Palm Pré 2 resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve web OS 2.0 destekli

Yaşadığı ciddi finansal problemlerin ardından HP firmasının bünyesine katılan ve uzun süreli bir sessizlik dönemine giren Palm'ın yeni modeli Pré 2 nihayet resmiyet kazandı. İlk olarak SFR tarafından bazı teknik detayları ve fotoğrafları yanlışlıkla (?) internete sızdırılan Palm Pré 2'ye şimdi hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.

GSM ve CDMA ağlarıyla çalışabilecek şekilde iki farklı versiyonu bulunan Pré 2, 100.7 mm uzunluğunda, 59.6 mm genişliğinde, 16.9 mm kalınlığında, 145 gram ağırlığında dizayn edilmiş ve Pré serisinde alışılagelen kızaklı QWERTY klavye geleneği sürdürülmüş. Dizayn açısından Pré 2, önceki nesillerle (Pré ve Pré Plus) büyük benzerlik taşıyor. Yalnızca ufak tefek makyajların yapıldığını görmekteyiz.

1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan akıllı telefon, yeni geliştirilen web OS 2.0 mobil platformunu kullanıyor. web OS 2.0, multi-tasking, Adobe Flash Player 10.1 Beta desteği ve Facebook / Youtube entegrasyonu sunuyor. 3.1 inç (~7.8 cm) boyutunda 320x480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik (multi-touch) ekrana sahip telefonda 16 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Ancak telefonun kapasitesi microSD kartlarla ne yazık ki arttırılamamakta. Ayrıca ekrana ivme, ışık ve mesafe sensörlerinin eşlik ettiğini belirtelim.

Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran Pré 2'nin arkasında, anı yakalamanız için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve loş mekanlarda çekim için LED flaş konumlandırılmış. Video da kaydedebilen kamerada otomatik odaklama özelliği bulunmamakla beraber yaptığınız çekimleri daha sonra Youtube, Facebook gibi sitelerde paylaşabiliyorsunuz.

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV, MPEG-4, H.263, H.264 gibi popüler dosya formatlarına destek veren telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi unutulmamış. Son olarak telefonun bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 350 saate varan bekleme ve 5 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Palm Pré 2'nin ilk olarak SFR tarafından Fransa'da 22 ekimden itibaren satışa sunulacağı ifade edilirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.

Palm Pré 2 ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2010/101019a.html?mtxs=rss-corp-news&aoid=35252