ChatGPT geliştiricisi milyar dolarlık yonga ağı kurmak istiyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile başlayan üretken yapay zekâ fırtınası yonga sektörünü de pozitif etkiledi. On milyarlarca dolarlık yapay zekâ yonga siparişleri ile yonga sektörü adeta şaha kalktı. Bununla birlikte sonsuz bir yonga kaynağı mevcut değil.

Sam Altman’dan dev proje

Yonga sektörü sadece yapay zekâ projelerine hizmet etmiyor. Mobil cihazlardan elektrikli arabalara, bilgisayarlara kadar sayısız elektronik cihaz yongaya ihtiyaç duyuyor. Zaten mevcut üretim kapasitesi ucu ucuna yeterken bir de yapay zekâ trendinin üzerine gelmesi işleri zorlaştırdı.

GhatGPT geliştirici firması OpenAI patronu Sam Altman dev bir proje için kolları sıvadı. Sam Altman kısa vadede yonga siparişlerinin karşılanamayacağını ve sektörün önemli bir üretim krizine gireceğine inanıyor.

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Sam Altman uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyor ancak geçen yıl görevden alınınca proje rafa kalkmıştı. Geri döndüğünde ise yeniden projeye yoğunlaştı. Sam Altman on milyarlarca dolarlık bir yonga üretim ağı kurarak krizin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Sam Altman sıfırdan bir tesis kurarak üretime başlamak niyetinde değil. Aksine Samsung ve Intel gibi yonga devlerini bir araya getirerek mevcut olan tesislere yatırım yapmak veya ek üretim bantları oluşturmak gibi planları var. Böylece bir ağ içerisinde dev bir üretim tesisi oluşturulacak.

OpenAI, SoftBank, Intel, TSMC, G42 ve Samsung projeye sıcak bakıyor. Sam Altman yüksek meblağlar için yatırımcılarla görüşmeler yapıyor ancak projenin şu an hangi aşamada olduğu konusunda bir bilgi yok.

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