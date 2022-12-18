Nothing firmasından bu kez bir alt marka geliyor

Particles by XO nedir?
Particles by XO adıyla sızdırılan görsellerde yine bir tam kablosuz kulaklık modeli göze çarpıyor. Geleneksel kulaklık tasarımlarından daha farklı olduğu görülen bu yeni kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme ve LHDC desteği de yer alıyor.
ABD’de tanıtılacak ve biraz daha modaya önem veren tüketicileri hedefleyecek olan Particles by XO markasının net isimlendirmesi bilinmiyor. Yani Particles by XO tam isim mi yoksa Particles ismi ürün serisini mi temsil edecek belli değil. Fiyat tarafında da biraz daha Premium olacağı tahmin edilen yeni alt markanın 2023 başlarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...