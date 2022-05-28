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    Anlık Bildirim

    Paypal, maliyetleri azaltma kararı aldı: İşten çıkarmalar artıyor

    Çevrimiçi ödeme devi PayPal, Dünya çapında yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maliyetleri azaltma kararı aldı. Şirket birçok merkezinde işten çıkarmalara devam ediyor.
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    Paypal, maliyetleri azaltma kararı aldı: İşçi sayısı azaltılıyor
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    Dünya genelinde artan enflasyon ve ekonomik yavaşlama birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çalışan sayısını azaltma ve işe alımları dondurma kararı alan Microsoft, Uber ve Nvidia gibi birçok teknoloji şirketi arasına, çevrimiçi ödeme devi PayPal da katıldı.

    Son çeyrek bekleneni vermedi

    Bloomberg tarafından bildirilenlere göre, uzun süredir işçi sayısını azaltmayı sürdüren Paypal, bu sefer de Chicago, Nebraska ve Arizona’da risk yönetimi ve operasyonlarında görev yapan personelleri işten çıkardı. Bu son işten çıkarmalar PayPal'ın büyümesinin yavaşlama belirtileri göstermesinin ardından geldi. Son çeyrekte platforma yapılan harcalamaların yüzde 15 arttığını ve 323 milyar dolara ulaştığını bildiren PayPal, son beş yılın en düşük rakamlarını gördü.

    Küresel tadarik sıkıntıları sebebiyle belirli ürünlerin bulunamaması ve pandemi kısıtlamalarının kalkması ile insanların mağaza içi alışverişe geri dönmesi gibi sebepler şirket gelirinde düşüşlere sebep olurken, işten çıkarmalar konusunda 100 milyon dolarlık bir harcama gerçekleştiren Paypal, yeniden yapılanma planları dahilinde yılda 260 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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