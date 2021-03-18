Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de

    Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada " Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. " ifadelerini kullandı.
    18 Mart 2021, 01:46 (Güncellendi, 11 sa.)
    2,5b
    24
    25
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülke aşılama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pfizer/BioNTech aşılarının Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu

    Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü." notuyla yazılı açıklama yayımladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada " Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak." diyerek 60 yaş üzerine aşılamanın başlayacağını duyurdu. 4.5 milyon doz aşının daha Türkiye'ye geleceği belirtiliyor.

    Aşılama

    Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

    Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca'nın tam açıklaması şu şekilde :

    • Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Covid-19 salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım.
    • Bildiğiniz gibi, Kontrollü Normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz, bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur.
    • Yine de bilmeliyiz ki, sonuçlar zamanla alınırken salgın kısa sürelerde tırmanışa geçebilmektedir. Bu sebeple, sözlerimin başında bir uyarıda bulunmak istiyorum :
    • Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin! Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı, kaybetmeyin!
    • Salgınlar, birlikte tecrübe ettiğimiz gibi, çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri, sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, Bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun.

    Tedbir ve kurallar

    Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de

    • Hatırlarsanız, salgının ilk günlerinde "Sorun küresel, mücadele ulusal." demiştim. Emin olun ki, artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor. Yüksek ve Çok Yüksek Risk Gruplarındaki illerimizin sakinlerinden istirhamım şudur:
    • Riski yüksek iller, tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan, taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun.
    • Salgının bir yılını ele aldığım konuşmada demiştim ki, bilimin zaferi çok yakın. Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım.
    • Covid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır.
    • Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestlikler aldı. Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki, virüsün hareket imkânı da arttı. Maharet, tedbirlere uyarak, bu imkânı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkûm eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir.
    • Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.
    • Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz.

    5800 doz

    Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

     

    • Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.
    • Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum:
    • Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak.

    60 yaş üzeri aşılama

    • Bir diğer haberimse şu :
    • Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.
    • Konuşmama son verirken, belirtmek istediğim bir husus daha var. Bildiğiniz gibi, virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, Koronavirüs tehlikeli bir virüstür.

    Ayrıca Bkz. "Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı"



    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-17-mart-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-41765432 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-haberi-bakan-koca-duyurdu-5-bin-800-doz-biontech-asisi-geldi?page=2
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir
    3 gün
    Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi
    4 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sulandırıp kullanabiliyor muyuz? daha fazla kişiye yeter.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zingfth (Fatih EMİR) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Spekülasyondan başka bi şeyu değil. Dünyada Ticaret durur.2milyara yakın çinli var hangisine avrupa aşısı vuracaksın? Sadece çini aşılamak 1-2 sene sürer..
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cormen 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kast sistemine geçtiğimiz için bize düşmez.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hocam bu adam parali trool dur ciddiye alip yorum yapmaya deymez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    hani yıl başına kadar 250 -500bin geliyordu, biz kabul etmeyiz 10mlyn gönderin dedik felan
    Mart ın ortası oldu daha test için gelmiş aşılar
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O Onurmsq (--- ----) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşılar çöptür.
    Bir çok ülke aşı kullanmayi durdurdu.
    Kanda pıhtılaşma ve damar tıkanıklığı yapıyor. Belki de başka sorunlar da var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    aşı olacaklara olanlara geçmiş olsun hayırlı yolculuklar diliyorum aklı kullanmamanın,sorgulamamanın acı sonuçlarını öbür tarafta görürsünüz biraz sorgulayın sözde bilimciler bilim sorgulamak şüphe demek.
    aşı firmaları: sömürmeye devam iyi para kaldırdık
    bill gates: aşı ile nüfusu azaltmaya devam harika yaşlılardan da kurtuluyoruz
    vatandaş:aşıdan dolayı felç olanlar ölenler oldu
    dsö: ufak tefek yan etkiler canım büyütmeyin aşınızı olun
    elitler:aşınızı olunda fazla insanlardan kurtulalım
    -elitler siz aşı oldunuz mu?
    tabi ki hayır
    -bill gates aşı olmuş
    -gerçek aşı size vurulan aşılardan mı sandınız tuzlu su canım benim bu adamlar kendilerini niye öldürsün dünya kendilerine kalsın istiyorlar nüfusu 500 milyonun altına çekmek
    :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 58 dk. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    nüfusu düşürme hususunda bir kitap okudum ,
    prof.dr Ali Demirsoy hoca ,

    Dünyaca tanınan bir proftur ,
    Hoca delirmiş herhalde dedim , ancak sonrasında nüfusu 1 milyara düşürme planlarının bir kaç ciddi sitede makaleler suretiyle tartışıldığını ,
    CEO denilen kavatların medeniyetten uzak yerlerde panik odalı villalara göç ettiğini gözlemleyince hafiften lan acaba demeye çalıştım.

