Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı

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Microsoft'un Bethesda/Zenimax'ı tam 7,5 milyar dolar karşılığında bünyesine katması bugün oyun sektöründe adeta bir bomba etkisi yarattı. Dev satın alımın ardından oyunseverlerin en merak ettiği konulardan birisi ise elbette yeni Bethesda oyunlarının geleceği oldu. Xbox patronu Phil Spencer şimdi bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Her oyun ayrı değerlendirilecek

Bloomberg'e konuşan Phil Spencer, yeni Bethesda yapımlarının diğer konsollardaki durumu için oyundan oyuna farklı olarak değerlendirmeler yapılacağını söyledi. Spencer burada PlayStation platformuna açık kapı bırakmış gibi görünüyor. Microsoft, daha fazla oyuncuya ulaşmak için bazı Bethesda oyunlarını PlayStation için de çıkarmak isteyebilir.

Phil Spencer ayrıca Deathloop (Arkane) ve Tokyo Ghostwire (Tango Softworks) oyunları hakkında da konuştu. Bethesda şu anda bu iki oyun için Sony ile süreli-PS-özel anlaşmalarına sahip. Spencer, Bethesda'nın hali hazırdaki anlaşmalarının aynen devam edeceğini söyledi. Yani Deathloop ve Ghostwire önümüzdeki sene Microsoft tarafından PlayStation'a özel olarak yayınlanacak. İlginç bir durum olmuş diyebiliriz.

Microsoft şu anda bünyesinde tam 23 farklı oyun stüdyosu barındırıyor (Sony'nin 13 stüdyosu var). Bethesda satın alımı öncesinde bu sayı 15'ti. Bu 15 stüdyo tarafından tanıtılan Fable, Avowed, Hellblade 2 gibi yeni oyunların PlayStation'a gelmeyeceğini, sadece PC ve Xbox'ta yayınlanacağını biliyoruz. Bethesda stüdyolarından çıkan oyunlar için farklı bir durum olur mu burası şu an için belirsiz. Ancak Microsoft'un en azından çoğu Bethesda oyunu için önceliği PC ve Xbox olarak belirleme olasılığı yüksek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-21/microsoft-to-buy-bethesda-studios-for-7-5-billion-to-boost-xbox

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