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    PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı

    Bu yıl Covid-19 salgını ve nesil geçişi sebebiyle tam bir oyun çıkartmak yerine bir güncellemesi yayınlanan Pes 2021'in, ücretsiz versiyonu olan PES 2021 LITE çıkışını yaptı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami Digital Entertainment'ın yaptığı PES 2021'in ücretsiz versiyonu olan PES 2021 LITE çıkışını gerçekleştirdi.

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    PES 2021 LITE'ı şu anda Xbox One, PlayStation 4 ve PC üzerinde ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Geriye uyumluluk sistemi sayesinde yeni nesil konsollarda da oyunu oynayabilirsiniz. Oyuna şu anda PlayStation Mağazası, Xbox Mağazası ve Steam üzerinden erişebilirsiniz.

    Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'in ücretsiz oynanan sürümü şimdi indirilebilir. PES 2021 LITE'ı bugün indirerek myClub'da rüya takımınızı kurun, Matchday'de favori taraflarınızı destekleyin ve eFootball modunda e-spor kariyerinize başlayın!

    FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus ve Manchester United gibi PES partneri olan kulüplerin ve heyecan verici daha pek çok takımın başına geçin!

    • Oyunun tam sürümündeki myClub verilerine LITE sürümünden erişilebilir ve aynı şekilde tam tersi de yapılabilir.
    • PES 2021 LITE, oyunun tam sürümüne sahip olan kullanıcılarla online maçlar oynamanıza imkan sağlar.
    • Ana Lig sadece PES 2021'in tam sürümünde mevcuttur. PES 2021 LITE'ta yer alan tüm modların tam listesi için resmi web sitesine göz atabilirsiniz.
    • Bazı kulüpler belli modlarda mevcut değildir.
    • PES 2021 LITE'ta bütün eFootball modu müsabakaları mevcut değildir.
    • COVID-19'un devam eden etkisi sebebiyle gerçek yaşamdaki bazı futbol liglerinde ve/veya turnuvalarında ani kural değişiklikleri yaşanabilir. Bunun sonucunda oyundaki kurallar, gerçek yaşamdaki karşılıklarıyla kusursuz bir şekilde örtüşmeyebilir. Gelecek güncellemelerde önceden haber verilmeden ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yapılabilir.


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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    rempuh (Burak Gökdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ağır bir kariyer mod tutkunu olarak fifanın daha fazla yenilikle gelmesini yıllardır beklemekteyim. (Bu sene de tatmin olmadım) Sanırım Pes'in yaptığı tek iyi iş bu.
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    crysis85 (irfan durmuş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beş para etmez bi oyun üstüne para verilse alınmaz
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine bize aldırdı para ile şimdi beleş online 2022 almicam zaten yok oynatacak pc de artık bende pes devri kapandı artık yeni pc alırsam belki oynarım ama almam lite oynarım kesin
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok kötü oyundu allah affetsin. Parayla alıp bir maç yapıp iade ettim. Oynanış çok kötü. Fifa ile bu oyun kıyas kabul etmez ki adamlar anladı artık oyun motoru değiştiği için 2020'nin biraz güncellenmiş halini sundular. Umarım adam akıllı olur ve pc için yeni nesil grafiklerle gelir. Gerçi fifa 2022'de yeni nesil grafikler ile gelecek pc'ye ama bu yıl ayıp ettiler. Hiç kıyak geçelim yok pc'ye de. Ama normal bile kötüyken lite indirmeye değmez haberiniz olsun.
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    XPerience 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lite diye kütüphaneye ekledim tam sürüm gibi görünüyor ve öyle indiriyor. Bu bir hata mı yoksa lite da böyle mi görünüyor. Yoksa buralar karışır. 
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    lite de online oynayabiliyor muyuz
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    matador_mirkhan 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Online oynayabilir tam sürüme sahip olanlarlada kapışabiliyorsun
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