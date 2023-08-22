Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri, sürdürülebilirlik için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyor. Turkcell, tükettiği enerjinin bir bölümünü yenilenebilir enerjiden karşılamak için güneş enerjisi santrali (GES) kuracağını açıkladı.

Turkcell'in GES'i 300 MW kurulu güce sahip olacak

Turkcell’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santrali kurulumu planlanıyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Turkcell’e 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edildi. Daha fazla kapasite için çalışmalar devam ediyor. KAP’a yapılan duyuruya göre söz konusu enerji projelerinin yatırım tutarının bugünkü ekonomik ve makro göstergeler dikkate alındığında yaklaşık 240 milyon dolar olması beklenmektedir.

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Turkcell Grubu, 2026 yılında tükettiği elektriğin yüzde 65’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. 2030 yılına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 100’e ulaşması planlanıyor. Turkcell, 2021 yılında 18 MW kurulu güce sahip İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni satın aldı. Yaklaşık 735 adet baz istasyonuna güneş enerjisi panelleri entegre etti. Veri merkezleri ve plazalarındaki güneş enerjisi panellerinden elektrik elde ediyor.

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Turkcell, 300 MW gücünde güneş enerjisi santrali kuracak