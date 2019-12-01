Oyun videoları içerisinde oyun oynamak mümkün olacak

Oyun dünyasında oyuncuların oynanış videolarını paylaşmaları artık sıkça rastlanır bir durum haline geldi. Sony oynanış videolarına çok ilginç bir dokunuş yapmaya hazırlanıyor.

İlginç patent

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Sony, sahne etiketleme olarak tanımlanan bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Patent PlayStation Network üzerinde paylaşılan ekran görüntüleri ve videolar üzerine uygulanıyor.

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Bu teknolojide oynanış videoları içerisine küçük interaktif oyun parçaları yerleştiriliyor. Yani bir nevi dinamik videolar hazırlanmış oluyor. Videoları izleyen oyuncular bu parça içerisinde kısa bir demo oynayabiliyor.

Oyuncuların 1-3 dakika arasında oyun klipleri hazırlayabileceği ifade ediliyor. Bu kliplerin içerisine yerleştirilen ilgili oyunun demosu sayesinde arkadaşları onun karakteri ile kısa bir macera yaşayabiliyor. Teknoloji bu parçalar içerisine oyunun adı, zamanı, tarihi, kullanıcı adı ve kullanıcının özel oluşturduğu etiketleri barındırabiliyor.

Sony’nin sahne etiketleme teknolojisini gerçek hayata aktaracak mı bilinmiyor zira henüz patent aşamasında ve firma tarafından da bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte oyun dünyasına yeni bir soluk getireceği şüphesiz. Özellikle PlayStation 5 ile Sony çok daha etkileşimli bir topluluk platformu oluşturabilir.

https://www.tweaktown.com/news/69010/sony-patent-turns-shared-videos-playable-game-demos/index.html