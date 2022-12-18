Nothing firmasından bu kez bir alt marka geliyor

Tam Boyutta Gör Kurucusu olduğu OnePlus markasından ayrıldıktan sonra Nothing markası ile sahalara geri dönen Carl Pei şimdi de bir alt marka hayata geçiriyor. İlk görseller internete sızdırılmış durumda.

Particles by XO nedir?

Particles by XO adıyla sızdırılan görsellerde yine bir tam kablosuz kulaklık modeli göze çarpıyor. Geleneksel kulaklık tasarımlarından daha farklı olduğu görülen bu yeni kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme ve LHDC desteği de yer alıyor.

Nothing Ear (stick) duyuruldu 1 ay önce eklendi

ABD’de tanıtılacak ve biraz daha modaya önem veren tüketicileri hedefleyecek olan Particles by XO markasının net isimlendirmesi bilinmiyor. Yani Particles by XO tam isim mi yoksa Particles ismi ürün serisini mi temsil edecek belli değil. Fiyat tarafında da biraz daha Premium olacağı tahmin edilen yeni alt markanın 2023 başlarında tanıtılması bekleniyor.

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