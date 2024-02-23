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    Anlık Bildirim

    Palworld, ilk ayında 25 milyon oyuncuyu geçti

    Pocketpair'in hayatta kalma oyunu Palworld, Steam'de şaşırtıcı derecede hızlı yükselişini sürdürüyor. Oyun, ilk ayında 25 milyon oyuncuyu geçerek bir başka dönüm noktasına ulaştı.
    palworld 25 milyon oyuncu Tam Boyutta Gör
    Pocketpair’in silahlı Pokemon oyunu olarak tanımlanan hayatta kalma oyunu Palworld, Steam’deki satışları ve eşzamanlı oyuncu sayısıyla oyun sektörünü şaşırtmayı başardı. Xbox platformunda da, Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti için yayınlanan üçüncü parti oyunlar arasında en büyük çıkış yapan oyun oldu. Şimdi oyun başka bir dönüm noktasına ulaştı.

    15 milyon Steam, 10 milyon Xbox oyuncusu

    PocketPait, Palworld’ün 25 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğunu duyurdu. Oyunun Steam’de 15 milyon kopya sattığı, Xbox’ta 10 milyon sattığı belirtildi. Bir aydan biraz daha uzun süre önce çıkan bir oyun olması bir yana, herhangi bir oyun için önemli bir başarı. Oyun, Steam’de en çok satan ilk 20 oyun arasında, eşzamanlı oyuncu sayısı olarak da ilk 10’da yer alıyor. Xbox tarafında, 10 milyon oyuncunun Xbox Game Pass üzerinden mi eriştiği yoksa satın mı aldığı bilgisi paylaşılmadı.

    PocketPair, oyunculara destekleri için teşekkür ederek, hataları düzeltmeye ve hile yapılmasını önlemeye öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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