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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Paris sokaklarında, gerçek spor otomobillerle Gran Turismo 5!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,1b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Dünyanın en önemli otomobil yarış oyunu serilerinden biri olarak kabul edilen Gran Turismo, uzun zamandır 5. oyunu ile bekleniyordu.Yarış oyunu severlerin sabırsızlıkla beklediği oyun için Sony ve Polyphony Digital Paris sokaklarında iddialı bir tanıtım videosu hazırladılar. Oyunda kullanılan otomobillerle çekilen video gerek oyun severlerin gerekse siz otomobil severlerin ilgisini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor. Profesyonel pilotların süper spor otomobilleri kullandığı videoda gerçekçiliği arttırmak için pit-stop bile yapılmış. Videoda yer alan etkileyici otomobiller ise şunlar;

--Nissan GTR

--Nissan 370Z

--Renault Megane RS

--Audi R8 Coupe

--Audi R8 Spyder

--Mercedes SLS AMG

--Mustang Shelby

--Aston Martin DB9

--Lamborghini Murcielago

--AC Cobra




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BERK BEY 9 yıl
FENAAAAAAAAAAAA
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MxFxOx 9 yıl
Oyun muydu bu :D
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aspire111 9 yıl
Türkiye'de görmek istiyoruz
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civilbugra 9 yıl
aynı reklam türkiyede çekilseydi araç listesi şöyle olurdu heralde
doğan slx
anadol
şahin (m3 sticker li)
toros (eksoz u delik)
kartal (kimilerinin fantazisi)
hundai accent (gene eksoz u delik)
pejo 106
tabi favori tofaş serisi olurdu
ama arkada foto çekenler olmazdı büyük ihtimalle
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vector x-31 9 yıl

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AtiMX4 9 yıl
grafikler güzelmiş :P
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Hayalci 9 yıl
Bu oyun ne zaman çıkacak acaba ağzım açık kaldı grafiklere :D :D :D
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Polemik 9 yıl

Hayalci
Bu oyun ne zaman çıkacak acaba ağzım açık kaldı grafiklere :D :D :D

Oyun harika. Ama direksiyon seti ile oynamak lazım. Zonda R inanılmaz gidiyor.
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lumpazivagabundus 9 yıl
2 gün önce çıktı
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online1 9 yıl
oyun ciktida herkeste bi hayal kirikligi oldu. oyun beklenenleri veremedi. bende alicaktim ama forumda yazilanlari okuyunca vazgectim.
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ocosman 9 yıl
bunlar film grafik değil yanlış anlaşıldı bazı yorumlara bakılırsa
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Batuist 9 yıl
şu oyunu birde PC için çıkarsalar keşke...!!!
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eneshatipoglu 9 yıl
inaaammmm lp-670 mi gördüm ben orda içim gitti resmennn gene yaa :)
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LsR 9 yıl
Türkiye'den kapacan bi turbolu şahini yanına yapıstır GT 5 sticker'ını bi bakmışssın yarışın içindesin


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ozkan_tpc 9 yıl
Olsun yarışmasınlar, görüntüleri ve motor sesleri yeter... aaah ah
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S R T 9 yıl
gölgelenmeler ve AA eksikliği var
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cobra41 9 yıl
megane ın ne işi var orda yaa :D
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