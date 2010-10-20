Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palm Pré 2 resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve web OS 2.0 destekli

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,9b
1
21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Palm Pré 2 resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve web OS 2.0 destekli
Tam Boyutta Gör

Yaşadığı ciddi finansal problemlerin ardından HP firmasının bünyesine katılan ve uzun süreli bir sessizlik dönemine giren Palm'ın yeni modeli Pré 2 nihayet resmiyet kazandı. İlk olarak SFR tarafından bazı teknik detayları ve fotoğrafları yanlışlıkla (?) internete sızdırılan Palm Pré 2'ye şimdi hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.

GSM ve CDMA ağlarıyla çalışabilecek şekilde iki farklı versiyonu bulunan Pré 2, 100.7 mm uzunluğunda, 59.6 mm genişliğinde, 16.9 mm kalınlığında, 145 gram ağırlığında dizayn edilmiş ve Pré serisinde alışılagelen kızaklı QWERTY klavye geleneği sürdürülmüş. Dizayn açısından Pré 2, önceki nesillerle (Pré ve Pré Plus) büyük benzerlik taşıyor. Yalnızca ufak tefek makyajların yapıldığını görmekteyiz.

Palm Pré 2 resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve web OS 2.0 destekli
Tam Boyutta Gör

1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan akıllı telefon, yeni geliştirilen web OS 2.0 mobil platformunu kullanıyor. web OS 2.0, multi-tasking, Adobe Flash Player 10.1 Beta desteği ve Facebook / Youtube entegrasyonu sunuyor. 3.1 inç (~7.8 cm) boyutunda 320x480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik (multi-touch) ekrana sahip telefonda 16 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Ancak telefonun kapasitesi microSD kartlarla ne yazık ki arttırılamamakta. Ayrıca ekrana ivme, ışık ve mesafe sensörlerinin eşlik ettiğini belirtelim.

Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran Pré 2'nin arkasında, anı yakalamanız için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve loş mekanlarda çekim için LED flaş konumlandırılmış. Video da kaydedebilen kamerada otomatik odaklama özelliği bulunmamakla beraber yaptığınız çekimleri daha sonra Youtube, Facebook gibi sitelerde paylaşabiliyorsunuz.

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV, MPEG-4, H.263, H.264 gibi popüler dosya formatlarına destek veren telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi unutulmamış. Son olarak telefonun bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 350 saate varan bekleme ve 5 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Palm Pré 2'nin ilk olarak SFR tarafından Fransa'da 22 ekimden itibaren satışa sunulacağı ifade edilirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.

Palm Pré 2 ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Palm Pré 2 resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve web OS 2.0 destekli
Tam Boyutta Gör

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2010/101019a.html?mtxs=rss-corp-news&aoid=35252 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bu palm pre2 den elime geçti bunun türkçe dili yokmudur pek kullanışlı olmuyor Lütfen yarım etsın biri blaex@hotmail.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Resimlerde kötü ama real görünüşü çok daha iyi resimlere bakıp karar vermemenizi öneririm özellikle konu resimlerinde çok kötü duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ten_don 8 yıl
Telefon artık alo demek için alınmadığından webos'un iş yapması çok zor, ben nexus s'ye bile 2 hafta dayanabildim sattım gitti uygulama sayısı ve niteliği önemli kriterler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oranj001 8 yıl
Düz palm pre kullandım kasası inanılmaz kötü arka kapağı gacur gucur bir sesler çıkarıyor telefonu kırasınız geliyor.Webos bence kötü yabancı forumlarda bile destek yok marketi inanılmaz kötü bir dosya yöneticisi bile bulamadım.Bu devirde ya android alıcaksın yada ios gerisi yalan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
iphone ve Palm Pre kullandım.. Palm Pre nin işletim sistemi WebOs harika birşey.. Kullanan bilir.. Çok stabile ve eğlenceli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sensonic 8 yıl
bu ürün geldimi acaba türkiye ye bilgisi olan varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
1- Kalın
2- Ekran ufak
3- Çözünürlük düşük
4- Neden tercih edilmeli ki ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfrr 9 yıl
kibar bir gorunume sahip,koca ekranlı telefonlar artık cep telefonu olmaktan cıkmaya baslıyor,orta seviye herhalde.
umarım darbelere dayanıklı olur,ara sıra cekic yerine kullanıyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurkillinc 8 yıl
Bu telefon orta seviye değil High-End türden, multitasking'i tam olarak yapıyor. Ekran boyutu küçük olduğu için o çözünürlük iyi. Darbelere de en az Türkiye demokrasisi kadar dayanıklıymış diyolar...


sfrr

kibar bir gorunume sahip,koca ekranlı telefonlar artık cep telefonu olmaktan cıkmaya baslıyor,orta seviye herhalde.

umarım darbelere dayanıklı olur,ara sıra cekic yerine kullanıyoruz...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B.S.S. 9 yıl
Artık yeni telefonlarda Donanımhaber entegrasyonu da olsun :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 9 yıl
Ekranı çok küçük bir de kalın görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
telefon güzel şirin gözüküyor olabilirde o çözünürlüklü bir ekranda flash nasıl oynatılır anlamadım.. hani aynı boyutta retina ekran filan kullansa anlıcamda o telefona flash için uğraşmaları gereksiz gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 9 yıl
Şu web os'u bir kurcalama fırsatım olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsoy 9 yıl
Böyle bir işlemci ve işletim sistemine 320x480 piksellik ekran olmuş mu şimdi, tam bir rezalet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilla-R 9 yıl
Görünüm itibariyle güzel qwerty klavyeside var hoş telefon bide fiyatını öğrenebilirsek iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3883 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 3DMark11'den yeni video! 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -1- 9 yıl Google sesli arama artık Türkçe anlıyor! 9 yıl G Data ile sanal saldırılar, virüs tehdidi ve anti-virüs uygulamaları üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim