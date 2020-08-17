Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu

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Mobil uygulama döneminin ilk yıllarında ilginç mekaniği ile gönülleri fetheden Angry Birds serisi; yapımcı Rovio stüdyosunu da milyarderler arasına sokmuştu. O günden bugüne Angry Birds serisine ilgi azaldı ve Rovio yeni türler çıkarmasına rağmen eski günlerine dönemedi ancak pandemi süreci işleri tersine çevirdi.

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Angry Birds yeniden yükselişte

Rovio tarafından paylaşılan yılın ikinci çeyreğine ait mali rapora göre elde edilen toplam gelir 69 milyon Avro ile yüzde 3.6 düşüş yaşadı. Bu dönemde filmlerden düşük gelir elde edildiği belirtiliyor.

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Bununla birlikte faaliyet karı yüzde 160 gibi rekor bir oranda artarak 13.8 milyon Avro oldu. Bunda en büyük katkı Angry Birds serisine ait. Özellikle Nisan ayı sonlarında serinin indirme ve aktif kullanıcı sayıları tavan yaptı.

Hisseleri de yükselen Rovio önümüzdeki dönem için yeni bir ürün ve eğlence anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında pek çok ülkede ürün satışları ve içerik dağıtımları olacak. Firma Angry Birds markasını daha fazla kitleye ulaştırmak amacında.

https://www.phonearena.com/news/angry-birds-spread-their-wings-during-pandemic_id126631

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