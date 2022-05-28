Paypal, maliyetleri azaltma kararı aldı: İşten çıkarmalar artıyor

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Dünya genelinde artan enflasyon ve ekonomik yavaşlama birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çalışan sayısını azaltma ve işe alımları dondurma kararı alan Microsoft, Uber ve Nvidia gibi birçok teknoloji şirketi arasına, çevrimiçi ödeme devi PayPal da katıldı.

Son çeyrek bekleneni vermedi

Bloomberg tarafından bildirilenlere göre, uzun süredir işçi sayısını azaltmayı sürdüren Paypal, bu sefer de Chicago, Nebraska ve Arizona’da risk yönetimi ve operasyonlarında görev yapan personelleri işten çıkardı. Bu son işten çıkarmalar PayPal'ın büyümesinin yavaşlama belirtileri göstermesinin ardından geldi. Son çeyrekte platforma yapılan harcalamaların yüzde 15 arttığını ve 323 milyar dolara ulaştığını bildiren PayPal, son beş yılın en düşük rakamlarını gördü.

Getir küçülme kararı aldı 2 gün önce eklendi

Küresel tadarik sıkıntıları sebebiyle belirli ürünlerin bulunamaması ve pandemi kısıtlamalarının kalkması ile insanların mağaza içi alışverişe geri dönmesi gibi sebepler şirket gelirinde düşüşlere sebep olurken, işten çıkarmalar konusunda 100 milyon dolarlık bir harcama gerçekleştiren Paypal, yeniden yapılanma planları dahilinde yılda 260 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor.

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