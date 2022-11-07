Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tek harekette silen ve süpüren pratik kablosuz süpürge: Philips Aqua Plus

    Hem silen hem süpüren şarjlı süpürge arayanlar buraya. Hafif, sizi yormayacak bir kablosuz elektrikli süpürge istiyorsanız, Philips Aqua Plus size göre. İşte silme özellikli tek kablosuz dikey süpürge
    Oy Ver

    Robot süpürgeler, hızlı temizlik için ideal olsa da tam temizlik için yeterli değil. En iyi robot süpürge modelini bile tercih etseniz, bir kablosuz süpürge ile yapacağınız temizlik bambaşka. En çok tercih edilen, en iyi kablosuz dikey süpürgeler hangisi? diye sorulduğunda Philips kablosuz süpürge modelleri özellik ve fiyat olarak bakıldığında en iyi seçenek. Aqua Plus 8000 serisi ise, Philips’in en yeni kablosuz elektrikli süpürge ürünü. Tek harekette silip süpürme özelliğiyle öne çıkan dikey şarjlı süpürge Philips Aqua Plus neler mi sunuyor?

    Süpürme ve ıslak silme bir arada: Pratik ve hafif 💯

    Philips Aqua Plus süpürme ve ıslak silme Tam Boyutta Gör
    En yeni Philips dikey süpürge, süpürge ve ıslak silme fonksiyonunu bir arada sunmasıyla sizi zahmetten kurtarır. Eşsiz Aqua başlık, çift yönlü süpürge teknolojisine sahip. Toz, kir ve zorlu lekeleri önce süpürüp sonra silebilmeniz için özel olarak tasarlanmış. Hangi yöne süpürdüğünüze bağlı olarak gücü ve baskıyı ayarlıyor. Böylelikle her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlıyor. Philips, her iki emme kanalının da performansı en üst düzeye çıkarmak için zigzag şeklinde, benzersiz, patentli su dağıtımına sahip olduğunu söylüyor.

    Süpürme ve silme sistemi, parke, laminant, PVC ve fayans zeminler dahil her türlü sert zemin için uygun. Kablosuz elektrikli süpürge, suyla veya istenirse zemin türüne uygun temizlik malzemesiyle birlikte kullanılabiliyor. Başlığı su haznesinden kolayca ayırabiliyorsunuz, kuru başlığı takarak halı ve paspasları da kolayca süpürebilirsiniz.

    Philips, Aqua Plus kablosuz elektrikli süpürgenin ıslak yüzeylerde kullanıma uygun olmadığını belirtiyor. Yere dökülen gazlı içecekleri temizlerken vb. durumlarda ürünü kullanmamanız öneriliyor.

    Hijyene önem verenler için: Bakterileri tutmayan özel mikrofiber bez 🫧

    Philips Aqua Plus antibakteriyel mikrofiber bez
    Philips 8000 serisi Aqua Plus kablosuz dikey elektrikli süpürge, iki adet antibakteriyel fiber bez ile geliyor. Her temizlik işleminden sonra bezde bakteri oluşumunu engellemek amacıyla özel bir kaplama kullanılmış. Always Clean, mikrofiber bezi bakteri oluşumundan engelliyor.

    LED ışıklı 360 derece emiş başlığıyla kusursuz temizlik 💡

    Philips Aqua Plus LED ışıklı 360 derece emiş başlığı
    Philips kablosuz dik süpürge, görülmesi imkansız tozları ortaya çıkarak mükemmel temizlik sağlayan özel LED ışıklı başlığıyla geliyor. 360 derece emiş başlığı, siz süpürürken önünüzdeki zemini aydınlatır, en ışıklı ortamda dahi göremeyeceğiniz tüm kirleri ortaya çıkarır. Böylelikle mobilyaların, koltukların altı gibi karanlık yerlerdeki toz, tüy, kıl, saç ve kırıntıların fark edilmesini sağlar. 360 derece başlık, kol olmadan da kullanılabilmesi sayesinde merdivenleri süpürge gibi durumlar için de ideal. 8000 serisi Aqua Plus, saptaki entegre fırça ve entegre dar başlık gibi çeşitli kullanışlı aksesuarlarla birlikte geliyor. Ayrıca koltuklar ve sandalyeler gibi yumuşak yüzeyleri temizlemek için ideal olan küçük motorlu turbo fırça geliyor.

    Temizliğiniz yarıda kalmaz: Uzun turbo modu çalışma süresi ⚡️

    Philips Aqua Plus uzun turbo modu
    Philips Aqua Plus şarjlı dikey süpürge ile temizliğiniz yarıda kalmaz. Turbo modu, tek şarjla 125 m2’nin üzerinde temizlik sağlar. En yeni nesi lityum iyon piller (25.2V) , maksimum performans çalışma süresi sağlıyor. Yapacağınız temizlik işlemine uygun hız ayarları mevcuttur. Turbo hız modunda 28 dakika, normal hız modunda 35 dakika, ECO hız modunda 80 dakikaya kadar dayanıyor. 360 derece emme başlığını kullandığınızda ise; turbo hız modunda 28 dakika, normal hız modunda 35 dakika, ECO hız modunda 70 dakikaya kadar dayanıyor. Başka hiçbir şarjlı dikey elektrikli süpürge, evin tamamını bu performansta temizlemek için yeterli kullanım süresi sunmaz.

    Duvara montaj aparatı ile evinizin dilediğiniz köşesinde, yer tutmaz 👍🏻

    8000 series Philips Aqua Plus ile mükemmel temizlik işleminin ardından kolayca saklamanız için duvara montaj aparatı ile birlikte gelir. Çoğu şarjlı kablosuz dikey süpürgenin aksine bu aparat, ayrı olarak satılmaz. Dik süpürge, evinizin istediğiniz köşesinde, güvenli bir şekilde durur.

    En yeni Philips kablosuz süpürge (8000 series Aqua Plus), çift yönlü süpürme teknolojisine sahip olmasıyla önce süpürme sonra ıslak silme ile kusursuz temizlik sağlar. İki kat emiş gücüyle tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri tek seferde temizleyen benzersiz başlığa sahiptir. XC8349/01 model numarası ile bulunabilen Philips dikey süpürge eşsiz özellikler sunuyor:

    Maksimum güç ile tam ev temizliği

    • 360° emiș bașlığı, %99,7 oranında kiri yakalar.
    • LED ıșıklar bașlığın önündeki gizli tozları ortaya çıkarır.
    • Tek șarjla 125 m2'nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalıșma süresi • Lityum iyon 25,2 V aküden 80 dakikaya kadar çalıșma süresi
    • 360° emiș bașlığı her yanı süpürür.

    Kesintisiz, etkili temizlik

    • Alçak mobilyaların altına bile kolayca ulașın.
    • Entegre aralık temizleme bașlığı ve fırça, ayrıca ekstra aksesuarlar
    • PowerBlade dijital motoru Akıllı Ekran ile kontrol edilebilir.
    • PowerCyclone 10 daha uzun süre daha güçlü performans sunar.

    Daha hijyenik emme ve ıslak silme başlığı

    • Always Clean kaplama, bezi bakteri olușumundan korur.
    • Performansı artırmak için otomatik ayarlı bașlık
    • Deterjan eklenebilen su haznesi

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Profil resmi
    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız