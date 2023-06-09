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    Oyunculara kötü haber: Final Fantasy VII Rebirth ertelendi

    Summer Game Fest 2023 etkinliği kapsamında Final Fantasy VII Rebirth için yeni bir fragman ve bilgiler paylaşıldı. Merakla beklenen yapım daha geç bir tarihe ertelendi.
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    Oyunculara kötü haber: Final Fantasy VII Rebirth ertelendi Tam Boyutta Gör
    Summer Game Fest 2023 kapsamında Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy VII Remake'in devam olduğu Final Fantasy VII Rebirth hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. PS5 kullanıcıları tarafından merakla beklenen yapım, daha geç bir tarihe ertelendi. İşte detaylar

    Final Fantasy VII Rebirth ertelendi

    Bugünkü Summer Game Fest etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu. Paylaşılan fragmana baktığımızda, bir kez daha alternatif zaman akışları ve olaylar hakkında bilgiler ile karşılaşıyoruz. Serinin devam oyunu, tam anlamıyla bir açık dünya oyunu olmasa bile, geniş ve keşfedilebilir ortamlar ile dikkat çekiyor diyebiliriz. 

    Niketim otobanın çökmesinin ardından yaralanan ekip üyelerinin helikoptere taşınırken, orjinal oyundan tanıdık sahneler göze çarpıyor. Oynanabilir bir karakter olarak Red XIII ekranlara geldiği oyunda, Cloud ve arkadaşlarının Midgar'dan ayrılmasıyla hikaye kaldığı yerden devam edecek.

    Paylaşılan detaylara göre Final Fantasy 7 Remake: Rebirth beklenenden daha geç bir dönemde, 2024’ün başlarında Playstation 5 kullanıcıları ile buluşacak. Ayrıca merakla beklenen yapımın iki disk hâlinde yayınlanacağını belirtelim. Seriyi çok daha karanlık bir atmosfere taşıyacak Final Fantasy XVI ise 22 Haziran PS5'e geliyor. 

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    teknolojikolik.com 3 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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