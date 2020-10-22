Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor

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Son dönemde özellikle yayıncılar için ortam aydınlığını arttıracak LED halkalar popüler olmaya başladı. Huawei de Mate 40 Pro amiral gemisi için görünümünüzü daha da parlak hale getirecek aydınlatmalı bir kılıf duyurdu.

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Huawei Ring Light Case

Huawei Ring Light Case adındaki aksesuar bir kılıfa entegre edilmiş LED aydınlatma halkasından oluşuyor. Yani kılıf nedeniyle Huawei Mate 40 Pro özellinde kullanılabiliyor. Halka yuvasında iken arka kameraya, açık iken de ön kameraya aydınlatma yapabiliyor.

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Halka içerisinde 54 adet yüksek kaliteli LED birimi yer alıyor. Düşük-orta-yüksek şeklinde 3 farklı parlaklık seviyesine sahip olan halka kılıfın arkasında yer alan tuşu üzerinden kontrol ediliyor.

Tuş aşağı veya yukarı hareket ile uzun veya kısa basışlara duyarlı. Halkanın dikkat çekici tarafı ise uygulamayı açtığınızda kablosuz olarak enerji çekebilmesi. Halka için 69 Avro fiyat isteniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_brings_mpen_2_stylus_mate_40_pro_ring_light_case_fast_car_chargers_and_power_bank-news-45928.php

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