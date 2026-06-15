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    PC ve mobil için ücretsiz The Witcher oyunu geliyor: İşte ilk detaylar

    Yeni bir sızıntıya göre duyurulmamış bir Witcher oyunu PC ve mobil cihazlar için geliştiriliyor. Ücretsiz oynanacak yapımın co-op RPG türünde olacağı belirtiliyor.

    PC ve mobil için ücretsiz The Witcher oyunu geliyor! Tam Boyutta Gör
    The Witcher evreninde geçen yeni bir oyunun geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. MP1st tarafından paylaşılan bilgilere göre proje, PC ve mobil platformlar için hazırlanan ücretsiz oynanabilir (free-to-play) bir co-op aksiyon RPG yapısı sunacak.

    Geralt'ın gençlik döneminde geçecek

    Sızıntıda yer alan detaylara göre oyun, Witcher evreninin önemli dönemlerinden biri olan 1230 yılında geçiyor. Bu dönem, Geralt of Rivia karakterinin henüz genç bir witcher olduğu yıllara denk geliyor. Oyuncuların hazır bir karakter yerine kendi witcher karakterlerini oluşturabileceği, cinsiyet ve görünüm seçeneklerinin de sunulacağı paylaşıldı.

    Oynanış tarafında ise serinin temel unsurlarına sadık kalınacak. Oyuncuların ormanlar, köyler ve lanetli kalıntılar gibi bölgelerde canavar avı sözleşmeleri üstleneceği belirtiliyor. Savaş sistemi ise Witcher okullarıyla bağlantılı yetenekleri, işaretleri (Signs) ve iksir üretimini içerecek. Ayrıca zamanlamaya dayalı savunma, kaçınma, karşı saldırı ve infaz mekaniklerinin de oyunda yer alacağı belirtiliyor.

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    Şu an için projeyi hangi stüdyonun geliştirdiği doğrulanmış değil. Ancak raporda, oyunun CD Projekt ile Scopely arasındaki iş birliği kapsamında geliştiriliyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İki şirket daha önce CD Projekt markalarından birine dayanan yeni bir oyun için ortaklık kurduklarını açıklamıştı. İddiaların doğru çıkması halinde Witcher markası ilk kez mobil ve PC odaklı, ücretsiz oynanabilen geniş çaplı bir co-op RPG deneyimine kavuşabilir.

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