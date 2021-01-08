Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı

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Her hafta oyun veya oyunlar hediye etmesiyle tanınan video oyun sektörünün en önemli şirketlerinden birisi olan Epic Games, video oyun yazılım geliştirme şirketi olan RAD Game Tools'u satın aldı.

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RAD Game Tools, 1988'den beri var olan bir video oyun yazılım geliştirme şirketi. Her ne kadar çok bilinen bir şirket olmasa da şirketin programları şu ana kadar 24.600'den fazla oyunda kullanıldı. RAD Game Tools'un sahibi olduğu programlar arasında Bink Video, Smacker Video, Oodle, Granny 3D, Telemetry ve The Miles gibi programlar bulunuyor.

Epic Games'in planı ise şirketin teknolojisini Unreal Engine motorunun içerisine entegre etmek. Epic Games CTO'su Kim Libreri, "Fortnite dahil en popüler oyunlarımızın yükleme sürelerini iyileştirmek ve kaliteyi arttırmak için RAD'ın sıkıştırma teknolojisinin ne kadar iyi olduğunu ilk elden biliyoruz. RAD ekibi dünyanın önde gelen sıkıştırma, video ve oyun geliştirme araçları uzmanlarından bazılarına sahip. Onları Epic Games ailesine katmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bu ortaklığın sonucunda Rad Game Tools çalışanları Epic Games ile birlikte çalışacak. Ancak RAD Game Tools'un diğer şirketler ile çalışmaya devam edeceği de belirtildi.

https://www.pcgamer.com/epic-now-owns-bink-video-maker-rad-game-tools/

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