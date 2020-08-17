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    Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu

    Pandemi sürecinde evde kalan kitlelerin başucu tesellisi oyunlar oldu. Diğer tüm oyunlar gibi Angry Birds serisi de bu süreçte iki kata varan etkileşim artışı yaşadı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu
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    Mobil uygulama döneminin ilk yıllarında ilginç mekaniği ile gönülleri fetheden Angry Birds serisi; yapımcı Rovio stüdyosunu da milyarderler arasına sokmuştu. O günden bugüne Angry Birds serisine ilgi azaldı ve Rovio yeni türler çıkarmasına rağmen eski günlerine dönemedi ancak pandemi süreci işleri tersine çevirdi.

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    Angry Birds yeniden yükselişte

    Rovio tarafından paylaşılan yılın ikinci çeyreğine ait mali rapora göre elde edilen toplam gelir 69 milyon Avro ile yüzde 3.6 düşüş yaşadı. Bu dönemde filmlerden düşük gelir elde edildiği belirtiliyor.

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    Bununla birlikte faaliyet karı yüzde 160 gibi rekor bir oranda artarak 13.8 milyon Avro oldu. Bunda en büyük katkı Angry Birds serisine ait. Özellikle Nisan ayı sonlarında serinin indirme ve aktif kullanıcı sayıları tavan yaptı.

    Hisseleri de yükselen Rovio önümüzdeki dönem için yeni bir ürün ve eğlence anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında pek çok ülkede ürün satışları ve içerik dağıtımları olacak. Firma Angry Birds markasını daha fazla kitleye ulaştırmak amacında.



    https://www.phonearena.com/news/angry-birds-spread-their-wings-during-pandemic_id126631 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bandogge 3 gün
    Nokia 5230 ile oynamistim ilk, hatta 3 ya da 4 serisi vardı .sis uzantılı dosyaları indirmistim öyle yukluyordum. O zamanın bastırmatik rezistif ekranlarında ne de keyifle oynardım.



    Mazi canlandi gözümde belle sistemini hackler biplemeyen görüşme kaydedici falan yuklerdik hey gidi günler. Nokia E6lar falan sene m.s. 2010 civari
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    ozansirinn ( ozan1989) 3 gün
    İlk 2010 oynamıştım samsung glaxsy telefonumda simdi hala var
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    drjacob (... ) 3 gün
    yine mi :D
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    [F][u][r][k][a][n] 4 gün
    İlk versiyon reklamsız ve güzeldi. Sonrakilerde sürekli reklam-satın alma-zorunlu animasyonlar ile eski akıcılığını kaybetti benim gözümde.
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    özgürbarıs 4 gün
    oynamaya devam . Ne yapalım başka
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    Whippoorwill 4 gün
    Hâlâ oynarım.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün
    2010 yılında İPhone 3GS ile oynarken aldığım zevki vermiyor artık
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