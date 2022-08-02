İnternette yeni çılgınlık: Yüz binlerce kişi Pelosi’nin uçağını takip ediyor

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ABD ve Çin arasında ayrıca Çin ve Tayvan arasında büyük bir askeri gerginliğe sebep olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti büyük bir merakla beklenirken yüz binlerce kişi uçağını takip ediyor.

Nancy Pelosi nerede?

Dünya piyasalarını derinden sarsan ve kripto para piyasasını da düşüşe sürükleyen Çin-Tayvan geriliminde kritik saatler yaşanıyor. Nancy Pelosi’nin uçağı acaba Tayvan’a inecek mi sorusuna yanıt bulmak isteyen yüz binler FlightRadar24 üzerinden SPAR19 kodlu uçağı takip ediyor.

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Çin eğer Pelosi ısrarla Tayvan’a inmek isterse uçağı vurmak dahil her türlü tedbire başvuracaklarını bildirmişti. Tayvan ise Fransız Mirage uçakları ile Pelosi heyetini korumaya alacağını duyurdu. Tüm dünya meraklı bir şekilde uçağı takip ediyor. Şu sıralar Manila’ya doğru bir dönüş yapıldı. FlightRadar sitesi zaman zaman yoğunluktan çöküyor.

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