Paris sokaklarında, gerçek spor otomobillerle Gran Turismo 5!

Dünyanın en önemli otomobil yarış oyunu serilerinden biri olarak kabul edilen Gran Turismo, uzun zamandır 5. oyunu ile bekleniyordu.Yarış oyunu severlerin sabırsızlıkla beklediği oyun için Sony ve Polyphony Digital Paris sokaklarında iddialı bir tanıtım videosu hazırladılar. Oyunda kullanılan otomobillerle çekilen video gerek oyun severlerin gerekse siz otomobil severlerin ilgisini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor. Profesyonel pilotların süper spor otomobilleri kullandığı videoda gerçekçiliği arttırmak için pit-stop bile yapılmış. Videoda yer alan etkileyici otomobiller ise şunlar;

--Nissan GTR

--Nissan 370Z

--Renault Megane RS

--Audi R8 Coupe

--Audi R8 Spyder

--Mercedes SLS AMG

--Mustang Shelby

--Aston Martin DB9

--Lamborghini Murcielago

--AC Cobra