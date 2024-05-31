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    Anlık Bildirim

    Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı: Yakında geliyor

    Bu yılın en çok beklenen aksiyon-RPG oyunlarından Path of Exile 2 için yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. Diablo'nun en büyük rakibi çok yakında geliyor. İşte detaylar...
    Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Grinding Gear Games'in yaptığı Path of Exile 2, 2019'un Kasım ayında duyurulmuştu. Diablo 4'ün en büyük rakibi olarak görülen ikinci oyun özelinde de bekleyiş halen sürüyor. Şimdi Sony'nin State of Play etkinliği kapsamında Path of Exile 2'den yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı.

    Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı

    Kaçıranlar için Path of Exile 2, 2013 yılında tanıtılan ilk oyunun ücretsiz bir devam oyunu olacak. Etkinlik sırasında Grinding Gear Games, Path of Exile 2'nin 2024 sonlarında hem PC hem de konsollarda erken erişime açılacağını duyurdu. Yeni fragmanda ise, oyundaki gelişmelere hızlı bir bakış atıyoruz.

    Daha önceki bilgilere göre Path of Exile 2, her biri üç Ascendancy uzmanlığına sahip on iki sınıf, becerilerinizi kişiselleştirmek için 240 Beceri Taşı ve 200 Destek Taşı, altı perdelik bir harekât ve her biri kendi boss dövüşüne sahip 100'ün üzerinde oyun sonu haritasına sahip olacak.

    Path of Exile 2 her ne kadar ücretsiz olsa da, para kazanma modeli doğrudan selefi Path of Exile ile "aynı" olacak. Üstelik Path of Exile 1 ve 2'nin aynı anda oynanabilir olacağı ve ortak bir mağazaya sahip olacağı belirtilmişti. Yani bir oyunda yapılan herhangi bir satın alma işlemi her ikisinde de kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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