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    ChatGPT geliştiricisi milyar dolarlık yonga ağı kurmak istiyor

    Giderek artan yonga siparişlerinin üretimi sıkıntıya sokacağını tahmin eden Sam Altman, global bir üretim ağı kurmak için milyar dolarlık yatırım aramaya başladı. 
    Sam Altman Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ile başlayan üretken yapay zekâ fırtınası yonga sektörünü de pozitif etkiledi. On milyarlarca dolarlık yapay zekâ yonga siparişleri ile yonga sektörü adeta şaha kalktı. Bununla birlikte sonsuz bir yonga kaynağı mevcut değil.

    Sam Altman’dan dev proje

    Yonga sektörü sadece yapay zekâ projelerine hizmet etmiyor. Mobil cihazlardan elektrikli arabalara, bilgisayarlara kadar sayısız elektronik cihaz yongaya ihtiyaç duyuyor. Zaten mevcut üretim kapasitesi ucu ucuna yeterken bir de yapay zekâ trendinin üzerine gelmesi işleri zorlaştırdı.

    GhatGPT geliştirici firması OpenAI patronu Sam Altman dev bir proje için kolları sıvadı. Sam Altman kısa vadede yonga siparişlerinin karşılanamayacağını ve sektörün önemli bir üretim krizine gireceğine inanıyor.

    Sam Altman uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyor ancak geçen yıl görevden alınınca proje rafa kalkmıştı. Geri döndüğünde ise yeniden projeye yoğunlaştı. Sam Altman on milyarlarca dolarlık bir yonga üretim ağı kurarak krizin önüne geçmeyi amaçlıyor.

    Sam Altman sıfırdan bir tesis kurarak üretime başlamak niyetinde değil. Aksine Samsung ve Intel gibi yonga devlerini bir araya getirerek mevcut olan tesislere yatırım yapmak veya ek üretim bantları oluşturmak gibi planları var. Böylece bir ağ içerisinde dev bir üretim tesisi oluşturulacak.

    OpenAI, SoftBank, Intel, TSMC, G42 ve Samsung projeye sıcak bakıyor. Sam Altman yüksek meblağlar için yatırımcılarla görüşmeler yapıyor ancak projenin şu an hangi aşamada olduğu konusunda bir bilgi yok.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 3 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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