Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor

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Amerika’da bir aşının halka kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından onay alması gerekiyor. FDA Danışma Kurulu, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşılarının kullanılmasına onay verdi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de kullanımına izin verilmiş ve ilk aşı yapılmıştı.

Bugün gerçekleştirilen FDA danışma kurulu toplantısında 4’e karşı 17 oyla aşının acil durumda kullanılmasına onay verildi. Aşı 16 yaş ve üstü kişiler için güvenli ve etkili olarak belirlendi. Böylelikle ABD’deki ilk FDA onaylı aşı, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı olmuş oldu. FDA, 17 Aralık’ta Moderna’nın başvurusunu inceleyecek.

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Pfizer, acil durumda kullanım onayı için başvurmuştu ve bu onayı aldı. Kapsamlı onay için ise Nisan ayına kadar başvuru yapması planlanıyor. İlk etapta sağlık çalışanlarının sonra da fiziksel temas riskinin olduğu ve çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde çalışanlara aşı uygulanacak. Ayrıca ölüm oranının azaltılması için 65 yaş üstü kişiler de ilk etapta aşılanacak grup içinde yer alıyor.

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16 yaş altındakiler için güvenli olup olmadığı bilinmiyor

Pfizer, aşının 3. Faz çalışmalarının sonucunu halka açık olarak yayınlamıştı. Rapora göre aşı denemelerine 38 bin kişi katıldı. Toplam 6 kişi vefat etti. Bunlardan 4’üne boş aşı (plasebo) uygulanmıştı. Diğer 2 kişi ise gerçek aşı almasına rağmen yaşamını yitirdi ancak ölüm sebeplerinin koronavirüs olmadığı belirlendi.

Aşının ikinci dozununu alan kişilerin yüzde 95’inde koruyuculuk sağlandı. 16 yaşından küçüklerde güvenli olup olmadığını netleştirecek veriler elde edilmedi. Bu konudaki muamma sürüyor.

Türkiye'de TİTCK onayı bekleniyor

Türkiye, Çinli Sinovac şirketinden 50 milyon doz Coronovac isminde koronavirüs aşısı sipariş etti. Siparişin ilk bölümü bu hafta Türkiye'ye gelecek. Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları, aşıyı inceleyecek ve kullanıma uygun olması halinde onay verecek. İnceleme çalışmalarının 2 hafta sürebileceği ifade ediliyor. Onayın ardından Türkiye'de aşılama başlayacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve engelli vatandaşlarımıza aşı yapılacak.

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