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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor

    Huawei Ring Light Case kılıfı ile Mate 40 Pro amiral gemisi kullanırken parlak bir LED aydınlatmanız oluyor. Özellikle yayın esnasında halka çok işe yarıyor.
    15 sa.
    2,5b
    16
    14
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Son dönemde özellikle yayıncılar için ortam aydınlığını arttıracak LED halkalar popüler olmaya başladı. Huawei de Mate 40 Pro amiral gemisi için görünümünüzü daha da parlak hale getirecek aydınlatmalı bir kılıf duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı

    Huawei Ring Light Case

    Huawei Ring Light Case adındaki aksesuar bir kılıfa entegre edilmiş LED aydınlatma halkasından oluşuyor. Yani kılıf nedeniyle Huawei Mate 40 Pro özellinde kullanılabiliyor. Halka yuvasında iken arka kameraya, açık iken de ön kameraya aydınlatma yapabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Halka içerisinde 54 adet yüksek kaliteli LED birimi yer alıyor. Düşük-orta-yüksek şeklinde 3 farklı parlaklık seviyesine sahip olan halka kılıfın arkasında yer alan tuşu üzerinden kontrol ediliyor.

    Tuş aşağı veya yukarı hareket ile uzun veya kısa basışlara duyarlı. Halkanın dikkat çekici tarafı ise uygulamayı açtığınızda kablosuz olarak enerji çekebilmesi. Halka için 69 Avro fiyat isteniyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_brings_mpen_2_stylus_mate_40_pro_ring_light_case_fast_car_chargers_and_power_bank-news-45928.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DonanımdanBihaber (C R) 15 sa. en beğenilen
    Yahu Amd etkinliği olduğu gün bile haber yapılmamıştı Huawein Playstore bile olmayan cihazı sabahtan beri 50 tane habere konuk oldu. Nasıl bir iş bu anlamadım gitti. Sabahta 3 nesil sonraki Mate telefon hakkında spekülasyon haber yapın rahatlayalım.
    Yahu Amd etkinliği olduğu gün bile haber yapılmamıştı Huawein Playstore bile olmayan cihazı sabahtan beri 50 tane habere konuk oldu. Nasıl bir iş bu anlamadım g...
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    3 Yanıt Yanıtla +13
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    emregnu (Emre ONGUN) 14 sa. DonanımdanBihaber
    Piyasada Apple ve Google ürünleri içermeyen hiç birşeyin tanıtımı yapılmayacakmı. Niye sorun oluyor bu. Apple da bir telefonu dört farklı modelde çıkarınca günlerce haber oluyor, sanki yep yeni bir icat gibi. O zaman da eleştiriyor musunuz böyle?
    Piyasada Apple ve Google ürünleri içermeyen hiç birşeyin tanıtımı yapılmayacakmı. Niye sorun oluyor bu. Apple da bir telefonu dört farklı modelde çıkarınca günl...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    th9 14 sa. Xtrud
    o mıknatıslar birtek cüzdan taşımıyor ilerde çok çeşitli alanlarda kullanılcak ama sizin kudurmanızı izlemek çok güzel
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 13 sa.
    Aynen aynen mıknatıslı telefon muazzam 5W kablosuz şarj müthiş
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 11 sa. Xtrud
    bi dahakine yorum yerine yanıt yaz :D yavaş yavaş tartışmayı öğreniceksin abisi
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    Xtrud (Harun Yahya) 15 sa.
    Daha saçma ne olabilirdi diyorsanız Apple'ın mıknatıslı cüzdanına bakabilirsiniz bu boş şey uğruna daha küçük batarya koydular ;)
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    th9 14 sa. Xtrud
    o mıknatıslar birtek cüzdan taşımıyor ilerde çok çeşitli alanlarda kullanılcak ama sizin kudurmanızı izlemek çok güzel
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    cand. 15 sa.
    Olsa ne olacak google var mı
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    DonanımdanBihaber (C R) 15 sa. en beğenilen
    Yahu Amd etkinliği olduğu gün bile haber yapılmamıştı Huawein Playstore bile olmayan cihazı sabahtan beri 50 tane habere konuk oldu. Nasıl bir iş bu anlamadım gitti. Sabahta 3 nesil sonraki Mate telefon hakkında spekülasyon haber yapın rahatlayalım.
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    ctrl-alt-delete (Ctrl-Alt Delete) 15 sa. DonanımdanBihaber
    Reklamlar.
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    Hacishakir 14 sa. yeni yorumcu DonanımdanBihaber
    Para para para
    Yanıtla +1
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    emregnu (Emre ONGUN) 14 sa. DonanımdanBihaber
    Piyasada Apple ve Google ürünleri içermeyen hiç birşeyin tanıtımı yapılmayacakmı. Niye sorun oluyor bu. Apple da bir telefonu dört farklı modelde çıkarınca günlerce haber oluyor, sanki yep yeni bir icat gibi. O zaman da eleştiriyor musunuz böyle?
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 15 sa.
    Piyasanın böyle kılıflara daha çok ihtiyacı var. Sürekli düz kılıflar görüyoruz. Ben bayağı beğendim. Sadece fiyatı biraz yüksek sanki.
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    th9 15 sa.
    daha saçma ne yapılabilirdi acaba
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