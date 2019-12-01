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    Oyun videoları içerisinde oyun oynamak mümkün olacak

    Gelecekte arkadaşınız ile PS Network üzerinde paylaştığınız bir oyun içi videoya oyunun o kısmının demo oynanışını da ekleyebileceksiniz. Böylece karşı taraf kısa bir oyun tecrübesi yaşayacak.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oyun videoları içerisinde oyun oynamak mümkün olacak

    Oyun dünyasında oyuncuların oynanış videolarını paylaşmaları artık sıkça rastlanır bir durum haline geldi. Sony oynanış videolarına çok ilginç bir dokunuş yapmaya hazırlanıyor.

    İlginç patent

    Ortaya çıkan yeni bir patente göre Sony, sahne etiketleme olarak tanımlanan bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Patent PlayStation Network üzerinde paylaşılan ekran görüntüleri ve videolar üzerine uygulanıyor.

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    Bu teknolojide oynanış videoları içerisine küçük interaktif oyun parçaları yerleştiriliyor. Yani bir nevi dinamik videolar hazırlanmış oluyor. Videoları izleyen oyuncular bu parça içerisinde kısa bir demo oynayabiliyor.

    Oyuncuların 1-3 dakika arasında oyun klipleri hazırlayabileceği ifade ediliyor. Bu kliplerin içerisine yerleştirilen ilgili oyunun demosu sayesinde arkadaşları onun karakteri ile kısa bir macera yaşayabiliyor. Teknoloji bu parçalar içerisine oyunun adı, zamanı, tarihi, kullanıcı adı ve kullanıcının özel oluşturduğu etiketleri barındırabiliyor.

    Sony’nin sahne etiketleme teknolojisini gerçek hayata aktaracak mı bilinmiyor zira henüz patent aşamasında ve firma tarafından da bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte oyun dünyasına yeni bir soluk getireceği şüphesiz. Özellikle PlayStation 5 ile Sony çok daha etkileşimli bir topluluk platformu oluşturabilir.



    https://www.tweaktown.com/news/69010/sony-patent-turns-shared-videos-playable-game-demos/index.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Turkiye34BJK 1 hf.
    Yanlış anlamadıydam mobil cihazlarda oyunların içinde reklam çıkıyor bazıları reklamlarda oyunu cennetidir onun gibi bir şey galiba
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    Requizm 1 hf.
    Bir nevi demo gibi. Güzel olmuş.
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    Askaparta 1 hf.
    Ooooooo
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    tyler999 1 hf.
    Güzel bir özellik
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    Rachsuchtig 1 hf.
    az kullanilan özelliklerden olacaktir. PS4'te karsi tarafa sizin konsolunuzdan oyun oynatma vardi
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