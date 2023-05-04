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    Paycell’de Mastercard’la uluslararası kolay ve hızlı para transferi başladı

    Turkcell tarafından geliştirilen dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, karttan karta uluslararası para transferi için Mastercard ile iş birliği yaptı.
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    Paycell’de Mastercard’la uluslararası para transferi başladı Tam Boyutta Gör
    Turkcell çatısı altında faaliyet gösteren dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Mastercard ile iş birliği yaptı. Paycell kullanıcıları yurt dışına hızlı şekilde para transferi yapabilecek.

    Karttan karta uluslararası para transferi konusunda yapılan iş birliği sayesinde kullanıcılar, Mastercard’ın yurt dışındaki tüm banka kartı, ön ödemeli kartlar ve kredi kartlarına para transferlerini hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı olarak gerçekleştirebiliyor.

    Kullanıcılar 7 gün 24 saat uluslararası para transferi yapabileceği gibi alıcılar da kendilerine gönderilen tutara anında erişebiliyor. Alternatiflerine kıyasla daha kısa sürede para transferi işlemi tamamlanıyor.

    İş birliği hakkında açıklama yapan Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Uluslararası para transferi sektöründe de öncü olma hedeflerimiz doğrultusunda, kullanıcılarımıza Mastercard çözüm ortaklığıyla yurt dışına para transferinde hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı alternatif çözümler sunuyoruz. Bu hizmetle artık karttan karta uluslararası para transferi işlemleri daha kolay. Yüksek komisyon ücretleri ödemeden ve vakit kaybetmeden para göndermek mümkün” dedi.

    Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Ülkemizde yılda yaklaşık 10 milyon kişi uluslararası para transferi gerçekleştiriyor. Ancak var olan çözümler yavaş, pahalı ve öngörülmeyen maliyetler barındırıyor. Biz de Mastercard olarak yenilikçi teknolojimizi ve uzmanlığımızı kullanarak uluslararası para transferi hizmetini şeffaf, pratik ve uygun maliyetli hale getirdik. Moneysend ürünümüzü Paycell'e entegre ederek, Paycell müşterilerine 30 dakika içerisinde dünyanın neresinde olursa olsun karttan karta hızlı transfer imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Moneysend para transferi ürünümüz ve daha birçok hayatı kolaylaştıran çözümümüzle, ekosisteminin tamamına öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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