Tek harekette silen ve süpüren pratik kablosuz süpürge: Philips Aqua Plus

Robot süpürgeler, hızlı temizlik için ideal olsa da tam temizlik için yeterli değil. En iyi robot süpürge modelini bile tercih etseniz, bir kablosuz süpürge ile yapacağınız temizlik bambaşka. En çok tercih edilen, en iyi kablosuz dikey süpürgeler hangisi? diye sorulduğunda Philips kablosuz süpürge modelleri özellik ve fiyat olarak bakıldığında en iyi seçenek. Aqua Plus 8000 serisi ise, Philips’in en yeni kablosuz elektrikli süpürge ürünü. Tek harekette silip süpürme özelliğiyle öne çıkan dikey şarjlı süpürge Philips Aqua Plus neler mi sunuyor?

Süpürme ve ıslak silme bir arada: Pratik ve hafif 💯

Tam Boyutta Gör En yeni Philips dikey süpürge, süpürge ve ıslak silme fonksiyonunu bir arada sunmasıyla sizi zahmetten kurtarır. Eşsiz Aqua başlık, çift yönlü süpürge teknolojisine sahip. Toz, kir ve zorlu lekeleri önce süpürüp sonra silebilmeniz için özel olarak tasarlanmış. Hangi yöne süpürdüğünüze bağlı olarak gücü ve baskıyı ayarlıyor. Böylelikle her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlıyor. Philips, her iki emme kanalının da performansı en üst düzeye çıkarmak için zigzag şeklinde, benzersiz, patentli su dağıtımına sahip olduğunu söylüyor.

Süpürme ve silme sistemi, parke, laminant, PVC ve fayans zeminler dahil her türlü sert zemin için uygun. Kablosuz elektrikli süpürge, suyla veya istenirse zemin türüne uygun temizlik malzemesiyle birlikte kullanılabiliyor. Başlığı su haznesinden kolayca ayırabiliyorsunuz, kuru başlığı takarak halı ve paspasları da kolayca süpürebilirsiniz.

Philips, Aqua Plus kablosuz elektrikli süpürgenin ıslak yüzeylerde kullanıma uygun olmadığını belirtiyor. Yere dökülen gazlı içecekleri temizlerken vb. durumlarda ürünü kullanmamanız öneriliyor.

Hijyene önem verenler için: Bakterileri tutmayan özel mikrofiber bez 🫧

Philips 8000 serisi Aqua Plus kablosuz dikey elektrikli süpürge, iki adet antibakteriyel fiber bez ile geliyor. Her temizlik işleminden sonra bezde bakteri oluşumunu engellemek amacıyla özel bir kaplama kullanılmış. Always Clean, mikrofiber bezi bakteri oluşumundan engelliyor.

LED ışıklı 360 derece emiş başlığıyla kusursuz temizlik 💡

Philips kablosuz dik süpürge, görülmesi imkansız tozları ortaya çıkarak mükemmel temizlik sağlayan özel LED ışıklı başlığıyla geliyor. 360 derece emiş başlığı, siz süpürürken önünüzdeki zemini aydınlatır, en ışıklı ortamda dahi göremeyeceğiniz tüm kirleri ortaya çıkarır. Böylelikle mobilyaların, koltukların altı gibi karanlık yerlerdeki toz, tüy, kıl, saç ve kırıntıların fark edilmesini sağlar. 360 derece başlık, kol olmadan da kullanılabilmesi sayesinde merdivenleri süpürge gibi durumlar için de ideal. 8000 serisi Aqua Plus, saptaki entegre fırça ve entegre dar başlık gibi çeşitli kullanışlı aksesuarlarla birlikte geliyor. Ayrıca koltuklar ve sandalyeler gibi yumuşak yüzeyleri temizlemek için ideal olan küçük motorlu turbo fırça geliyor.

Temizliğiniz yarıda kalmaz: Uzun turbo modu çalışma süresi ⚡️

Philips Aqua Plus şarjlı dikey süpürge ile temizliğiniz yarıda kalmaz. Turbo modu, tek şarjla 125 m2’nin üzerinde temizlik sağlar. En yeni nesi lityum iyon piller (25.2V) , maksimum performans çalışma süresi sağlıyor. Yapacağınız temizlik işlemine uygun hız ayarları mevcuttur. Turbo hız modunda 28 dakika, normal hız modunda 35 dakika, ECO hız modunda 80 dakikaya kadar dayanıyor. 360 derece emme başlığını kullandığınızda ise; turbo hız modunda 28 dakika, normal hız modunda 35 dakika, ECO hız modunda 70 dakikaya kadar dayanıyor. Başka hiçbir şarjlı dikey elektrikli süpürge, evin tamamını bu performansta temizlemek için yeterli kullanım süresi sunmaz.

Duvara montaj aparatı ile evinizin dilediğiniz köşesinde, yer tutmaz 👍🏻

8000 series Philips Aqua Plus ile mükemmel temizlik işleminin ardından kolayca saklamanız için duvara montaj aparatı ile birlikte gelir. Çoğu şarjlı kablosuz dikey süpürgenin aksine bu aparat, ayrı olarak satılmaz. Dik süpürge, evinizin istediğiniz köşesinde, güvenli bir şekilde durur.

En yeni Philips kablosuz süpürge (8000 series Aqua Plus), çift yönlü süpürme teknolojisine sahip olmasıyla önce süpürme sonra ıslak silme ile kusursuz temizlik sağlar. İki kat emiş gücüyle tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri tek seferde temizleyen benzersiz başlığa sahiptir. XC8349/01 model numarası ile bulunabilen Philips dikey süpürge eşsiz özellikler sunuyor:

Maksimum güç ile tam ev temizliği

360° emiș bașlığı, %99,7 oranında kiri yakalar.

LED ıșıklar bașlığın önündeki gizli tozları ortaya çıkarır.

Tek șarjla 125 m2'nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalıșma süresi • Lityum iyon 25,2 V aküden 80 dakikaya kadar çalıșma süresi

360° emiș bașlığı her yanı süpürür.

Kesintisiz, etkili temizlik

Alçak mobilyaların altına bile kolayca ulașın.

Entegre aralık temizleme bașlığı ve fırça, ayrıca ekstra aksesuarlar

PowerBlade dijital motoru Akıllı Ekran ile kontrol edilebilir.

PowerCyclone 10 daha uzun süre daha güçlü performans sunar.

Daha hijyenik emme ve ıslak silme başlığı

Always Clean kaplama, bezi bakteri olușumundan korur.

Performansı artırmak için otomatik ayarlı bașlık

Deterjan eklenebilen su haznesi

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