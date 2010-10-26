Özel Seri Toyota Prius: Prius Generation X

Toyota'nın 13 yıldır satılan ve büyük başarılara ulaşan hybrid modeli Prius'un, İngiltere'de satışının başlamasının 10. yılı şerefine özel bir seriyle, limitli sayıda satışa çıkarılıyor. En lüks ve özel Prius versiyonu olan Prius Generation X, sadece 1000 adet üretilecek ve şanslı müşterilerine kavuşacak.

Generation X için özel iki gövde rengi tercihi yapılmış; Beyaz İnci ve Yıldız Siyahı. Yeni ön, arka ve yan etekleri, 17 inçlik füme jantları, karartılmış camları ve 10. yıl logolu siyah deri iç döşemesiyle Prius T Spirit modelinden ayrılıyor. HDD uydu navigasyon, arka park monitörü, Bluetooth, akıllı park asistanı, cruise control, akıllı giriş ve çalıştırma, yağmur sensörlü silecekler gibi T Spirit modelinde de bulunan özellikler Generation X'un donanım listesinde göze çarpıyor.

Bu kış teslimleri başlayacak olan Prius Generation X modelinin İngiltere fiyatı ise £26,150. Modelin ülkemizde satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor.