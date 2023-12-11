Patlamış bir yıldızın daha önce görülmemiş bir görüntüsü yakalandı

Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya'dan yaklaşık 11.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ünlü süpernova kalıntısıyla ilgili mükemmel ayrıntılar yakaladı. Samanyolu galaksisinin en genç süpernova kalıntılarından biri olan Cassiopeia A (Cas A), yaklaşık 340 yıl önce devasa bir yıldızın patlamasıyla oluşmuştu. Büyük bir yıldızın ölümü dramatik bir olay olsa da, kalıntısı yeni nesil yıldızların oluşumuna yol açarak kilit bir rol oynuyor.

Cassiopeia A net şekilde görüntülendi

Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Cas A, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere hem yer hem de uzay tabanlı çok sayıda gözlemevi tarafından kapsamlı bir şekilde günümüze kadar incelenmişti. Ancak mevcut teleskoplardan çok daha gelişmiş olan JWST’nin son gözlemleri bu göksel olayın şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü gözler önüne seriyor.

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JWST’nin Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) aygıtıyla Cas A'nın ayrıntılı görüntüsü yakalanarak yıldızın patlamadan önce püskürttüğü gaz ile materyalin çarpışmasına dair bilgiler sağladı. Yüksek çözünürlüklü görüntüler, bilim insanlarının özellikle süpernova kalıntısı içinde gerçekleşen dinamik süreçlere odaklanarak, bu canlı renklerin içinde gizlenen bilimsel bilgi zenginliğini ortaya çıkarmalarını sağlayacak. Cas A'nın NIRCam'in farklı filtrelerini temsil edecek şekilde renklendirilmiş son görüntüsü, nesne içindeki farklı faaliyetleri de ortaya koyuyor.

Yeni yıldız ve gezegenleri oluşturacak

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibine liderlik eden Purdue Üniversitesi'nden Danny Milisavljevic açıklamada şunları söyledi: "NIRCam'in çözünürlüğüyle, ölmekte olan yıldızın patladığında nasıl paramparça olduğunu ve arkasında küçük cam parçalarına benzer filamentler bıraktığını artık görebiliyoruz." Görüntüdeki canlı renkler, özellikle de parlak turuncu ve açık pembe tonlar, süpernova kalıntısının iç kabuğunu oluşturan kümelere işaret ediyor. NASA'ya göre bu gaz kümeleri yıldızdan arta kalan sülfür, oksijen, argon ve neondan oluşuyor. Bu gaz, sonunda yeni yıldızların ve gezegenlerin gelişimine katkıda bulunacak bir toz ve molekül karışımı içeriyor.

Bu yeni görüntü, Yeşil Canavar olarak bilinen bir alandaki "dairesel delikler" gibi süpernovanın diğer ilgi çekici özelliklerinden bazılarını da gösteriyor. Bu delikler beyaz ve mor ışıma ile belli belirsiz tanımlanıyor. Açıklamada, “Cas A'nın orta kızılötesinde parlayan ve araştırma ekibi tarafından Yeşil Canavar olarak adlandırılan merkez boşluğundaki yeşil ışık halkası yakın kızılötesi görüntüde görülmüyor” denildi.

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