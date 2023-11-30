Windows Paint artık herkes için yapay zeka görüntü oluşturucuya sahip

Paint’te yapay zeka görüntü oluşturucu dönemi
OpenAI'nin DALL-E 3 modeli tarafından desteklenen yeni entegre metinden görüntüye oluşturucu Cocreator, daha önce yalnızca Windows Insider'lar tarafından kullanılabiliyordu. Paint'teki yeni Cocreator düğmesi artık herkese açık olarak yayınlandı ve tüm kullanıcılara hayal ettikleri bir şeyin açıklamasını girerek aralarında seçim yapabilecekleri üç oluşturulmuş görüntü alma olanağı veriyor.
Görüntü oluşturucu Microsoft Paint için yeni bir eklenti olsa da, şirket DALL-E 3 metinden görüntü oluşturma özelliğini diğer hizmetlerinde zaten bir süredir kullanıyor. Microsoft'un Bing Sohbet (yeni adı Bing Copilot) robotu, DALL-E 3’e ilk erişim sağlayan uygulamalardan olmuştu.
Ek olarak Paint'te Cocreator özelliğini kullanmak için bir Microsoft hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca, özelliği etkinleştirdiğinizde size 50 kredi veriliyor ve her kredi Cocreator'da bir görüntü oluşturmak için kullanılıyor. Kredi bitince görsel oluşturmak için beklemek gerekiyor. Şu anda yalnızca İngilizce dilini destekleyen bu özellik şimdilik ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, İtalya ve Almanya'da kullanılabiliyor. Bu kısıtlamalar da yakında kalkacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/29/23981310/microsoft-ms-paint-cocreator-openai-ai-dall-e-3-text-to-image-generator-available https://support.microsoft.com/en-us/windows/use-paint-cocreator-to-generate-ai-art-107a2b3a-62ea-41f5-a638-7bc6e6ea718f Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.