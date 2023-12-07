Tam Boyutta Gör Stellantis, Ample ile anlaşma imzalayarak batarya değiştirme teknolojisine adapte olan Batılı ilk otomobil üreticilerinden biri oldu.

5 dakikada bataryalar değiştirilebiliyor

Yapılan anlaşma ile Ample'nin modüler batarya değiştirme teknolojisi Stellantis araçlarına entegre edilecek. İlk olarak İspanya'daki Free2move araç paylaşım şirketinin 100 adet Fiat 500e aracına 2024'de sistem kurulacak. Ample'nin teknolojisi ile 5 dakikadan kısa sürede bataryalar değiştirilebiliyor.

Kullanılacak modüler piller, otomobilin orjinal bataryalarını yerine takılabilecek şekilde tasarlandı. Ample'nin bataryaları herhangi bir elektrikli araca uyarlanabiliyor. Dolayısıyla üreticilerin platformlarını yeniden tasarlamasına gerek kalmıyor.

Ample'nin değişim istasyonları üç gün gibi kısa bir sürede kurulabiliyor. İstasyona gelen araç, sistem tarafından hemen tanınıyor ve sürücü uygulama vasıtasıya kolaylıkla işlemi başlatabiliyor. Servis, abonelik hizmeti olarak sunulabiliyor.

İki şirket, diğer Stellentis platformları ve diğer coğrafyalardaki Stellantis filolarında batarya değiştirme teknolojisini uygulamak için görüşmelerini sürdürüyor.

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Çinli firmalar batarya değiştime teknolojisine ilgi duyuyor

Özellikle Çin'li firmalar tarafından kullanılan batarya değiştirme teknolojisi daha önceleri Tesla tarafından da duyurulmuştu. Firma daha sonra bu fikirden vazgeçti. Her ne kadar batarya değişimiyle kolaylıkla dolu bir pil elde edip yola devam edebilmek mümkün olsa da, farklı araç ve batarya tasarımları, her sistemin kendine özgü olması, kompleks bir sistem kurulması gibi sorunlar mevcut. Yine de sistemin günümüzde tekrardan popülerleşmeye başladığını söylemek gerek.

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Stellantis, araçlarına batarya değiştirme teknolojisini getiriyor