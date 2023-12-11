Patlamış bir yıldızın daha önce görülmemiş bir görüntüsü yakalandı

Cassiopeia A net şekilde görüntülendi
Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Cas A, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere hem yer hem de uzay tabanlı çok sayıda gözlemevi tarafından kapsamlı bir şekilde günümüze kadar incelenmişti. Ancak mevcut teleskoplardan çok daha gelişmiş olan JWST’nin son gözlemleri bu göksel olayın şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü gözler önüne seriyor.
JWST’nin Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) aygıtıyla Cas A'nın ayrıntılı görüntüsü yakalanarak yıldızın patlamadan önce püskürttüğü gaz ile materyalin çarpışmasına dair bilgiler sağladı. Yüksek çözünürlüklü görüntüler, bilim insanlarının özellikle süpernova kalıntısı içinde gerçekleşen dinamik süreçlere odaklanarak, bu canlı renklerin içinde gizlenen bilimsel bilgi zenginliğini ortaya çıkarmalarını sağlayacak. Cas A'nın NIRCam'in farklı filtrelerini temsil edecek şekilde renklendirilmiş son görüntüsü, nesne içindeki farklı faaliyetleri de ortaya koyuyor.
Yeni yıldız ve gezegenleri oluşturacak
Bu yeni görüntü, Yeşil Canavar olarak bilinen bir alandaki "dairesel delikler" gibi süpernovanın diğer ilgi çekici özelliklerinden bazılarını da gösteriyor. Bu delikler beyaz ve mor ışıma ile belli belirsiz tanımlanıyor. Açıklamada, “Cas A'nın orta kızılötesinde parlayan ve araştırma ekibi tarafından Yeşil Canavar olarak adlandırılan merkez boşluğundaki yeşil ışık halkası yakın kızılötesi görüntüde görülmüyor” denildi.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/james-webb-snaps-unprecedented-view-exploded-star https://www.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-stuns-with-new-high-definition-look-at-exploded-star/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.