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    Peugeot modellerinde Kasım ayı için sıfır faizli kredi kampanyası

    PEUGEOT Türkiye, Kasım ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için sıfır faizli kredi kampanyasını devreye aldı.                                                
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    Peugeot modellerinde Kasım ayı için sıfır faizli kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    Peugeot Türkiye, Kasım ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanyalarını duyurdu. Kasım ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

    Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi Peugeot 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

    Peugeot modellerinde Kasım ayı için sıfır faizli kredi kampanyası
    SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından faydalanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 150 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

    Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faiz veya 70 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 180 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

    Peugeot'dan ticari araçlarda da sıfır faizli kredi kampanyası

    Peugeot modellerinde Kasım ayı için sıfır faizli kredi kampanyası
    BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’ın manuel şanzımanlı versiyonlarına 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği, otomatik şanzımanlı olanına ise 90 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.

    Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 140 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 10 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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