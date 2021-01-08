Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var

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Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier'ın 2017 yılında yayınladığı, oyun dünyasının arka planını anlatan kitabı Kan, Ter ve Pikseller; Türkçe çevirisi ile çıkışını yaptı.

Ayrıca Bkz. "Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı"

İthaki Yayınları tarafından basılan kitabın çevirisini ise M. İhsan Tatari yapıyor. Kan, Ter ve Pikseller; The Witcher 3, Uncharted 4, Diablo III, Destiny ve daha birçok oyunun yapım aşamasındaki hikayelere odaklanıyor.

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Kitabın normal fiyatı 34,00 TL. Ancak şu anda Kidega'da %50 indirim ile 17,00 TL'ye, İlkNokta'da da %35 indirim ile 22,10 TL'ye satılıyor. İlkNokta'da İthaki Yayınlarına ait kitapların 24 saat içerisinde kargoya verildiğini hatırlatalım.

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Kitap Açıklaması

“Birçok geliştirici ve stüdyonun iyi ve kötü günlerine dair son ayrıntısına kadar araştırılmış, yer yer acı veren, ustalıkla yazılmış bir kitap.” – Cliff Bleszinski,Gears of War'un yaratıcısı

“Okunması gereken bir kitap... Sonuna geldiğinizde, keşke daha uzun olsaydı diyeceksiniz.” – Forbes.com

Video oyunları geliştirmek… Kahramanca bir yolculuk mu yoksa aptalca bir çaba mı? Jason Schreier; Kan, Ter ve Pikseller'de oyun geliştiriciliğinin perde arkasını gösteriyor ve okurlarını, yaratıcıların bazen uzun saatler çalıştırılan altı yüz kişilik ekiplerden, bazen de yalnız bir bilgisayar dâhisinden oluştuğu sularda heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yakın zamanda çıkmış, en popüler ve en çok satan oyunlardan bazılarını ele alan Schreier, RPG stüdyosu BioWare'in Dragon Age: Inquisition'ı yapmak için imkânsız bir iş takviminin ve sayısız teknik kâbusun üstesinden gelme mücadelesini, bağımsız geliştirici Eric Barone'un yalnız bir adamın hayali olan bir köy yaşamı RPG'sini multimilyon dolarlık bir fikrî mülke çevirmek için tek başına gösterdiği çabaları, Bungie'nin Star Wars ya da Yüzüklerin Efendisi kadar popüler olacağını umduğu, yepyeni bir evrende geçen Destiny'yi yaratmak için stüdyonun sonunu getirmek pahasına Microsoft'tan ayrılışı gibi konulara değinerek okurlarını oyun geliştiriciliğinin cehennem alevlerine çekiyor.

Gün boyu süren fazla mesaileri, yorgunluktan kızaran gözleri ve son dakika kurtarışlarını belgeleyen Kan, Ter ve Pikseller, hem oyun geliştiriciliği dünyasında çıkılan bir yolculuk hem de olabilecek en iyi oyunu yaratmak için dağ gibi engelleri aşan, isimsiz kahramanlara bir övgü niteliğinde.

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