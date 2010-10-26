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Özel Seri Toyota Prius: Prius Generation X

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,4b
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9
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Özel Seri Toyota Prius: Prius Generation X
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Toyota'nın 13 yıldır satılan ve büyük başarılara ulaşan hybrid modeli Prius'un, İngiltere'de satışının başlamasının 10. yılı şerefine özel bir seriyle, limitli sayıda satışa çıkarılıyor. En lüks ve özel Prius versiyonu olan Prius Generation X, sadece 1000 adet üretilecek ve şanslı müşterilerine kavuşacak.

Generation X için özel iki gövde rengi tercihi yapılmış; Beyaz İnci ve Yıldız Siyahı. Yeni ön, arka ve yan etekleri, 17 inçlik füme jantları, karartılmış camları ve 10. yıl logolu siyah deri iç döşemesiyle Prius T Spirit modelinden ayrılıyor. HDD uydu navigasyon, arka park monitörü, Bluetooth, akıllı park asistanı, cruise control, akıllı giriş ve çalıştırma, yağmur sensörlü silecekler gibi T Spirit modelinde de bulunan özellikler Generation X'un donanım listesinde göze çarpıyor.

Bu kış teslimleri başlayacak olan Prius Generation X modelinin İngiltere fiyatı ise £26,150. Modelin ülkemizde satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bu araba rusell crowe un oynadigi kacis plani filminde geciyordu filmde bile arabayla dalga geciyorlardi ben sahsi olarak toyotanin hicbir modelini begenmiyorum begenenlere saygim var ama bence tofas sahin bile toyotanin en guzel modelinden daha guzel duruyor oldum olasi trafikte gozlerimi rahatsiz ederler
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Mimar SaNAN 8 yıl
aile arabası , çok hantal bi tipi var
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Luc4sHood 9 yıl
Beyaz olan çok hoş duruyor
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murdocklawless 9 yıl
gaz takılıyor mu acaba bunda da? :) abd'de jay leno acaip dalga geçiyordu bu modelle.
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canvarol 9 yıl
İngiltere de bile çok pahalı bu prius 60 bin tl ye denk geliyor.
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D@rbeli M@tk@p 9 yıl

murdocklawless

gaz takılıyor mu acaba bunda da? :) abd'de jay leno acaip dalga geçiyordu bu modelle.



O adam dönüp poposuyla dalga geçsin...Ne faydası var bu adamın dünyaya?
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bende345 9 yıl
Vaayy apaçi Prius...Şaka bir yana geçtiğimiz yaz izinde (Balıkesir) sürekli gri bir Prius görüyordum. Gerçekten şık bir araç.
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