Adobe, Photoshop ve Premiere Elements 2025'i duyurdu: İşte yeni özellikler

- Photoshop Elements 2025 yenilikleri
- Premiere Elements 2025 yenilikleri
- Adobe Photoshop & Premiere 2025 fiyatları
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Photoshop Elements 2025 yenilikleri
Photoshop Elements 2025, düzenlemeyi her zamankinden daha hızlı hale getirmek için birden fazla yeni yapay zeka destekli araç içeriyor. Kullanıcıların bir fırçayla fotoğrafta kaldırılacak bir alanı seçmelerine olanak tanıyan yeni Kaldır aracı ve buna eşlik eden Nesne Kaldırma Kılavuzlu Düzenleme var. Ayrıca otomatik seçim araçlarıyla nesneleri seçip ardından yeni bir renk seçerek fotoğraftaki nesnelerin rengini değiştirmek mümkün.
Yeni Derinlik Bulanıklığı filtresi, bulanıklık etkisini, odak uzaklığını ve odak aralığını ayarlama kontrolleriyle görsele alan derinliği katmak için bulanıklık ekliyor. Bir fotoğraftaki objeyi başka bir fotoğraftaki arka planla birleştirerek yepyeni bir görüntü oluşturma konusunda yönlendiren Fotoğrafları Kılavuzlu Düzenlemeyle Birleştir özelliği de yeni.
Diğer yeni özellikler arasında dokulu fotoğraf arka planları ve grafikler için seçenekler, kamera hareketi, animasyonlu çerçeve gibi efektler için tek tık seçenekler bulunuyor.
Premiere Elements 2025 yenilikleri
Premiere Elements 2025, videolar için birkaç yeni özellik içeriyor. Bulutların, karın ve benzer beyaz öğelerin görünümünü ayarlamak için yeni Beyaz Dengesi aracı var. Daha hassas renk ve parlaklık ayarlamaları yapmak için yeni renk düzeltme eğrileri mevcut. Yazı hizalama, boyutu, rengi ve aralığı üzerinde daha fazla kontrol sağlayan dinamik başlıklar için ek şablonlar geldi.
Basitleştirilmiş Zaman Çizelgesi artık daha kolay gezinme için ses ve video parçalarını birlikte gruplandırılmış olarak göstermenize, kazara değişiklikleri önlemek için parçaları kilitlemenize ve daha fazlasına olanak tanıyor.
Adobe Photoshop & Premiere 2025 fiyatları
Adobe Photoshop ve Premiere 2025 fiyatı; 2400 TL olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.