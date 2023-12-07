Stellantis, araçlarına batarya değiştirme teknolojisini getiriyor

- 5 dakikada bataryalar değiştirilebiliyor
- Çinli firmalar batarya değiştime teknolojisine ilgi duyuyor
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5 dakikada bataryalar değiştirilebiliyor
Yapılan anlaşma ile Ample'nin modüler batarya değiştirme teknolojisi Stellantis araçlarına entegre edilecek. İlk olarak İspanya'daki Free2move araç paylaşım şirketinin 100 adet Fiat 500e aracına 2024'de sistem kurulacak. Ample'nin teknolojisi ile 5 dakikadan kısa sürede bataryalar değiştirilebiliyor.
Kullanılacak modüler piller, otomobilin orjinal bataryalarını yerine takılabilecek şekilde tasarlandı. Ample'nin bataryaları herhangi bir elektrikli araca uyarlanabiliyor. Dolayısıyla üreticilerin platformlarını yeniden tasarlamasına gerek kalmıyor.
Ample'nin değişim istasyonları üç gün gibi kısa bir sürede kurulabiliyor. İstasyona gelen araç, sistem tarafından hemen tanınıyor ve sürücü uygulama vasıtasıya kolaylıkla işlemi başlatabiliyor. Servis, abonelik hizmeti olarak sunulabiliyor.
İki şirket, diğer Stellentis platformları ve diğer coğrafyalardaki Stellantis filolarında batarya değiştirme teknolojisini uygulamak için görüşmelerini sürdürüyor.
Çinli firmalar batarya değiştime teknolojisine ilgi duyuyor
Özellikle Çin'li firmalar tarafından kullanılan batarya değiştirme teknolojisi daha önceleri Tesla tarafından da duyurulmuştu. Firma daha sonra bu fikirden vazgeçti. Her ne kadar batarya değişimiyle kolaylıkla dolu bir pil elde edip yola devam edebilmek mümkün olsa da, farklı araç ve batarya tasarımları, her sistemin kendine özgü olması, kompleks bir sistem kurulması gibi sorunlar mevcut. Yine de sistemin günümüzde tekrardan popülerleşmeye başladığını söylemek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.