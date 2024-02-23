Palworld, ilk ayında 25 milyon oyuncuyu geçti

15 milyon Steam, 10 milyon Xbox oyuncusu
PocketPait, Palworld’ün 25 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğunu duyurdu. Oyunun Steam’de 15 milyon kopya sattığı, Xbox’ta 10 milyon sattığı belirtildi. Bir aydan biraz daha uzun süre önce çıkan bir oyun olması bir yana, herhangi bir oyun için önemli bir başarı. Oyun, Steam’de en çok satan ilk 20 oyun arasında, eşzamanlı oyuncu sayısı olarak da ilk 10’da yer alıyor. Xbox tarafında, 10 milyon oyuncunun Xbox Game Pass üzerinden mi eriştiği yoksa satın mı aldığı bilgisi paylaşılmadı.
PocketPair, oyunculara destekleri için teşekkür ederek, hataları düzeltmeye ve hile yapılmasını önlemeye öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.