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    Paribu Token açılışta yatırımcısını sevindirdi

    Paribu borsasının kripto para birimi bugün ilk kez ticarete açıldı ve yatırımcısına 5 kata kadar kazandırdı. Böylece ön satıştan alıp da zarar eden olması. Kilitli tokenler için ise söz Paribu’da.
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    Paribu Token
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    Kendi blok zinciri teknolojilerini hayata geçirerek bir de borsa coini hazırlayan yerli borsalardan Paribu, geçtiğimiz ay ön satışları tamamlamıştı. İki seçenekli satışlarda yatırımcılar oldukça iyi gelir elde etti.

    Paribu Token fiyatı ne kadar?

    Paribu Token ön satışları 21 Şubat tarihinde başlamış ve büyük ilgi görmüştü. İlk seçenekte 9TL karşılığında parçalı dağıtım sunulurken, ikinci seçenekte 12TL karşılığı tam dağıtım sunulmuştu. Parçalı dağıtımda ilk gün yüzde 10, sonraki bir yıl boyunca kalan parçalar dağıtılacaktı.

    Bugün itibariyle Paribu Token ticarete açıldı ve 47.88TL seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralar 34TL seviyesinde işlem görüyor. İlk seçenekte yaklaşık 5 kat, ikinci seçenekte ise yaklaşık 4 kat kazanç elde edildi.

    Paribu Token bundan sonraki dönemde borsanın geliştireceği yeniliklere paralel olarak değerlenecektir. Yeni projelerde PRB token kilitleme gibi şartlar fiyatları daha da yukarılara çekebilir.

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