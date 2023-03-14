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    Pfizer, satın aldığı Seagen ile kanser tedavisini benzeri olmayan bir ölçekte sunacak!

    Kanser tedavisinde artık sona geliyoruz. Pfizer, 43 milyar dolara satın aldığı Seagen'in kanser tedavisini "daha önce görülmemiş bir ölçekte" dünyaya sunabileceğini söyledi.
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    Pfizer, kanser tedavisini benzeri olmayan bir ölçekte sunacak! Tam Boyutta Gör
    Pfizer CEO'su Albert Bourla, 43 milyar dolara satın aldıkları Seagen'in kanser tedavisini "daha önce görülmemiş bir ölçekte" dünyaya sunabileceklerini açıkladı. Bourla, Seagen'in çözümünü "kanserle savaşmak için en büyük teknolojilerden biri" olarak nitelendirdi.

    Pfizer CEO'su Albert Bourla Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 43 milyar dolara kanser hücrelerini doğrudan öldürmek ve sağlıklı olanları korumak için tasarlanmış antikor-ilaç konjugatları (antibody-drug conjugates - ADC’ler) adı verilen ilaçların önde gelen geliştiricisi olan Seagen’i aldıklarını duyurdu. Bourla, "Seagen'in getirdiklerine değer katabiliriz. Bu aşağı yukarı mRNA'nın elimizde olduğu zamanlardaki gibi bir durum. Ölçeğimizle, yeteneklerimizle burada da durum aynı."

    Pfizer, Seagen'in yenilikçi tedavisiyle kansere karşı savaşabilir

    Pfizer, kanser tedavisini benzeri olmayan bir ölçekte sunacak! Tam Boyutta Gör
    Seagen'in web sitesine göre ADC'ler küçük moleküllü ilaçları doğrudan tümör bölgesine ulaştırmak için antikorlar kullanıyor ve bu da yan etkileri azaltarak daha fazla etkinlik sağlıyor. Bourla ADC'leri "kanserle savaşmak için en büyük teknolojilerden biri" olarak nitelendirdi ve onları şirketin Covid-19 aşıları için BioNTech ile üretilmesine yardımcı olduğu başarılı mRNA teknolojisine benzetti. Covid aşılarında mRNA teknolojisi, bağışıklık sistemimizi virüse karşı antikor geliştirmesi için kandırmak amacıyla kullanılıyor. Bourla’ya göre ADC’ler, "kanser hücrelerine saldıran turbo şarj güdümlü füzelerdir ve büyük bir fark yaratabilirler."

    Öte yandan Seagen, geliştirdiği kanser ilaçlarıyla bir süredir gündemde. Seagen'in en çok satan ürünü olan ve lenf sistemi kanserlerini tedavi eden Adcetris, geçen yıl tek başına 839 milyon dolar satış elde etti. Geçtiğimiz yıl firmanın idrar yolu kanserleri için geliştirdiği Padcev ilacının da satışları yüzde 33 artarak 451 milyon dolara ulaşmıştı. Pfizer'in basın açıklamasına göre, Seagen bu yıl yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor ve bu da yıldan yıla yüzde 12'lik bir büyümeye tekabül ediyor. Pfizer, Seagen'in 2030 yılına kadar 10 milyar dolardan fazla gelir elde edebileceğini düşünüyor.

    Kanser tedarvisi Pfizer için çok önemli

    Pfizer, kanser tedavisini benzeri olmayan bir ölçekte sunacak! Tam Boyutta Gör
    Pfizer'in onkoloji bölümü geçen yıl 12,1 milyar dolar gelir elde etti. Açıklamaya göre, şirketin bu bölümde meme kanseri tedavisi Ibrance dahil olmak üzere 24 onaylı tedavisi bulunuyor. Covid ile ilgili satışlar düşerken Pfizer'in hedefini onkolojiye çevirmesi ise sürpriz değil. Zira firma Covid sonrası gelirlerinde önemli bir düşüş (2030'a kadar 17 milyar dolar) olacağını biliyor, bu açığı yeni bir alan ile kapatmak en doğru hamle olacaktır.

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kanser, 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ölümden sorumlu. Amerikan Kanser Derneği, kanserin küresel yükünün 2040 yılına kadar önemli ölçüde artmasını beklemekte, yeni vakaların 27,5 milyona ve kanser ölümlerinin 16,3 milyona ulaşacağını tahmin etmekte. Son olarak satın almanın düzenleyici kuruluşlar tarafından derinlemesine incelenmesi ve anlaşmanın 2024 yılının başlarında tamamlanması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-invests-43-billion-battle-cancer https://www.cnbc.com/2023/03/13/pfizer-will-bring-seagens-cancer-drugs-to-the-world-at-a-scale-not-seen-before-ceo-says.html
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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