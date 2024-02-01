Palworld çılgınlığı sürüyor: 19 milyon oyuncuya ulaşıldı

Tam Boyutta Gör Erken erişimde Pokemon benzerliğiyle karışık eleştirilerle piyasaya sürülen viral oyun Palworld yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Geliştirici Pocketpair yaptığı açıklamada oyunun Steam'de 12 milyon kopya sattığını ve Xbox'ta 7 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Xbox rakamı hem satışları hem de Game Pass üzerinden oynayanları içeriyor, ancak ikisi arasındaki dağılım net değil. Öte yandan en nihayetinde iki hafta 19 milyon oyuncuya erişmek inanılmaz bir başarı.

Palworld, 19 milyon derken Xbox’ta rekor kırdı

Microsoft'a göre bu rakamlar Palworld'ü Game Pass tarihindeki en büyük üçüncü taraf (yani Microsoft'un dahili stüdyosu tarafından yapılmayan bir oyun) çıkışı yapıyor. Şirket oyunun kısa bir süre önce Xbox'ta günlük yaklaşık 3 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını ve o dönemde platformlarımızda en çok oynanan oyun olduğunu söylüyor. Game Pass’in yanında Palworld aynı zamanda Xbox Cloud Gaming'de de en büyük üçüncü taraf çıkışını gerçekleştirdi.

Elbette Palworld'ün popüler olduğunu bir süredir zaten biliyoruz; oyun ilk üç gününde 5 milyon kopya sattı ve Steam'de tüm zamanların en yüksek ikinci eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Ancak bu haber, satışlar artmaya devam ettikçe oyunun saman alevi gibi parlayan bir viralden daha fazlası olabileceğini gösteriyor.

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Palworld teknik olarak hala erken erişimde ve geliştiriciler gelecek için raid boss'ları, PvP ve crossplay desteğini içeren bir yol haritası belirlediler. Microsoft, ayrıca geliştiricinin erken erişim oyunu üzerinde hala sıkı bir şekilde çalıştığını vurguladı. Dolayısıyla Microsoft’un hemen köşede beliriyor olması Pocketpair’de işlerin sıkı tutulmasını sağlayabilir. Ek olarak Microsoft, GPU ve bellek iş yükünü optimize etmeye yardımcı olacak mühendislik kaynakları sunarak oyunu desteklediğini söylüyor.

Palworld, Xbox platformunda 900 TL fiyata sahipken oyun aynı zamanda Game Pass içerisinde de bulunuyor. Steam’de ise oyun 14,99 dolara yani 455 TL’ye satılıyor.

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Palworld çılgınlığı sürüyor: 19 milyon oyuncuya ulaşıldı