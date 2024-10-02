Adobe, Photoshop ve Premiere Elements 2025'i duyurdu: İşte yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Adobe, Photoshop Elements ve Premiere Elements’in yeni sürümünü duyurdu. Photoshop & Premiere Elements 2025, düzenlemeyi kolaylaştıran birçok yapay zeka destekli araç içeriyor ve abonelik planı yerine tek seferlik satın alma seçeneğiyle sunuluyor.

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Photoshop Elements 2025 yenilikleri

Photoshop Elements 2025, düzenlemeyi her zamankinden daha hızlı hale getirmek için birden fazla yeni yapay zeka destekli araç içeriyor. Kullanıcıların bir fırçayla fotoğrafta kaldırılacak bir alanı seçmelerine olanak tanıyan yeni Kaldır aracı ve buna eşlik eden Nesne Kaldırma Kılavuzlu Düzenleme var. Ayrıca otomatik seçim araçlarıyla nesneleri seçip ardından yeni bir renk seçerek fotoğraftaki nesnelerin rengini değiştirmek mümkün.

Yeni Derinlik Bulanıklığı filtresi, bulanıklık etkisini, odak uzaklığını ve odak aralığını ayarlama kontrolleriyle görsele alan derinliği katmak için bulanıklık ekliyor. Bir fotoğraftaki objeyi başka bir fotoğraftaki arka planla birleştirerek yepyeni bir görüntü oluşturma konusunda yönlendiren Fotoğrafları Kılavuzlu Düzenlemeyle Birleştir özelliği de yeni.

Diğer yeni özellikler arasında dokulu fotoğraf arka planları ve grafikler için seçenekler, kamera hareketi, animasyonlu çerçeve gibi efektler için tek tık seçenekler bulunuyor.

Premiere Elements 2025 yenilikleri

Premiere Elements 2025, videolar için birkaç yeni özellik içeriyor. Bulutların, karın ve benzer beyaz öğelerin görünümünü ayarlamak için yeni Beyaz Dengesi aracı var. Daha hassas renk ve parlaklık ayarlamaları yapmak için yeni renk düzeltme eğrileri mevcut. Yazı hizalama, boyutu, rengi ve aralığı üzerinde daha fazla kontrol sağlayan dinamik başlıklar için ek şablonlar geldi.

Basitleştirilmiş Zaman Çizelgesi artık daha kolay gezinme için ses ve video parçalarını birlikte gruplandırılmış olarak göstermenize, kazara değişiklikleri önlemek için parçaları kilitlemenize ve daha fazlasına olanak tanıyor.

Adobe Photoshop & Premiere 2025 fiyatları

Adobe Photoshop ve Premiere 2025 fiyatı; 2400 TL olarak belirlenmiş.

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