Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı: Yakında geliyor

Path of Exile 2 için yeni fragman paylaşıldı
Kaçıranlar için Path of Exile 2, 2013 yılında tanıtılan ilk oyunun ücretsiz bir devam oyunu olacak. Etkinlik sırasında Grinding Gear Games, Path of Exile 2'nin 2024 sonlarında hem PC hem de konsollarda erken erişime açılacağını duyurdu. Yeni fragmanda ise, oyundaki gelişmelere hızlı bir bakış atıyoruz.
Daha önceki bilgilere göre Path of Exile 2, her biri üç Ascendancy uzmanlığına sahip on iki sınıf, becerilerinizi kişiselleştirmek için 240 Beceri Taşı ve 200 Destek Taşı, altı perdelik bir harekât ve her biri kendi boss dövüşüne sahip 100'ün üzerinde oyun sonu haritasına sahip olacak.
Path of Exile 2 her ne kadar ücretsiz olsa da, para kazanma modeli doğrudan selefi Path of Exile ile "aynı" olacak. Üstelik Path of Exile 1 ve 2'nin aynı anda oynanabilir olacağı ve ortak bir mağazaya sahip olacağı belirtilmişti. Yani bir oyunda yapılan herhangi bir satın alma işlemi her ikisinde de kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.