ChatGPT geliştiricisi milyar dolarlık yonga ağı kurmak istiyor

Sam Altman’dan dev proje
Yonga sektörü sadece yapay zekâ projelerine hizmet etmiyor. Mobil cihazlardan elektrikli arabalara, bilgisayarlara kadar sayısız elektronik cihaz yongaya ihtiyaç duyuyor. Zaten mevcut üretim kapasitesi ucu ucuna yeterken bir de yapay zekâ trendinin üzerine gelmesi işleri zorlaştırdı.
GhatGPT geliştirici firması OpenAI patronu Sam Altman dev bir proje için kolları sıvadı. Sam Altman kısa vadede yonga siparişlerinin karşılanamayacağını ve sektörün önemli bir üretim krizine gireceğine inanıyor.
Sam Altman uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyor ancak geçen yıl görevden alınınca proje rafa kalkmıştı. Geri döndüğünde ise yeniden projeye yoğunlaştı. Sam Altman on milyarlarca dolarlık bir yonga üretim ağı kurarak krizin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Sam Altman sıfırdan bir tesis kurarak üretime başlamak niyetinde değil. Aksine Samsung ve Intel gibi yonga devlerini bir araya getirerek mevcut olan tesislere yatırım yapmak veya ek üretim bantları oluşturmak gibi planları var. Böylece bir ağ içerisinde dev bir üretim tesisi oluşturulacak.
OpenAI, SoftBank, Intel, TSMC, G42 ve Samsung projeye sıcak bakıyor. Sam Altman yüksek meblağlar için yatırımcılarla görüşmeler yapıyor ancak projenin şu an hangi aşamada olduğu konusunda bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.