    Tabi bu hemen zart diye olmayacak ,önce tüm sektörlerde robotlaşma ,otomasyon end.5.0 lazım ,sonra beyaz yakalı efradını AI alması lazım , 15 yıllık bir süreç , takvim 2035 olduğu tartışmalar arasında ,

    Asparagas ağzıyla yazdığıma bakmayın ben de internette kopuk kopuk bilgilerden aklımda kalanı aktarıyorum ,
    resmi bir bilgiye ulaşmadım sahip değilim ,
    Hani dünya yuvarlak değildir diyenler gibi de bu fikre kapılmış değilim ,
    Örneğin 6 milyar insanı yeryüzünden silseniz ortada ne merkez bankaları kalır ne piyasa ,
    merkez bankası kalmayınca neyi neyle convert edeceksin ???
    Ta da !!!! bitcoin ve türevleri ,
    bilmem anlatabiliyor muyum....

    İnsanlık konusunda benim şahsi fikrim meleklerden yana , yani taaa başlangıca uzanıyor ,
    Hani ;
    "yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak insanı mı yaratacaksın Tanrım"

    Melekler boşu boşuna kaygı mı etmişlerdi , zaman son sözü söyleyecek ve sonra her şey bitecek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bende345 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öğretmenlere bu sene sıra gelmeyecek anlaşılan.
    Olsun bakanımız oldu ya...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cormen 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kast sistemine geçtiğimiz için bize düşmez.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    gerçek ölü sayısını TÜİK 2020 toplam Ölüm sayısına açıklayınca ve bunu yıllara göre farkla karşılaştırınca öğrenebiliriz. ! ( bu mesaj bilimsel öngörü içerir +1 )
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Proprietor (Akif Altun) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    tam olarak değil ülkede maske kullanımı aşırı arttığı için bulaşıcı hastalıklar aşırı azaldı mesela ben her sene grip olurdum bu sene olmadım gripten ölen kişi azalmış olacaktır ama diğer konu çoğu ameliyat ertelendi insanlar hastalıkları olmasına rağmen virüs kaparım diyerek hastaneye gitmedi bu ölüm sayısını arttıracak bir etken

    Kısaca o iş o kadar kolay olmuyor çok fazla değişken var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Suan en iyi asi cin asisi, pfizer la ilgili ciddi tereddutler var..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 2 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Yorumunu görecek insanları manüpile etme amacı dışında bu yorumun çıkış noktası nedir? Brezilya'nın %50 etki oranı açıkladığı Sinovac kimler tarafından en iyi seçildi? Madem o kadar kötü neden Sağlık Bakanı Uğur Hoca, Uğur Hoca diye dönüp dolaşıyordu geçen aylarda?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Modernada var getirsinler 2-3 çeşit olsa hem hızlı ilerler hem bağışıklık çeşitliliği olur bir an önce bitsin şu pandemi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar sizden birşeyler bekliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    by__metallica +264 Indomitablee +235 Schtroumpf Grognon +142 Jeolog. +139 _Saint_ +111 emre1393 +110 Fox913 +105 TheStarBox +95 smalsrol +79 cocainbar +78
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    24 Kişi Okuyor (6 Üye, 18 Misafir) 13 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2485 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bilim, bilimsel ve
    18 etiket daha sağlık sağlıklı koronavirüs koronavirüsü çin koronavirüs koronavirüs aşı pfizer Pfizer/BioNTech fahrettin koca sağlık bakanı fahrettin koca fahrettin koca covid covid19 covid 19 covid-19 covid aşı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,5b
    Twitter Profili99,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı317b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek 57 dk. 23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı 1 sa. Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda 2 sa. realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu 2 sa. PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı 3 sa. İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz 3 sa. Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir 10 sa. Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de Sonraki Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 11 sa. Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 11 sa. Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu 12 sa. Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik 12 sa. Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak 13 sa. SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor 13 sa. Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek 14 sa. Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak 14 sa. Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor 14 sa. Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu 15 sa. Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu 15 sa. 2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu 16 sa. Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde 16 sa. Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor 17 sa. SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı 17 sa. Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak 17 sa. Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın 18 sa. Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı 18 sa. PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor 18 sa. GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız