Windows Paint artık herkes için yapay zeka görüntü oluşturucuya sahip

Tam Boyutta Gör Eylül ayında, Microsoft'un Paint uygulamasında Cocreator adlı yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma özelliği ekleyebileceğini gösteren kod dizeleri keşfedilmişti. O ayın ilerleyen günlerinde Microsoft, OpenAI'ın DALL-E 3 modelini kullanan Cocreator özelliğinin Windows Insider kullanıcıları için Paint uygulamasına eklendiğini doğruladı. Şimdi ise tüm kullanıcılar için yeni Paint özelliği devreye sokuldu.

Paint’te yapay zeka görüntü oluşturucu dönemi

OpenAI'nin DALL-E 3 modeli tarafından desteklenen yeni entegre metinden görüntüye oluşturucu Cocreator, daha önce yalnızca Windows Insider'lar tarafından kullanılabiliyordu. Paint'teki yeni Cocreator düğmesi artık herkese açık olarak yayınlandı ve tüm kullanıcılara hayal ettikleri bir şeyin açıklamasını girerek aralarında seçim yapabilecekleri üç oluşturulmuş görüntü alma olanağı veriyor.

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Görüntü oluşturucu Microsoft Paint için yeni bir eklenti olsa da, şirket DALL-E 3 metinden görüntü oluşturma özelliğini diğer hizmetlerinde zaten bir süredir kullanıyor. Microsoft'un Bing Sohbet (yeni adı Bing Copilot) robotu, DALL-E 3’e ilk erişim sağlayan uygulamalardan olmuştu.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Paint’teki Cocreator'ı kullanmak için Microsoft Paint'i açın ve Cocreator yan panelini görmek için araç çubuğundaki Cocreator simgesini seçin. Metin kutusuna, oluşturmak istediğiniz görüntünün açıklamasını girin. Metni girdikten sonra, görselinizi oluşturmak istediğiniz stili seçin ve ardından Oluştur düğmesini seçin. Cocreator, talep ettiğiniz görüntünün üç farklı varyantını oluşturacak. Seçeceğiniz görüntüyü Paint tuvaline aktarmak da mümkün.

Ek olarak Paint'te Cocreator özelliğini kullanmak için bir Microsoft hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca, özelliği etkinleştirdiğinizde size 50 kredi veriliyor ve her kredi Cocreator'da bir görüntü oluşturmak için kullanılıyor. Kredi bitince görsel oluşturmak için beklemek gerekiyor. Şu anda yalnızca İngilizce dilini destekleyen bu özellik şimdilik ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, İtalya ve Almanya'da kullanılabiliyor. Bu kısıtlamalar da yakında kalkacak.

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Windows Paint artık yapay zeka görüntü oluşturucuya sahip