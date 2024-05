Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Grinding Gear Games'in yaptığı Path of Exile 2, 2019'un Kasım ayında duyurulmuştu. Diablo 4'ün en büyük rakibi olarak görülen ikinci oyun özelinde de bekleyiş halen sürüyor. Şimdi Sony'nin State of Play etkinliği kapsamında Path of Exile 2'den yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı.

Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı

Kaçıranlar için Path of Exile 2, 2013 yılında tanıtılan ilk oyunun ücretsiz bir devam oyunu olacak. Etkinlik sırasında Grinding Gear Games, Path of Exile 2'nin 2024 sonlarında hem PC hem de konsollarda erken erişime açılacağını duyurdu. Yeni fragmanda ise, oyundaki gelişmelere hızlı bir bakış atıyoruz.

Daha önceki bilgilere göre Path of Exile 2, her biri üç Ascendancy uzmanlığına sahip on iki sınıf, becerilerinizi kişiselleştirmek için 240 Beceri Taşı ve 200 Destek Taşı, altı perdelik bir harekât ve her biri kendi boss dövüşüne sahip 100'ün üzerinde oyun sonu haritasına sahip olacak.

Path of Exile 2 her ne kadar ücretsiz olsa da, para kazanma modeli doğrudan selefi Path of Exile ile "aynı" olacak. Üstelik Path of Exile 1 ve 2'nin aynı anda oynanabilir olacağı ve ortak bir mağazaya sahip olacağı belirtilmişti. Yani bir oyunda yapılan herhangi bir satın alma işlemi her ikisinde de kullanılabilecek.

