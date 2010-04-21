Philips'den çift sim kart desteğine sahip yeni bir cep telefonu daha; F610

Philips'in dokunmatik ekranlı ve kızaklı Xenium X510 modelinden sonra kapaklı tasarımıyla F610, Mobile-review'da karşımıza çıktı.

X510 ile aynı şekilde çift band GSM (900 / 1800 MHz) standardı ve çift sim kart girişi desteği sunan F610, 103 x 50 x 14.9 mm ebatlarında ve 102 gram ağırlığında sade bir tasarıma sahip. Yeni telefonda 2.7 inç 240x320 piksel, 262.144 renk TFT ekrana yer verilmiş ve anın yakalanması için 2 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera telefonun arkasında konumlandırılmış. Ayrıca USB ve Bluetooth aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı sağlayan telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor.

Philips F610'un ne zaman ve ne kadara piyasaya sürüleceği belirsizliğini korumakta.