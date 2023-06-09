Oyunculara kötü haber: Final Fantasy VII Rebirth ertelendi

Final Fantasy VII Rebirth ertelendi
Bugünkü Summer Game Fest etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu. Paylaşılan fragmana baktığımızda, bir kez daha alternatif zaman akışları ve olaylar hakkında bilgiler ile karşılaşıyoruz. Serinin devam oyunu, tam anlamıyla bir açık dünya oyunu olmasa bile, geniş ve keşfedilebilir ortamlar ile dikkat çekiyor diyebiliriz.
Niketim otobanın çökmesinin ardından yaralanan ekip üyelerinin helikoptere taşınırken, orjinal oyundan tanıdık sahneler göze çarpıyor. Oynanabilir bir karakter olarak Red XIII ekranlara geldiği oyunda, Cloud ve arkadaşlarının Midgar'dan ayrılmasıyla hikaye kaldığı yerden devam edecek.
Paylaşılan detaylara göre Final Fantasy 7 Remake: Rebirth beklenenden daha geç bir dönemde, 2024’ün başlarında Playstation 5 kullanıcıları ile buluşacak. Ayrıca merakla beklenen yapımın iki disk hâlinde yayınlanacağını belirtelim. Seriyi çok daha karanlık bir atmosfere taşıyacak Final Fantasy XVI ise 22 Haziran PS5'e geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi