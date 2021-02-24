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    Perseverance'ın Mars'ta iniş yaptığı bölgeyi 4K ve 360 derece keşfedin

    Perseverance'ın Mars'ta iniş yaptığı bölgeyi aşağıdaki 360 derecelik YouTube videosu üzerinden interaktif olarak keşfedebilirsiniz.
    24 Şubat 2021, 00:25 (1 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Perseverance'ın Mars'ta iniş yaptığı bölgeyi 4K ve 360 derece keşfedin
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    NASA'nın Perseverance görevinden yeni fotoğraflara gelmeye devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de Mars'ın yüzeyinden 4K kalitede 360 derecelik interaktif bir görüntü yayınladı. Aşağıdaki YouTube videosu üzerinden Perseverance'ın iniş yaptığı bölgeyi keşfedebilirsiiz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf

    Videoyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Perseverance'ın iniş yaptığı bölgeyi gösteren 360 derecelik görüntü, gezginin üzerindeki renki Navigasyon Kameralarıyla (Navcams) çekildi. Navcam'ler gezginin uzaktan algılama direğinde (gezginin başı) yer alıyor. Perseverance üzerindeki 19 kamerayla, bugüne kadar Mars'a gönderilen gezginler arasında en çok kameraya sahip gözlem aracı rekorunu elinde bulunduruyor." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar"

    Perseverance'ın Mars'ta iniş yaptığı bölgeyi 4K ve 360 derece keşfedin
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    Perseverance'ın çektiği fotoğraflar Mars'ın yörüngesinde yer alan sondalar üzerinden Dünya'ya iletiliyor. Perseverance'ın yörüngedeki uydulara iletim hızı yaklaşık 2mbit/saniye seviyesinde. Veriler daha sonra buradan Yeryüzü'nde farklı konumlarda bulunan devasa derin uzay antenlerine iletiliyor. Türkiye'nin de şu anda İstanbul'da bir derin uzay anteni inşaa etme planı var.

    NASA, Perseverance'ın çektiği 4.796 işlenmemiş fotoğrafı şu anda resmi internet sitesinde erişime açmış durumda. Buradan ulaşabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burada da inişin farklı aşamalarının videosu mevcut;

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