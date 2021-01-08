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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var

    Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier'ın 2017'de yayınladığı sevilen kitap Kan, Ter ve Pikseller, Türkçe çevirisi ile çıkışını yaptı.
    1 gün
    1,2b
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    13
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier'ın 2017 yılında yayınladığı, oyun dünyasının arka planını anlatan kitabı Kan, Ter ve Pikseller; Türkçe çevirisi ile çıkışını yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı"

    İthaki Yayınları tarafından basılan kitabın çevirisini ise M. İhsan Tatari yapıyor. Kan, Ter ve Pikseller; The Witcher 3, Uncharted 4, Diablo III, Destiny ve daha birçok oyunun yapım aşamasındaki hikayelere odaklanıyor.

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    Kitabın normal fiyatı 34,00 TL. Ancak şu anda Kidega'da %50 indirim ile 17,00 TL'ye, İlkNokta'da da %35 indirim ile 22,10 TL'ye satılıyor. İlkNokta'da İthaki Yayınlarına ait kitapların 24 saat içerisinde kargoya verildiğini hatırlatalım.

    Oyun yapımının arka planına odaklanan
    Tam Boyutta Gör

    Kitap Açıklaması

    “Birçok geliştirici ve stüdyonun iyi ve kötü günlerine dair son ayrıntısına kadar araştırılmış, yer yer acı veren, ustalıkla yazılmış bir kitap.”Cliff Bleszinski,Gears of War'un yaratıcısı

    “Okunması gereken bir kitap... Sonuna geldiğinizde, keşke daha uzun olsaydı diyeceksiniz.”Forbes.com

    Video oyunları geliştirmek… Kahramanca bir yolculuk mu yoksa aptalca bir çaba mı? Jason Schreier; Kan, Ter ve Pikseller'de oyun geliştiriciliğinin perde arkasını gösteriyor ve okurlarını, yaratıcıların bazen uzun saatler çalıştırılan altı yüz kişilik ekiplerden, bazen de yalnız bir bilgisayar dâhisinden oluştuğu sularda heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

    Yakın zamanda çıkmış, en popüler ve en çok satan oyunlardan bazılarını ele alan Schreier, RPG stüdyosu BioWare'in Dragon Age: Inquisition'ı yapmak için imkânsız bir iş takviminin ve sayısız teknik kâbusun üstesinden gelme mücadelesini, bağımsız geliştirici Eric Barone'un yalnız bir adamın hayali olan bir köy yaşamı RPG'sini multimilyon dolarlık bir fikrî mülke çevirmek için tek başına gösterdiği çabaları, Bungie'nin Star Wars ya da Yüzüklerin Efendisi kadar popüler olacağını umduğu, yepyeni bir evrende geçen Destiny'yi yaratmak için stüdyonun sonunu getirmek pahasına Microsoft'tan ayrılışı gibi konulara değinerek okurlarını oyun geliştiriciliğinin cehennem alevlerine çekiyor.

    Gün boyu süren fazla mesaileri, yorgunluktan kızaran gözleri ve son dakika kurtarışlarını belgeleyen Kan, Ter ve Pikseller, hem oyun geliştiriciliği dünyasında çıkılan bir yolculuk hem de olabilecek en iyi oyunu yaratmak için dağ gibi engelleri aşan, isimsiz kahramanlara bir övgü niteliğinde.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    juba09 (onur ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    teşekkürler okumaya çok fazla zaman olmuyor stroytelde listeme ekledim.
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    evo_4 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Last of Us 2 nin yapım aşamasına değinmediyse o kitap yarım sayılır. Cinsel tacizden tutun da, sürekli gelen ertelemeler, zor şartlar altında çalıştıkları iddiaları ve oyunun tamamının sızdırılması gibi abuk subuk ne kadar olay varsa yaşandı Gayl Druckman sayesinde.
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    Tranquillity (Baran Gümüşdere) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) evo_4
    2017'de çıkmış kitapta nasıl yer versin 2020'de çıkmış oyunun yapım aşamasında yaşanılan olayları?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    En uygun şuan nerden alabiliriz
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    NoWLoadinG (Fatih Yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalde bu tip şeyler ilgimi çekmezdi ama girmeyi düşündüğüm bir alandı belki bir bakış açısı kazandırır. Trendyolda kuponum vardı 13TL'ye kargo bedava alabildim.
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    XanthiN (Ozan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BKMKitap&#39;da 23,46₺, kargo da bedava görünüyor fakat alt alım sepet tutarı 29₺ imiş. Papara&#39;da %15 iade var yani 19,94₺'ye gelir.
    Yanıtla
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    XanthiN (Ozan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kidega iyi güzel 17₺'ye satıyor da 9,9₺ kargo binince 26,9₺'ye geliyor. Üstelik tedarik süresi 3 gün, siparişinin tahmini çıkış tarihi 13 Ocak. N11&#39;de en ucuz kargo dahil 26,77₺ (idefix satıcılı), papara %5 ile 25,5₺'ye gelir. Keşke Amazon TR tarafından satılsaydı, prime üyesi olarak hemen alırdım. Beklediğim bir kitap fakat 10₺ kargo ödemeye niyetim yok.

    Daha &#246;nce de paylaşmıştım, bu tip kitaplara ilgi duyanlar [color=#bbbbbb]Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları 'na da bakabilir.
    Yanıtla +3
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    TheKill02 (Samet ÖNDER) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayrıca bkm mobilde kargo ücretsiz. Kitap 23.46 papara ile alırsanız 20 ₺ gibi bir şey oluyor.
    Yanıtla +1
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    TheKill02 (Samet ÖNDER) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kitap16 diye sitede kitap 20₺ kargo 30 ₺ üstü ücretsiz
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Destiny mi en popüler evrenlerden olacakmış pehh.
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    Shovel Knight 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ilknokta da kargo ücreti ne kadar bilen varsa söyleyebilir mi üye olmaya üşendim
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    TheKill02 (Samet ÖNDER) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Shovel Knight
    Aynen kidega 9.90
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    1176 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kan ter ve pikseller, kitap ve
    4 etiket daha indirim jason schereier oyun kitabı Yazılım
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