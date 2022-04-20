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    PC oyuncuları artık PS5'e bağlanmadan DualSense'i güncelleyebilir

    Artık PC kullanıcıları DualSense kontrolcüsünü güncelleyecekleri zaman PlayStation 5'e ihtiyaç duymadan PC üzerinden güncelleme yapabilecek.                       
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    PC oyuncuları artık PS5'e bağlanmadan DualSense'i güncelleyebilir
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    Konsol tarafında yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte yeni bir nesle giriş yaptık. Yeni nesil konsollar ise PC kullanıcıları için yeni kontrolcüler anlamına geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de PC oyuncuları için DualSense'i güncelleyebilmek adına güzel bir haber geldi.

    PC Üzerinden Güncellenebilecek

    Bundan önce DualSense sahibi olan PC kullanıcıları, kontrolcüyü güncelleyebilmek için PlayStation 5'e ihtiyaç duyuyordu. Ancak son yapılan açıklama ile birlikte PC kullanıcıları artık güncellemeler için PlayStation 5'e ihtiyaç duymayacak. PC üzerinden kontrolcünüzü güncelleyebileceksiniz. Nasıl güncelleyeceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

    PS5 Kontrolcüsü DualSense'in PC'de Güncellemesi Nasıl Yapılır?

    Donanım yazılımını ilk kez güncelliyorsanız uygulamayı Windows PC'nize yüklemeniz gerekir. Donanım yazılımını güncellemeniz gereken bir sonraki seferde 3. adımdan başlayın.

    1. DualSense kablosuz kontrol cihazı için donanım yazılımı güncelleme aracını indirip masaüstünüze veya başka bir konuma kaydedin. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.
    2. Kurulum dosyasını çalıştırın ve ardından uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Yükleme sırasında, DualSense kablosuz kontrol cihazı için donanım yazılımı güncelleme aracını kullanmak için gereken ek yazılımı indirme isteği görebilirsiniz. Bu yazılımı indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
    3. DualSense kablosuz kontrol cihazı için donanım yazılımı güncelleme aracını çalıştırın.
    4. Kontrol cihazınızı Windows PC'nize bağlamak için bir USB kablosu kullanın ve ardından güncellemeyi başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Güncelleme sırasında Windows PC'nizi kapatmayın veya USB kablosunun bağlantısını kesmeyin. Güncelleme tamamlandığında bir mesaj gösterilir. İşlemi tamamlamak için [Tamam]’ı seçin.
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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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