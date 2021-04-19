Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak

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iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, akıllı telefonlarını şarj cihazı olmadan satışa sundu ve şarj adaptörlerini önceki modellerin kutusundan da çıkardı. Şirket bunu yaparak büyük miktarlarda bakır, kalay ve çinko tasarrufu sağlayabilecek.

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Şimdi Cupertino devi, en son Çevresel İlerleme Raporu'nda şarj cihazlarını iPhone kutularına koymayarak 861.000 ton bakır, çinko ve kalay tasarrufu sağlayabileceğini iddia ediyor. Geri kalan modelleri de bu sayıya eklersek, rakam 1 milyona çıkacak.

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Kutular da küçüldü

Ek olarak, kutuların boyutunun küçültülmesinin de zararlı emisyonların azaltılmasına katkıda bulunduğu ifade edilmiş. Bu durumda, %70 daha fazla iPhone kutusu bir taşıma paletine sığabiliyor, bu da daha az trafik ve sonuç olarak araç emisyonlarının azaltılması anlamına geliyor.

Apple bir yıl önce karbondioksit emisyonlarını 25.1 milyon tondan 22.6 milyona düşürdüğünü ve ayrıca elektrik tüketimini 13.9 milyon kWh azalttığını açıklamıştı.

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