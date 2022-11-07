Tek harekette silen ve süpüren pratik kablosuz süpürge: Philips Aqua Plus

- Süpürme ve ıslak silme bir arada: Pratik ve hafif 💯
- Hijyene önem verenler için: Bakterileri tutmayan özel mikrofiber bez 🫧
- LED ışıklı 360 derece emiş başlığıyla kusursuz temizlik 💡
- Temizliğiniz yarıda kalmaz: Uzun turbo modu çalışma süresi ⚡️
- Duvara montaj aparatı ile evinizin dilediğiniz köşesinde, yer tutmaz 👍🏻
- Maksimum güç ile tam ev temizliği
- Kesintisiz, etkili temizlik
- Daha hijyenik emme ve ıslak silme başlığı
- Yorumlar
Robot süpürgeler, hızlı temizlik için ideal olsa da tam temizlik için yeterli değil. En iyi robot süpürge modelini bile tercih etseniz, bir kablosuz süpürge ile yapacağınız temizlik bambaşka. En çok tercih edilen, en iyi kablosuz dikey süpürgeler hangisi? diye sorulduğunda Philips kablosuz süpürge modelleri özellik ve fiyat olarak bakıldığında en iyi seçenek. Aqua Plus 8000 serisi ise, Philips’in en yeni kablosuz elektrikli süpürge ürünü. Tek harekette silip süpürme özelliğiyle öne çıkan dikey şarjlı süpürge Philips Aqua Plus neler mi sunuyor?
Süpürme ve ıslak silme bir arada: Pratik ve hafif 💯
Süpürme ve silme sistemi, parke, laminant, PVC ve fayans zeminler dahil her türlü sert zemin için uygun. Kablosuz elektrikli süpürge, suyla veya istenirse zemin türüne uygun temizlik malzemesiyle birlikte kullanılabiliyor. Başlığı su haznesinden kolayca ayırabiliyorsunuz, kuru başlığı takarak halı ve paspasları da kolayca süpürebilirsiniz.
Philips, Aqua Plus kablosuz elektrikli süpürgenin ıslak yüzeylerde kullanıma uygun olmadığını belirtiyor. Yere dökülen gazlı içecekleri temizlerken vb. durumlarda ürünü kullanmamanız öneriliyor.
Hijyene önem verenler için: Bakterileri tutmayan özel mikrofiber bez 🫧
LED ışıklı 360 derece emiş başlığıyla kusursuz temizlik 💡
Temizliğiniz yarıda kalmaz: Uzun turbo modu çalışma süresi ⚡️
Duvara montaj aparatı ile evinizin dilediğiniz köşesinde, yer tutmaz 👍🏻
8000 series Philips Aqua Plus ile mükemmel temizlik işleminin ardından kolayca saklamanız için duvara montaj aparatı ile birlikte gelir. Çoğu şarjlı kablosuz dikey süpürgenin aksine bu aparat, ayrı olarak satılmaz. Dik süpürge, evinizin istediğiniz köşesinde, güvenli bir şekilde durur.
En yeni Philips kablosuz süpürge (8000 series Aqua Plus), çift yönlü süpürme teknolojisine sahip olmasıyla önce süpürme sonra ıslak silme ile kusursuz temizlik sağlar. İki kat emiş gücüyle tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri tek seferde temizleyen benzersiz başlığa sahiptir. XC8349/01 model numarası ile bulunabilen Philips dikey süpürge eşsiz özellikler sunuyor:
Maksimum güç ile tam ev temizliği
- 360° emiș bașlığı, %99,7 oranında kiri yakalar.
- LED ıșıklar bașlığın önündeki gizli tozları ortaya çıkarır.
- Tek șarjla 125 m2'nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalıșma süresi • Lityum iyon 25,2 V aküden 80 dakikaya kadar çalıșma süresi
- 360° emiș bașlığı her yanı süpürür.
Kesintisiz, etkili temizlik
- Alçak mobilyaların altına bile kolayca ulașın.
- Entegre aralık temizleme bașlığı ve fırça, ayrıca ekstra aksesuarlar
- PowerBlade dijital motoru Akıllı Ekran ile kontrol edilebilir.
- PowerCyclone 10 daha uzun süre daha güçlü performans sunar.
Daha hijyenik emme ve ıslak silme başlığı
- Always Clean kaplama, bezi bakteri olușumundan korur.
- Performansı artırmak için otomatik ayarlı bașlık
- Deterjan eklenebilen su haznesi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence