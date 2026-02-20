Giriş
    Dev araştırma: Şarj edilebilir hibritler açıklanandan %300 daha fazla yakıt tüketiyor

    Yaklaşık bir milyon aracı kapsayan araştırma, şarj edilebilir hibritlerin resmi test verilerinden üç kat fazla yakıt tükettiğini ve emisyon hesaplarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

    PHEV’ler açıklanandan yüzde 300 daha fazla yakıt tüketiyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da yaklaşık bir milyon aracı kapsayan bugüne kadarki en geniş kapsamlı saha araştırması, şarj edilebilir hibrit otomobillerin (PHEV) resmi test verilerinde belirtilenden çok daha fazla yakıt tükettiğini ortaya koydu. Çalışma, Avrupa Birliği’nin PHEV düzenlemelerini değiştirmeye hazırlandığı bir dönemde yayımlandı.

    Gerçek kullanım verileri resmi testleri üçe katladı

    Araştırma, Almanya merkezli Fraunhofer Institute tarafından yürütüldü. Çalışmada Avrupa genelinde 981 bin 35 aracın araç içi yakıt tüketim izleme sistemi (OBFCM) verileri analiz edildi.

    PHEV’ler açıklanandan yüzde 300 daha fazla yakıt tüketiyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa’daki mevcut düzenlemelere göre PHEV’lerin ortalama 100 kilometrede 1,57 litre yakıt tüketmesi gerekiyor. Ancak gerçek kullanım verileri ortalamanın 100 kilometrede 6,12 litre olduğunu gösterdi. Bu da resmi test prosedürü olan WLTP değerlerine kıyasla 3,26 kat daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle, PHEV’ler kağıt üzerinde vaat edilen verimlilik seviyesine yaklaşamıyor.

    Elektrikli modda bile motor devrede

    Araştırma yalnızca genel tüketimi değil bataryanın boşaltıldığı elektrik ağırlıklı sürüş modunu (CD) da mercek altına aldı. Avrupa’da birçok şehir merkezinde içten yanmalı motor kullanımına sınırlama getirildiği için bu mod kritik öneme sahip.

    WLTP verilerine göre ortalama tüketim 1,57 L/100 km olarak hesaplanırken, elektrik ağırlıklı CD modunda dahi gerçek tüketim 2,98 L/100 km seviyesinde ölçüldü. Bu değer, test sonuçlarının neredeyse iki katı. Bu durum, elektrikli modda bile içten yanmalı motorun tahmin edilenden daha sık devreye girdiğini gösteriyor.

    Lüks araçlar neredeyse hiç prize takılmıyor

    PHEV’ler açıklanandan yüzde 300 daha fazla yakıt tüketiyor Tam Boyutta Gör
    Çalışma, araçların şarj edilme sıklığını marka bazında da analiz etti. Daha erişilebilir fiyatlı markalarda araçların daha sık şarj edildiği görülürken lüks segmentte tablo tersine döndü.

    Özellikle Porsche için ortaya çıkan veriler “dikkat çekici” olarak nitelendirildi. Veri tabanındaki ortalama bir Porsche PHEV, 27 bin kilometrelik kullanım boyunca toplam yalnızca 7 kWh elektrikle şarj edilmiş görünüyor. Aktarılanlara göre araştırmaya dahil edilen 11 bin 307 Porsche aracın yarısından fazlası araştırma süresi boyunca hiç şarja takılmamış. Benzer şekilde Bentley ve Ferrari modelleri de en az şarj edilen araçlar arasında yer aldı.

    Avrupa Birliği, PHEV’lerin emisyon hesaplamasında kullanılan kullanım faktörü katsayısını güncelleyerek bu araçların gerçekte ne kadar süre elektrikli, ne kadar süre fosil yakıtla kullanıldığını daha doğru yansıtmayı hedefliyor. 2025 yılı emisyon düzenlemelerinde UF katsayısının revize edilmesi planlanıyordu. Bu değişiklik, PHEV’lerin mevcut sistemde elde ettiği yüksek emisyon kredilerini önemli ölçüde azaltacaktı. 2027 için planlanan ikinci aşama güncellemenin ise katsayıyı daha da gerçekçi hale getirmesi öngörülüyor. Ancak otomotiv üreticileri, mevcut avantajlı hesaplama yöntemlerinin korunması için yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor.

    Araştırmaya göre planlanan değişiklikler uygulanmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde 23 ila 25 milyon ton ilave CO2 emisyonu ortaya çıkabilir. 2027’deki planlanan güncellemenin uygulanmaması ise yaklaşık 7 milyon ton ek emisyon anlamına geliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

