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    Oyun yapımcısı Gumi'den Square Enix ile Metaverse anlaşması

    Japonya merkezli oyun şirketi Gumi, metaverse işinin büyümesini hızlandırmak için Square Enix Holdings ve finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ile bir sermaye ve iş birliği kurduğunu duyurdu.
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    Oyun yapımcısı Gumi'den Square Enix ile Metaverse anlaşması Tam Boyutta Gör
    Kripto sektörünün büyüme hızını ve performansını gözlemleyen yatırımcılar, doğal olarak blockchain ve metaverse alanına odaklanmış durumda. Bu yüzden birçok yatırım şirketinin kripto odaklı fonlarını duyurduğuna şahitlik ediyoruz. Japonya merkezli oyun şirketi Gumi de bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

    Gumi, 52,3 milyon dolar değerinde yeni hisseler çıkararak SBI Holdings’i yüzde 22,46 hisse ile en büyük hissedar haline getirirken, Square Enix yüzde 3,01 hisse alacak. 

    Son olarak hatırlatmak gerekirse bu yılın başlarında Square Enix, blockchain teknolojisini kullanan yeni girişimler için fon toplamak amacıyla Tomb Raider dahil üç oyun stüdyosunu sattı. Ekim ayında Konami, oyun başlıklarını metaverse teknolojileriyle entegre etmek için 13 yeni iş pozisyonu duyurdu.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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