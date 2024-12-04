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    Çekme karavan tescilinde önemli gelişme: 750Kg üzeri kavramı kaldırıldı

    Çekme karavan tescilinde 750Kg altı için sunulan avantajlar kaldırılıyor. 750Kg üzeri araçlar için geçerli olan tescil zorunluluğu bundan sonra tüm çekme karavanlar için geçerli.  
    Çekme karavan Tam Boyutta Gör
    Özellikle pandemi döneminde ülkemizde karavanlara olan ilgi tavan yapmış ve neredeyse taleplere yetişilemeyecek duruma gelinmişti. Büyüyen bu muazzam ilgi sonrasında tescil konusunda önemli bir değişiklik yapıldı. 

    Karavanlarda tescil zorunlu

    Dün gece yayınlanan Resmi Gazete ile birlikte çekme karavanlar dahil tüm römork ve yarı römorklar için tescil zorunluluğu getirildi. Kanunda yazılı olan 750Kg üzeri ibaresi kaldırıldı. Daha önce 750Kg üzeri araçlar için geçerli olan tescil zorunluluğu bundan sonra tüm çekme karavanlar için geçerli. 

    Bu araçların satış işlemleri, mevcut O1 belgesi ve satış faturası ile noterden yapılamayacak. Düzenleme yeni araçlar için 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilmiş araçlar için ise üreticilerin sisteme giriş yapmasının ardından 2035 yılına kadar ilgilisinin talepte bulunması gerekiyor.

    Tescil edilmediyse karayoluna çıkması yasaklanıyor. Bunun haricinde önümüzdeki dönemde O1 belgesinin tamamen kaldırılarak O2 belgesinin standart hale getirileceğine dair bazı bilgiler de bulunuyor. 

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