Özel İletişim Vergisi yüzde 122,93 oranında zamlandı

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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında zamlandı. 2023 yılı için Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi 117 TL’den 260 TL’ye yükseldi.

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi; yeni mobil hat, sabit hat ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor. Buna göre her yeni abonelerden 12 ay boyunca ayda 21,67 TL Özel İletişim Vergisi alınacak.

Mevcut abonelikler için değişiklik yok

Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle:

MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.

(2) 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir. (3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2023 tarihinden itibaren olarak uygulanacaktır. MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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