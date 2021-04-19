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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak

    Teknoloji devi Apple, iPhone 12 ile birlikte şarj cihazlarını iPhone kutusuna koymayı bıraktı ve şirket bu hamlesiyle tüketicileri üzse de çevreye katkı sağladığını açıkladı.
    19 Nisan 2021, 14:25 (1 sa.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak
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    iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, akıllı telefonlarını şarj cihazı olmadan satışa sundu ve şarj adaptörlerini önceki modellerin kutusundan da çıkardı. Şirket bunu yaparak büyük miktarlarda bakır, kalay ve çinko tasarrufu sağlayabilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti"

    Şimdi Cupertino devi, en son Çevresel İlerleme Raporu'nda şarj cihazlarını iPhone kutularına koymayarak 861.000 ton bakır, çinko ve kalay tasarrufu sağlayabileceğini iddia ediyor. Geri kalan modelleri de bu sayıya eklersek, rakam 1 milyona çıkacak.

    Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak
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    Kutular da küçüldü

    Ek olarak, kutuların boyutunun küçültülmesinin de zararlı emisyonların azaltılmasına katkıda bulunduğu ifade edilmiş. Bu durumda, %70 daha fazla iPhone kutusu bir taşıma paletine sığabiliyor, bu da daha az trafik ve sonuç olarak araç emisyonlarının azaltılması anlamına geliyor.

    Apple bir yıl önce karbondioksit emisyonlarını 25.1 milyon tondan 22.6 milyona düşürdüğünü ve ayrıca elektrik tüketimini 13.9 milyon kWh azalttığını açıklamıştı.



    Kaynakça https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Progress_Report_2021.pdf https://www.engadget.com/apple-2021-environmental-progress-report-iphone-12-power-adapter-144626760.html
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 59 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Mertcan-39 (Mertcan Ay) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    telefon üretmeyi bıraksın daha fazla metalden tasarruf ederler
    Yanıtla +5
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    darkaura 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    buyuk sirketlerin ve devletin cevre duyarliligi nedense bir seyden eksiltecekleri yada ekstra ucret kesecekleri zaman akillarina geliyor.
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    Mertcan-39 (Mertcan Ay) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    telefon üretmeyi bıraksın daha fazla metalden tasarruf ederler
    Yanıtla +5
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    esmerbuyucu (E. B.) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Apple bir yıl önce karbondioksit emisyonlarını 25.1 milyon tondan 22.6 milyona düşürdüğünü..."



    Yine çok bilmişler konuşacak. Tebrikler Apple 👏🏼
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ee şarj aleti evimizde yerden mi bitiyor? onların kutuları, kargo paletleri bilmem nesi niye dahil edilmiyor? şarj aleti kutuda bir çukura koyup göndermek yerine şimdi ona özel daha çok yer kaplayan bir kutuya koymayacaklar mı satarken? Bu Apple gerçekten inanılmaz bir şirket ya. Kendine söylediği yalanlara etrafa inandırmak için çaba da sarf ediyor görünmüyor ama inandığını çok güzel oynuyor. Bütün amaç daha çok para kazanmakken çevre ile ilgili şeyler yayınlamış. Hey Allah'ım ya.
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    blank42 (Mehmet Gün) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her müşterim küfrederek ya başlık alıyor yada Tip-C'den USB'ye çevirici aparat alıp evdeki başlığına takıp yavaş şarj ediyor.
    Hangi evde fazladan Tip-C girişli başlık olur ki ? Saçmalık
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