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    Stellantis, araçlarına batarya değiştirme teknolojisini getiriyor

    Stellantis, Ample ile anlaşma imzalayarak batarya değiştirme teknolojisine adapte olan Batılı ilk otomobil üreticilerinden biri oldu. Sistem ilk olarak 100 adet Fiat 500e'ye uygulanacak.
    Stellantis, araçlarına batarya değiştirme teknolojisini getiriyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis, Ample ile anlaşma imzalayarak batarya değiştirme teknolojisine adapte olan Batılı ilk otomobil üreticilerinden biri oldu.

    5 dakikada bataryalar değiştirilebiliyor

    Yapılan anlaşma ile Ample'nin modüler batarya değiştirme teknolojisi Stellantis araçlarına entegre edilecek. İlk olarak İspanya'daki Free2move araç paylaşım şirketinin 100 adet Fiat 500e aracına 2024'de sistem kurulacak. Ample'nin teknolojisi ile 5 dakikadan kısa sürede bataryalar değiştirilebiliyor.

    Kullanılacak modüler piller, otomobilin orjinal bataryalarını yerine takılabilecek şekilde tasarlandı. Ample'nin bataryaları herhangi bir elektrikli araca uyarlanabiliyor. Dolayısıyla üreticilerin platformlarını yeniden tasarlamasına gerek kalmıyor.

    Ample'nin değişim istasyonları üç gün gibi kısa bir sürede kurulabiliyor. İstasyona gelen araç, sistem tarafından hemen tanınıyor ve sürücü uygulama vasıtasıya kolaylıkla işlemi başlatabiliyor. Servis, abonelik hizmeti olarak sunulabiliyor.

    İki şirket, diğer Stellentis platformları ve diğer coğrafyalardaki Stellantis filolarında batarya değiştirme teknolojisini uygulamak için görüşmelerini sürdürüyor.

    Çinli firmalar batarya değiştime teknolojisine ilgi duyuyor

    Özellikle Çin'li firmalar tarafından kullanılan batarya değiştirme teknolojisi daha önceleri Tesla tarafından da duyurulmuştu. Firma daha sonra bu fikirden vazgeçti. Her ne kadar batarya değişimiyle kolaylıkla dolu bir pil elde edip yola devam edebilmek mümkün olsa da, farklı araç ve batarya tasarımları, her sistemin kendine özgü olması, kompleks bir sistem kurulması gibi sorunlar mevcut. Yine de sistemin günümüzde tekrardan popülerleşmeye başladığını söylemek gerek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    azeltin ne ise yarar sivilce roaccutane ne zaman etki etmeye başlar chery taxim motosiklet gaz verince stop ediyor fossil saat kaliteli mi

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