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    Adobe, Photoshop ve Premiere Elements 2025'i duyurdu: İşte yeni özellikler

    Adobe, fotoğraf ve video düzenlemeyi daha da kolaylaştırmaya yardımcı olacak yapay zeka destekli araçlarla güncellenen Photoshop & Premiere Elements 2025 sürümünü duyurdu.
    photoshop & premiere elements 2025 Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop Elements ve Premiere Elements’in yeni sürümünü duyurdu. Photoshop & Premiere Elements 2025, düzenlemeyi kolaylaştıran birçok yapay zeka destekli araç içeriyor ve abonelik planı yerine tek seferlik satın alma seçeneğiyle sunuluyor.

    Photoshop Elements 2025 yenilikleri

    Photoshop Elements 2025, düzenlemeyi her zamankinden daha hızlı hale getirmek için birden fazla yeni yapay zeka destekli araç içeriyor. Kullanıcıların bir fırçayla fotoğrafta kaldırılacak bir alanı seçmelerine olanak tanıyan yeni Kaldır aracı ve buna eşlik eden Nesne Kaldırma Kılavuzlu Düzenleme var. Ayrıca otomatik seçim araçlarıyla nesneleri seçip ardından yeni bir renk seçerek fotoğraftaki nesnelerin rengini değiştirmek mümkün.

    Yeni Derinlik Bulanıklığı filtresi, bulanıklık etkisini, odak uzaklığını ve odak aralığını ayarlama kontrolleriyle görsele alan derinliği katmak için bulanıklık ekliyor. Bir fotoğraftaki objeyi başka bir fotoğraftaki arka planla birleştirerek yepyeni bir görüntü oluşturma konusunda yönlendiren Fotoğrafları Kılavuzlu Düzenlemeyle Birleştir özelliği de yeni.

    Diğer yeni özellikler arasında dokulu fotoğraf arka planları ve grafikler için seçenekler, kamera hareketi, animasyonlu çerçeve gibi efektler için tek tık seçenekler bulunuyor.

    Premiere Elements 2025 yenilikleri

    Premiere Elements 2025, videolar için birkaç yeni özellik içeriyor. Bulutların, karın ve benzer beyaz öğelerin görünümünü ayarlamak için yeni Beyaz Dengesi aracı var. Daha hassas renk ve parlaklık ayarlamaları yapmak için yeni renk düzeltme eğrileri mevcut. Yazı hizalama, boyutu, rengi ve aralığı üzerinde daha fazla kontrol sağlayan dinamik başlıklar için ek şablonlar geldi.

    Basitleştirilmiş Zaman Çizelgesi artık daha kolay gezinme için ses ve video parçalarını birlikte gruplandırılmış olarak göstermenize, kazara değişiklikleri önlemek için parçaları kilitlemenize ve daha fazlasına olanak tanıyor.

    Adobe Photoshop & Premiere 2025 fiyatları

    Adobe Photoshop ve Premiere 2025 fiyatı; 2400 TL olarak belirlenmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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