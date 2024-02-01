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    Anlık Bildirim

    Palworld çılgınlığı sürüyor: 19 milyon oyuncuya ulaşıldı

    Microsoft, Palworld'ün şimdiye kadarki en büyük üçüncü taraf Game Pass çıkışı olduğunu söylerken oyunun yapımcısı şimdiye kadar toplamda 19 milyon oyuncuya ulaşıldığını açıkladı.
    Palworld çılgınlığı sürüyor: 19 milyon oyuncuya ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Erken erişimde Pokemon benzerliğiyle karışık eleştirilerle piyasaya sürülen viral oyun Palworld yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Geliştirici Pocketpair yaptığı açıklamada oyunun Steam'de 12 milyon kopya sattığını ve Xbox'ta 7 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Xbox rakamı hem satışları hem de Game Pass üzerinden oynayanları içeriyor, ancak ikisi arasındaki dağılım net değil. Öte yandan en nihayetinde iki hafta 19 milyon oyuncuya erişmek inanılmaz bir başarı.

    Palworld, 19 milyon derken Xbox’ta rekor kırdı

    Microsoft'a göre bu rakamlar Palworld'ü Game Pass tarihindeki en büyük üçüncü taraf (yani Microsoft'un dahili stüdyosu tarafından yapılmayan bir oyun) çıkışı yapıyor. Şirket oyunun kısa bir süre önce Xbox'ta günlük yaklaşık 3 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını ve o dönemde platformlarımızda en çok oynanan oyun olduğunu söylüyor. Game Pass’in yanında Palworld aynı zamanda Xbox Cloud Gaming'de de en büyük üçüncü taraf çıkışını gerçekleştirdi.

    Elbette Palworld'ün popüler olduğunu bir süredir zaten biliyoruz; oyun ilk üç gününde 5 milyon kopya sattı ve Steam'de tüm zamanların en yüksek ikinci eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Ancak bu haber, satışlar artmaya devam ettikçe oyunun saman alevi gibi parlayan bir viralden daha fazlası olabileceğini gösteriyor.

    Palworld teknik olarak hala erken erişimde ve geliştiriciler gelecek için raid boss'ları, PvP ve crossplay desteğini içeren bir yol haritası belirlediler. Microsoft, ayrıca geliştiricinin erken erişim oyunu üzerinde hala sıkı bir şekilde çalıştığını vurguladı. Dolayısıyla Microsoft’un hemen köşede beliriyor olması Pocketpair’de işlerin sıkı tutulmasını sağlayabilir. Ek olarak Microsoft, GPU ve bellek iş yükünü optimize etmeye yardımcı olacak mühendislik kaynakları sunarak oyunu desteklediğini söylüyor.

    Palworld, Xbox platformunda 900 TL fiyata sahipken oyun aynı zamanda Game Pass içerisinde de bulunuyor. Steam’de ise oyun 14,99 dolara yani 455 TL’ye satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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