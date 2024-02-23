Tam Boyutta Gör Pocketpair’in silahlı Pokemon oyunu olarak tanımlanan hayatta kalma oyunu Palworld, Steam’deki satışları ve eşzamanlı oyuncu sayısıyla oyun sektörünü şaşırtmayı başardı. Xbox platformunda da, Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti için yayınlanan üçüncü parti oyunlar arasında en büyük çıkış yapan oyun oldu. Şimdi oyun başka bir dönüm noktasına ulaştı.

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15 milyon Steam, 10 milyon Xbox oyuncusu

PocketPait, Palworld’ün 25 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğunu duyurdu. Oyunun Steam’de 15 milyon kopya sattığı, Xbox’ta 10 milyon sattığı belirtildi. Bir aydan biraz daha uzun süre önce çıkan bir oyun olması bir yana, herhangi bir oyun için önemli bir başarı. Oyun, Steam’de en çok satan ilk 20 oyun arasında, eşzamanlı oyuncu sayısı olarak da ilk 10’da yer alıyor. Xbox tarafında, 10 milyon oyuncunun Xbox Game Pass üzerinden mi eriştiği yoksa satın mı aldığı bilgisi paylaşılmadı.

PocketPair, oyunculara destekleri için teşekkür ederek, hataları düzeltmeye ve hile yapılmasını önlemeye öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.

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Palworld, ilk ayında 25 milyon oyuncuyu geçti