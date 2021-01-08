Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı

Her hafta oyun veya oyunlar hediye etmesiyle tanınan video oyun sektörünün en önemli şirketlerinden birisi olan Epic Games, video oyun yazılım geliştirme şirketi olan RAD Game Tools'u satın aldı.İlginizi Çekebilir 40 TL'lik strateji oyunu Crying Suns, Epic Games'te ücretsiz
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RAD Game Tools, 1988'den beri var olan bir video oyun yazılım geliştirme şirketi. Her ne kadar çok bilinen bir şirket olmasa da şirketin programları şu ana kadar 24.600'den fazla oyunda kullanıldı. RAD Game Tools'un sahibi olduğu programlar arasında Bink Video, Smacker Video, Oodle, Granny 3D, Telemetry ve The Miles gibi programlar bulunuyor.
Epic Games'in planı ise şirketin teknolojisini Unreal Engine motorunun içerisine entegre etmek. Epic Games CTO'su Kim Libreri, "Fortnite dahil en popüler oyunlarımızın yükleme sürelerini iyileştirmek ve kaliteyi arttırmak için RAD'ın sıkıştırma teknolojisinin ne kadar iyi olduğunu ilk elden biliyoruz. RAD ekibi dünyanın önde gelen sıkıştırma, video ve oyun geliştirme araçları uzmanlarından bazılarına sahip. Onları Epic Games ailesine katmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Bu ortaklığın sonucunda Rad Game Tools çalışanları Epic Games ile birlikte çalışacak. Ancak RAD Game Tools'un diğer şirketler ile çalışmaya devam edeceği de belirtildi.
https://www.pcgamer.com/epic-now-owns-bink-video-maker-rad-game-tools/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.