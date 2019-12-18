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    PES 2020 oyunundan Mesut Özil’e Çin vetosu

    PES 2020 Mobile oyununun Çin dağıtımını gerçekleştiren NetEase firması Uygur Türkleri ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Mesut Özil’i dağıtımdan çıkardı.
    2 sa.
    1,3b
    44
    11
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PES 2020 oyunundan Mesut Özil’e Çin vetosu

    Çinli firmaların pek çok önemli oyunda ve geliştirici stüdyoda yatırımlarının olması zaman zaman yakın gelecekte nelerle karşılaşabileceğimize dair ipuçları veriyor. Çin bu gücünü bol bol sansür amaçlı kullanıyor.

    Yasak geldi

    Hatırlanacağı üzere Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Uygur Türklerine karşı Çin’in uyguladığı asimilasyon politikalarına sessiz kalan Müslüman dünyasını sert bir dille eleştirmişti. Çinli kaynaklar ise Özil’in yalan haberlere kanarak üzücü açıklamalar yaptığını ve Çin halkını derinden yaraladığını açıklamıştı. Sonrasında Arsenal-Manchester City maçının Çin’deki yayını iptal edilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı"

    Yapılan açıklamaya göre PES 2020 Mobile oyununun Çin’deki dağıtımını üstlenen NetEase firması bölgesel versiyonda Mesut Özil’in olmayacağını açıkladı. Firmanın dağıtımını iki oyunda daha Mesut Özil karakteri olmayacak. Firma Özil’i kesinlikle affetmeyeceklerini belirtiyor.

    Çin’in bu baskın statüsü önümüzdeki yıllarda daha çok tartışmaya konu olacak gibi görünüyor. Ülkedeki politikaların tartışmaya açılmasına kesinlikle tolerans gösterilmiyor ve her türlü imkan kullanılarak önüne geçilmeye çalışılıyor.



    https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/mesut-ozil-pes-2020-china-uyghur-muslims-arsenal-latest-news-a9251591.html Yorum Yaz
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    sefa.elver 2 sa. en beğenilen
    Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış hani nerde düşünce özgürlüğü herkes kendi düşüncelerini söylemekte özgür değil mi yoksa
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Ussuz 2 sa.
    Mesut Ozil de eminim şuan başını taşlara vuruyordur
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    DivingDeep 2 sa.
    Küresel ekonomi o tarafa kayıyor ve Çin giderek zenginleşiyor. Bu leş zihinlilerle maalesef dünya giderek daha da yaşanılmaz hale gelicek.
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    1 Avatar
    koyunsayar 3 dk.
    Bundan çıkarmaniz gereken kâfir neyle uğraşıyor zavallı Türkler neyle uğraşıyor .ne kadar bilinçli ve şiddetliler bunun karşılığında siz ne kadar bilinçsiz ve amaçsızsınız .bu site mesela para için her gün çin markalarını gözümüze sokuyor övüyor ,reklamını yapıyor .oysa çin bilgisayar oyunundaki isim e tahammül etmiyor ve sildiriyor.
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    KaleyDeskop 5 dk.
    30 yıl sonra mesut özil kim dendiğin de yiğit delikanlı adam diye cevap verecekler..
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    a_y_k_u_t 24 dk.
    Alman milli takımındaki adamın Uygur Türklerinin haklarını savunması, bizimkilerin de aslan mesut kral mesut tavırları bana çok garip geliyor.
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    Askaparta 57 dk.
    Biz mesuduz, Çin odun.
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    sebo61 1 sa.
    Doğudan bir bela loading.
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    Godolphin 1 sa.
    Ufak beyinli çin oyundan mesutu çıkarsan ne olur çıkarmasan ne olur.
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    fatsa52 1 sa.
    Mesut Ozil onurumuzdur.
    Yanıtla +10
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    DivingDeep 2 sa.
    Küresel ekonomi o tarafa kayıyor ve Çin giderek zenginleşiyor. Bu leş zihinlilerle maalesef dünya giderek daha da yaşanılmaz hale gelicek.
    Yanıtla +12
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    sefa.elver 2 sa. en beğenilen
    Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış hani nerde düşünce özgürlüğü herkes kendi düşüncelerini söylemekte özgür değil mi yoksa
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Rachsuchtig 2 sa. sefa.elver
    Çin ve düşünce özgürlüğü, komikmiş
    Yanıtla +9
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    Ussuz 2 sa.
    Mesut Ozil de eminim şuan başını taşlara vuruyordur
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