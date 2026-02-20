Dev araştırma: Şarj edilebilir hibritler açıklanandan %300 daha fazla yakıt tüketiyor

Gerçek kullanım verileri resmi testleri üçe katladı
Araştırma, Almanya merkezli Fraunhofer Institute tarafından yürütüldü. Çalışmada Avrupa genelinde 981 bin 35 aracın araç içi yakıt tüketim izleme sistemi (OBFCM) verileri analiz edildi.
Elektrikli modda bile motor devrede
Araştırma yalnızca genel tüketimi değil bataryanın boşaltıldığı elektrik ağırlıklı sürüş modunu (CD) da mercek altına aldı. Avrupa’da birçok şehir merkezinde içten yanmalı motor kullanımına sınırlama getirildiği için bu mod kritik öneme sahip.
WLTP verilerine göre ortalama tüketim 1,57 L/100 km olarak hesaplanırken, elektrik ağırlıklı CD modunda dahi gerçek tüketim 2,98 L/100 km seviyesinde ölçüldü. Bu değer, test sonuçlarının neredeyse iki katı. Bu durum, elektrikli modda bile içten yanmalı motorun tahmin edilenden daha sık devreye girdiğini gösteriyor.
Lüks araçlar neredeyse hiç prize takılmıyor
Özellikle Porsche için ortaya çıkan veriler “dikkat çekici” olarak nitelendirildi. Veri tabanındaki ortalama bir Porsche PHEV, 27 bin kilometrelik kullanım boyunca toplam yalnızca 7 kWh elektrikle şarj edilmiş görünüyor. Aktarılanlara göre araştırmaya dahil edilen 11 bin 307 Porsche aracın yarısından fazlası araştırma süresi boyunca hiç şarja takılmamış. Benzer şekilde Bentley ve Ferrari modelleri de en az şarj edilen araçlar arasında yer aldı.
Avrupa Birliği, PHEV’lerin emisyon hesaplamasında kullanılan kullanım faktörü katsayısını güncelleyerek bu araçların gerçekte ne kadar süre elektrikli, ne kadar süre fosil yakıtla kullanıldığını daha doğru yansıtmayı hedefliyor. 2025 yılı emisyon düzenlemelerinde UF katsayısının revize edilmesi planlanıyordu. Bu değişiklik, PHEV’lerin mevcut sistemde elde ettiği yüksek emisyon kredilerini önemli ölçüde azaltacaktı. 2027 için planlanan ikinci aşama güncellemenin ise katsayıyı daha da gerçekçi hale getirmesi öngörülüyor. Ancak otomotiv üreticileri, mevcut avantajlı hesaplama yöntemlerinin korunması için yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor.
Araştırmaya göre planlanan değişiklikler uygulanmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde 23 ila 25 milyon ton ilave CO2 emisyonu ortaya çıkabilir. 2027'deki planlanan güncellemenin uygulanmaması ise yaklaşık 7 milyon ton ek emisyon anlamına geliyor.
vay be gayet iyi