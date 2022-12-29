Oyun yapımcısı Gumi'den Square Enix ile Metaverse anlaşması

Gumi, 52,3 milyon dolar değerinde yeni hisseler çıkararak SBI Holdings’i yüzde 22,46 hisse ile en büyük hissedar haline getirirken, Square Enix yüzde 3,01 hisse alacak.
Son olarak hatırlatmak gerekirse bu yılın başlarında Square Enix, blockchain teknolojisini kullanan yeni girişimler için fon toplamak amacıyla Tomb Raider dahil üç oyun stüdyosunu sattı. Ekim ayında Konami, oyun başlıklarını metaverse teknolojileriyle entegre etmek için 13 yeni iş pozisyonu duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d