Pfizer, satın aldığı Seagen ile kanser tedavisini benzeri olmayan bir ölçekte sunacak!

- Pfizer, Seagen'in yenilikçi tedavisiyle kansere karşı savaşabilir
- Kanser tedarvisi Pfizer için çok önemli
- Yorumlar
Pfizer CEO'su Albert Bourla Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 43 milyar dolara kanser hücrelerini doğrudan öldürmek ve sağlıklı olanları korumak için tasarlanmış antikor-ilaç konjugatları (antibody-drug conjugates - ADC’ler) adı verilen ilaçların önde gelen geliştiricisi olan Seagen’i aldıklarını duyurdu. Bourla, "Seagen'in getirdiklerine değer katabiliriz. Bu aşağı yukarı mRNA'nın elimizde olduğu zamanlardaki gibi bir durum. Ölçeğimizle, yeteneklerimizle burada da durum aynı."
Pfizer, Seagen'in yenilikçi tedavisiyle kansere karşı savaşabilir
Öte yandan Seagen, geliştirdiği kanser ilaçlarıyla bir süredir gündemde. Seagen'in en çok satan ürünü olan ve lenf sistemi kanserlerini tedavi eden Adcetris, geçen yıl tek başına 839 milyon dolar satış elde etti. Geçtiğimiz yıl firmanın idrar yolu kanserleri için geliştirdiği Padcev ilacının da satışları yüzde 33 artarak 451 milyon dolara ulaşmıştı. Pfizer'in basın açıklamasına göre, Seagen bu yıl yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor ve bu da yıldan yıla yüzde 12'lik bir büyümeye tekabül ediyor. Pfizer, Seagen'in 2030 yılına kadar 10 milyar dolardan fazla gelir elde edebileceğini düşünüyor.
Kanser tedarvisi Pfizer için çok önemli
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kanser, 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ölümden sorumlu. Amerikan Kanser Derneği, kanserin küresel yükünün 2040 yılına kadar önemli ölçüde artmasını beklemekte, yeni vakaların 27,5 milyona ve kanser ölümlerinin 16,3 milyona ulaşacağını tahmin etmekte. Son olarak satın almanın düzenleyici kuruluşlar tarafından derinlemesine incelenmesi ve anlaşmanın 2024 yılının başlarında tamamlanması bekleniyor.Kaynakça https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-invests-43-billion-battle-cancer https://www.cnbc.com/2023/03/13/pfizer-will-bring-seagens-cancer-drugs-to-the-world-at-a-scale-not-seen-before-ceo-says.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez