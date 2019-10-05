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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti

    Sosyal medya devi Facebook'un uzun süredir piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para birimi Libra kan kaybetmeye devam ediyor. Projeden desteğini çeken son şirket PayPal oldu.
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    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti
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    Facebook'un uzun bir süredir yasal prosedürleri aşıp piyasaya sürmek istediği kripto para birimi Libra, destekçilerini kaybetmeye devam ediyor. Gelen son haberlere göre popüler ödeme sistemi PayPal da Libra'dan desteğini çekti.

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    PayPal'ın endişeleri var

    Paypal, Libra'dan desteğini neden çektiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak şirket sözcüsünün The Verge'ye verdiği açıklamada şu cümleler yer alıyor: "Libra’nın isteklerini desteklemeye devam ediyoruz ve gelecekte birlikte çalışma yolunda diyalogu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Facebook, PayPal'la uzun zamandır devam eden ve değerli bir stratejik ortaktı ve Facebook ile çeşitli alanlarda ortak olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

    Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti
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    Eğer Facebook'un sanal para birimi Libra ile ilgili gelişmeleri takip ediyorsanız, PayPal'ın bu projeden ayrılması size sürpriz olarak gelmemeli. Zira Libra'nın birçok destekçisi, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabileceği endişesiyle projeye olan desteklerini sonlandırmış durumdalar. PayPal'ın da aynı nedenlerden ötürü projeden uzak duracağını söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://www.theverge.com/2019/10/4/20899310/facebook-libra-paypal-online-currency-payment-system-cryptocurrency Yorum Yaz
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    alemburda34 5 gün
    Paypal Türkiye pazarından çıkarken "Gelecekte Türkiye'deki müşterilerimize yeniden hizmet verebilmek için gerekli izinlerin alınması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir." yazmıştı sitesine kaç yıl oldu hala birşey yok. Bence asıl bu irdelenmesi gereken bi haber :(
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    sniper23 6 gün
    Dolar gidecek diye birileri korkuyor belki.
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    yorumculuklar 6 gün
    Kripto paraya karşı ABD ve diğer ülkelerin içerisindeki bazı kurumların büyük baskıları var. Çoğu şirket boyun eğdiği için çekilmek zorunda kalıyor. Bitcoin'i de böyle oyuncağa çevirdiler, reel bir şey olması yavaşladı. Ama olacak; gelecek bu...
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