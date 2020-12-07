PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami Digital Entertainment'ın yaptığı PES 2021'in ücretsiz versiyonu olan PES 2021 LITE çıkışını gerçekleştirdi.

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PES 2021 LITE'ı şu anda Xbox One, PlayStation 4 ve PC üzerinde ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Geriye uyumluluk sistemi sayesinde yeni nesil konsollarda da oyunu oynayabilirsiniz. Oyuna şu anda PlayStation Mağazası, Xbox Mağazası ve Steam üzerinden erişebilirsiniz.

Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'in ücretsiz oynanan sürümü şimdi indirilebilir. PES 2021 LITE'ı bugün indirerek myClub'da rüya takımınızı kurun, Matchday'de favori taraflarınızı destekleyin ve eFootball modunda e-spor kariyerinize başlayın!



FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus ve Manchester United gibi PES partneri olan kulüplerin ve heyecan verici daha pek çok takımın başına geçin!

Oyunun tam sürümündeki myClub verilerine LITE sürümünden erişilebilir ve aynı şekilde tam tersi de yapılabilir.

PES 2021 LITE, oyunun tam sürümüne sahip olan kullanıcılarla online maçlar oynamanıza imkan sağlar.

Ana Lig sadece PES 2021'in tam sürümünde mevcuttur. PES 2021 LITE'ta yer alan tüm modların tam listesi için resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Bazı kulüpler belli modlarda mevcut değildir.

PES 2021 LITE'ta bütün eFootball modu müsabakaları mevcut değildir.

COVID-19'un devam eden etkisi sebebiyle gerçek yaşamdaki bazı futbol liglerinde ve/veya turnuvalarında ani kural değişiklikleri yaşanabilir. Bunun sonucunda oyundaki kurallar, gerçek yaşamdaki karşılıklarıyla kusursuz bir şekilde örtüşmeyebilir. Gelecek güncellemelerde önceden haber verilmeden ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yapılabilir.

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