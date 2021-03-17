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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor

    EA Play yarın PC için Xbox Game Pass'e eklenecek. Konuyla ilgili EA ve Microsoft tarafından resmi açıklamalar geldi.
    17 Mart 2021, 18:45 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor
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    PC için Xbox Game Pass kullanıcılarının EA Play hasreti nihayet sona eriyor. Microsoft tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre EA Play oyunları yarın (18 Mart) itibarıyla Game Pass PC kütüphanesine eklenmiş olacak.

    EA Play oyunları 15 Aralık'ta konsollar için Game Pass kütüphanesine eklenmişti. Aynı tarihte ayrıca PC kütüphanesine de eklenmesi bekleniyordu ancak Microsoft son dakikada üzücü bir haber vermiş ve EA Play-PC Game Pass entegrasyonunun süresiz ertelendiğini duyurmuştu. Geride bıraktığımız üç aylık süreçte ise Microsoft konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Bu sessizlik tam oyunseverleri endişelendirmeye başlamışken nihayet bugün güzel haberi aldık.

    EA Play'in üç ay gecikmesinin en büyük nedeni Microsoft Store mağazasındaki entegrasyon problemleriydi. Game Pass'e eklenecek PC oyunlarının çoğu Microsoft Store'da yer almıyordu. Konsol tarafında ise tüm oyunlar hali hazırda Xbox Store'da bulunduğu için süreç çok daha akıcı işleyebilmişti.

    Game Pass PC kullanıcıları yarın itibarıyla Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars SquadronsBattlefield V, The Sims 4, FIFA 20 ve Dragon Age Inquisition gibi yüzlerce liralık oyunların keyfini çıkarmaya başlayabilecek.



    https://news.xbox.com/en-us/2021/03/17/ea-play-coming-to-pc-for-xbox-game-pass/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gamepass gümbür gümbür. Umarim turkiye fiyatlarina zam gelmez
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında da bir zam yaparlar. Gamepass şöyle böyle diyenleri görürüz. :P
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) emrhyldrm
    Alıyorsun 3 yıllık. Keyfine bakıyorsun. Ki zam gelse bile oyunları teker teker almaktan çok daha ucuza gelecek. Konsolda 1 oyun 500 TL. PC de bile oyunlar 200TL+ çıkmaya başladı. İsteyen tabi yine gidip 3 oyuna 1000+ TL verebilir. Ben bu fiyattan çok daha düşüğüne 3 Yıl boyunca gelecek yüzlerce oyunu oynamayı tercih ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gamepass gümbür gümbür. Umarim turkiye fiyatlarina zam gelmez
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    bulutfatih 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah'im sonunda geldi gonlumun efendisi.
    Ne zamandir bunu bekliyordum, cok iyi oldu!
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