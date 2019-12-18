PES 2020 oyunundan Mesut Özil’e Çin vetosu

Çinli firmaların pek çok önemli oyunda ve geliştirici stüdyoda yatırımlarının olması zaman zaman yakın gelecekte nelerle karşılaşabileceğimize dair ipuçları veriyor. Çin bu gücünü bol bol sansür amaçlı kullanıyor.

Yasak geldi

Hatırlanacağı üzere Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Uygur Türklerine karşı Çin’in uyguladığı asimilasyon politikalarına sessiz kalan Müslüman dünyasını sert bir dille eleştirmişti. Çinli kaynaklar ise Özil’in yalan haberlere kanarak üzücü açıklamalar yaptığını ve Çin halkını derinden yaraladığını açıklamıştı. Sonrasında Arsenal-Manchester City maçının Çin’deki yayını iptal edilmişti.

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Yapılan açıklamaya göre PES 2020 Mobile oyununun Çin’deki dağıtımını üstlenen NetEase firması bölgesel versiyonda Mesut Özil’in olmayacağını açıkladı. Firmanın dağıtımını iki oyunda daha Mesut Özil karakteri olmayacak. Firma Özil’i kesinlikle affetmeyeceklerini belirtiyor.

Çin’in bu baskın statüsü önümüzdeki yıllarda daha çok tartışmaya konu olacak gibi görünüyor. Ülkedeki politikaların tartışmaya açılmasına kesinlikle tolerans gösterilmiyor ve her türlü imkan kullanılarak önüne geçilmeye çalışılıyor.

https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/mesut-ozil-pes-2020-china-uyghur-muslims-arsenal-latest-news-a9251591.html