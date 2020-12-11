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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor

    ABD'li Pfizer şirketi ve Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech şirketinin ortak ürettiği koronavirüs aşısı ABD'de FDA'den acil durumda kullanım onayı aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
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    Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor
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    Amerika’da bir aşının halka kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından onay alması gerekiyor. FDA Danışma Kurulu, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşılarının kullanılmasına onay verdi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de kullanımına izin verilmiş ve ilk aşı yapılmıştı.

    Bugün gerçekleştirilen FDA danışma kurulu toplantısında 4’e karşı 17 oyla aşının acil durumda kullanılmasına onay verildi. Aşı 16 yaş ve üstü kişiler için güvenli ve etkili olarak belirlendi. Böylelikle ABD’deki ilk FDA onaylı aşı, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı olmuş oldu. FDA, 17 Aralık’ta Moderna’nın başvurusunu inceleyecek.

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    Pfizer, acil durumda kullanım onayı için başvurmuştu ve bu onayı aldı. Kapsamlı onay için ise Nisan ayına kadar başvuru yapması planlanıyor. İlk etapta sağlık çalışanlarının sonra da fiziksel temas riskinin olduğu ve çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde çalışanlara aşı uygulanacak. Ayrıca ölüm oranının azaltılması için 65 yaş üstü kişiler de ilk etapta aşılanacak grup içinde yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?"

    16 yaş altındakiler için güvenli olup olmadığı bilinmiyor

    Pfizer, aşının 3. Faz çalışmalarının sonucunu halka açık olarak yayınlamıştı. Rapora göre aşı denemelerine 38 bin kişi katıldı. Toplam 6 kişi vefat etti. Bunlardan 4’üne boş aşı (plasebo) uygulanmıştı. Diğer 2 kişi ise gerçek aşı almasına rağmen yaşamını yitirdi ancak ölüm sebeplerinin koronavirüs olmadığı belirlendi.

    Aşının ikinci dozununu alan kişilerin yüzde 95’inde koruyuculuk sağlandı. 16 yaşından küçüklerde güvenli olup olmadığını netleştirecek veriler elde edilmedi. Bu konudaki muamma sürüyor.

    Türkiye'de TİTCK onayı bekleniyor

    Türkiye, Çinli Sinovac şirketinden 50 milyon doz Coronovac isminde koronavirüs aşısı sipariş etti. Siparişin ilk bölümü bu hafta Türkiye'ye gelecek. Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları, aşıyı inceleyecek ve kullanıma uygun olması halinde onay verecek. İnceleme çalışmalarının 2 hafta sürebileceği ifade ediliyor. Onayın ardından Türkiye'de aşılama başlayacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve engelli vatandaşlarımıza aşı yapılacak.



    Kaynakça https://www.amerikaninsesi.com/a/fda-danisma-kurulundan-pfizerin-asisina-onay/5694990.html https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-publication-results-landmark?linkId=106819111 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sinovac'ın Faz 3 testlerine aday olanlardan aşı sonrası kanda antikor artışını gösteren sonuçları paylaşanlar var. Önümüzdeki günlerde tüm sonuçlar açıklanır.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sinovac asilari geldi turkiyeye hatta kendileri asi oluyor bile. En azindan asi denemelerinde gonullu aramaya gerek yok :D. Kim bunlar derseniz covid testlerinide ayni sekilde evinde hunharca harcayan tayfa diyebilirim.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi aşı çıkmasın ya. Ne güzel gidiyorduk böyle. Bana bulaşmadı bile anasını satayım nasıl günde 30 bin vaka var anlamıyorum.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pfizer aşısı diğer muadillere göre daha pahalı ve belirli soğukta bekletilmesi gerekiyor. Türkiye'ye zaten 2021 öncesi büyük çapta gelmeyeceği söyleniyor ve o zamana kadar yerli aşı hazır olur deniliyor. ABD'de alel acele bu deneysel aşıyı dayıyorlar ama önümüzdeki 10 yıl içinde etkileri olacak mı merak ediyorum.
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FDA dan onay almadan ABD de uygulanamaz haklısınız ama şöyle bir ayrıntı var. Dünyada hiçbir ilaç FDA dan onay almadan dünyada satılamaz. Yani tüm ilaçlar global olarak FDA dan onay almak zorundadır
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    Equaties (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) afsin07
    FDA onayı olmayan ürünlerin satışı, farklı regülasyon sağlanan ülkelerde yapılabilir.
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