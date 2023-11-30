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    Windows Paint artık herkes için yapay zeka görüntü oluşturucuya sahip

    Microsoft, Paint uygulamasına OpenAI destekli 'Cocreator' görüntü oluşturucusunu ekledi. Windows 11 kullanıcıları artık DALL-E destekli 'Cocreator' metinden görüntüye oluşturucuyu kullanabilecek.
    Windows Paint artık yapay zeka görüntü oluşturucuya sahip Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında, Microsoft'un Paint uygulamasında Cocreator adlı yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma özelliği ekleyebileceğini gösteren kod dizeleri keşfedilmişti. O ayın ilerleyen günlerinde Microsoft, OpenAI'ın DALL-E 3 modelini kullanan Cocreator özelliğinin Windows Insider kullanıcıları için Paint uygulamasına eklendiğini doğruladı. Şimdi ise tüm kullanıcılar için yeni Paint özelliği devreye sokuldu.

    Paint’te yapay zeka görüntü oluşturucu dönemi

    OpenAI'nin DALL-E 3 modeli tarafından desteklenen yeni entegre metinden görüntüye oluşturucu Cocreator, daha önce yalnızca Windows Insider'lar tarafından kullanılabiliyordu. Paint'teki yeni Cocreator düğmesi artık herkese açık olarak yayınlandı ve tüm kullanıcılara hayal ettikleri bir şeyin açıklamasını girerek aralarında seçim yapabilecekleri üç oluşturulmuş görüntü alma olanağı veriyor.

    Görüntü oluşturucu Microsoft Paint için yeni bir eklenti olsa da, şirket DALL-E 3 metinden görüntü oluşturma özelliğini diğer hizmetlerinde zaten bir süredir kullanıyor. Microsoft'un Bing Sohbet (yeni adı Bing Copilot) robotu, DALL-E 3’e ilk erişim sağlayan uygulamalardan olmuştu.

    Windows Paint artık yapay zeka görüntü oluşturucuya sahip Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Paint’teki Cocreator'ı kullanmak için Microsoft Paint'i açın ve Cocreator yan panelini görmek için araç çubuğundaki Cocreator simgesini seçin. Metin kutusuna, oluşturmak istediğiniz görüntünün açıklamasını girin. Metni girdikten sonra, görselinizi oluşturmak istediğiniz stili seçin ve ardından Oluştur düğmesini seçin. Cocreator, talep ettiğiniz görüntünün üç farklı varyantını oluşturacak. Seçeceğiniz görüntüyü Paint tuvaline aktarmak da mümkün.

    Ek olarak Paint'te Cocreator özelliğini kullanmak için bir Microsoft hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca, özelliği etkinleştirdiğinizde size 50 kredi veriliyor ve her kredi Cocreator'da bir görüntü oluşturmak için kullanılıyor. Kredi bitince görsel oluşturmak için beklemek gerekiyor. Şu anda yalnızca İngilizce dilini destekleyen bu özellik şimdilik ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, İtalya ve Almanya'da kullanılabiliyor. Bu kısıtlamalar da yakında kalkacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/29/23981310/microsoft-ms-paint-cocreator-openai-ai-dall-e-3-text-to-image-generator-available https://support.microsoft.com/en-us/windows/use-paint-cocreator-to-generate-ai-art-107a2b3a-62ea-41f5-a638-7bc6e6ea718f
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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