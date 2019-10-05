Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti

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Facebook'un uzun bir süredir yasal prosedürleri aşıp piyasaya sürmek istediği kripto para birimi Libra, destekçilerini kaybetmeye devam ediyor. Gelen son haberlere göre popüler ödeme sistemi PayPal da Libra'dan desteğini çekti.

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PayPal'ın endişeleri var

Paypal, Libra'dan desteğini neden çektiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak şirket sözcüsünün The Verge'ye verdiği açıklamada şu cümleler yer alıyor: "Libra’nın isteklerini desteklemeye devam ediyoruz ve gelecekte birlikte çalışma yolunda diyalogu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Facebook, PayPal'la uzun zamandır devam eden ve değerli bir stratejik ortaktı ve Facebook ile çeşitli alanlarda ortak olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

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Eğer Facebook'un sanal para birimi Libra ile ilgili gelişmeleri takip ediyorsanız, PayPal'ın bu projeden ayrılması size sürpriz olarak gelmemeli. Zira Libra'nın birçok destekçisi, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabileceği endişesiyle projeye olan desteklerini sonlandırmış durumdalar. PayPal'ın da aynı nedenlerden ötürü projeden uzak duracağını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.theverge.com/2019/10/4/20899310/facebook-libra-paypal-online-currency-payment-system-cryptocurrency