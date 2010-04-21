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Philips'den çift sim kart desteğine sahip yeni bir cep telefonu daha; F610

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Philips'den çift sim kart desteğine sahip yeni bir cep telefonu daha; F610
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Philips'in dokunmatik ekranlı ve kızaklı Xenium X510 modelinden sonra kapaklı tasarımıyla F610, Mobile-review'da karşımıza çıktı.

X510 ile aynı şekilde çift band GSM (900 / 1800 MHz) standardı ve çift sim kart girişi desteği sunan F610, 103 x 50 x 14.9 mm ebatlarında ve 102 gram ağırlığında sade bir tasarıma sahip. Yeni telefonda 2.7 inç 240x320 piksel, 262.144 renk TFT ekrana yer verilmiş ve anın yakalanması için 2 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera telefonun arkasında konumlandırılmış. Ayrıca USB ve Bluetooth aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı sağlayan telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor.

Philips F610'un ne zaman ve ne kadara piyasaya sürüleceği belirsizliğini korumakta.

Philips'den çift sim kart desteğine sahip yeni bir cep telefonu daha; F610
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Batuist 9 yıl
Yalnız bu telefonun başka bir özelliği daha var çekiç niyetinede kullanılabiliyor.. Polis bunu üzerimde yakalasa darp aleti diye beni içeri tıkar...
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ahmet izmirli 9 yıl
bende philips pili uzun gidiyor diye aldım ama takoz be kardeşim, gecen ay daha yani versiyon 1 ay giden modelini aldım durmadan kafasına göre kapanıyordu bayiye servise verdim ama 3 hafta oldu arayan soran yok. bende bundan sonra philips almam artık bu ne böyle ya?
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tuzunoglu 9 yıl
bir daha asla philips telefon almam!
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baybahadir 9 yıl
Philips! tamam telefonlarının bekleme süresi falan uzun gidiyo da, insan biraz tasarım çalışır üzerinde telefonunun. Ee bu telefon da çirkinlik abidesi be birader
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die_caprio 9 yıl
paso yeni model çıkıyor ama nedense Türkiyeye gelmiyor.
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