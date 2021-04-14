Oyuncuları ile dikkat çeken aksiyon komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'in ilk fragmanı yayınlandı

İlk filmi ile birçok izleyicinin beğenesini kazanan The Hitman’s Bodyguard'ın devam filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'dan ilk fragman yayınlandı.
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Fragmana baktığımızda yine ilk filmin tonunda olduğunu söylemek gerek ancak bu sefer Salma Hayek daha ön planda olacak gibi duruyor ki zaten bu da filmin isminden belli. İkinci filmde Ryan Reynolds'ın oynadığı karakterin işini bıraktığını ve tatile gittiğini görüyoruz ancak işler ilk filmde olduğu gibi çok daha farklı ilerliyor.
Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Filmin vizyon tarihi de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. The Hitman’s Wife’s Bodyguard, 16 Haziran’da yayınlanacak.
Filmin yönetmenliğini Patrick Hughes, senaristliğini ise Brandon Murphy, Phillip Murphy ve Tom O'Connor üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman ve Antonio Banderas bulunuyor.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.