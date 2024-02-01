Palworld çılgınlığı sürüyor: 19 milyon oyuncuya ulaşıldı

Palworld, 19 milyon derken Xbox’ta rekor kırdı
Microsoft'a göre bu rakamlar Palworld'ü Game Pass tarihindeki en büyük üçüncü taraf (yani Microsoft'un dahili stüdyosu tarafından yapılmayan bir oyun) çıkışı yapıyor. Şirket oyunun kısa bir süre önce Xbox'ta günlük yaklaşık 3 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını ve o dönemde platformlarımızda en çok oynanan oyun olduğunu söylüyor. Game Pass’in yanında Palworld aynı zamanda Xbox Cloud Gaming'de de en büyük üçüncü taraf çıkışını gerçekleştirdi.
Elbette Palworld'ün popüler olduğunu bir süredir zaten biliyoruz; oyun ilk üç gününde 5 milyon kopya sattı ve Steam'de tüm zamanların en yüksek ikinci eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Ancak bu haber, satışlar artmaya devam ettikçe oyunun saman alevi gibi parlayan bir viralden daha fazlası olabileceğini gösteriyor.
Palworld teknik olarak hala erken erişimde ve geliştiriciler gelecek için raid boss'ları, PvP ve crossplay desteğini içeren bir yol haritası belirlediler. Microsoft, ayrıca geliştiricinin erken erişim oyunu üzerinde hala sıkı bir şekilde çalıştığını vurguladı. Dolayısıyla Microsoft’un hemen köşede beliriyor olması Pocketpair’de işlerin sıkı tutulmasını sağlayabilir. Ek olarak Microsoft, GPU ve bellek iş yükünü optimize etmeye yardımcı olacak mühendislik kaynakları sunarak oyunu desteklediğini söylüyor.
Palworld, Xbox platformunda 900 TL fiyata sahipken oyun aynı zamanda Game Pass içerisinde de bulunuyor. Steam’de ise oyun 14,99 dolara yani 455 TL’ye satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.