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    Performans odaklı ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler duyuruldu

    ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler dayanıklılık odaklı tasarlanmasının yanı sıra XMP 2.0 teknolojisi sayesinde 3200MHz seviyesine kolay hız aşırtma imkânı sunuyor.
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Performans odaklı ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler duyuruldu

    Profesyonel ve oyuncu sınıfında XPG markası ile yoluna devam eden ADATA bu hafta yeni performans serisi DDR4 belleklerini duyurdu. ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler üst sınıfta rekabete odaklanıyor.

    ADATA XPG Hunter DDR4

    ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler U-DIMM ve SO-DIMM versiyonları ile geliyor. Yüksek kaliteli baskılı devre kartı kullanan bellekler böylece dayanıklılık ve uzun ömürlülük konusunda rekabetçi oluyor.

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    1.2V seviyesinde çalışan 8GB ve 16GB DDR4-2666MHz RAM bellekler CL16 18-18 zamanlamasına sahip. 1.35V seviyesinde çalışan 8GB/16GB/32GB DDR4-3000MHz RAM bellekler ise CL16 20-20 zamanlaması ile geliyor.

    XMP 2.0 teknolojisi sayesinde 3200MHz seviyesine kolay hız aşırtma imkânı sunan ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.  



    https://www.techpowerup.com/262183/adata-launches-high-capacity-xpg-hunter-ddr4-modules Yorum Yaz
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