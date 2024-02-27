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    Anlık Bildirim

    Şimdiye kadarki en kompakt UFS 4.0 yongası tanıtıldı: Pil kapasiteleri artacak

    Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Micron, şimdiye kadarki en kompakt UFS 4.0 yongasını tanıttı. Yeni çözüm, performanstan ödün vermeden çok daha küçük boyutlarda geliyor.
    Pil kapasiteleri artacak: Micron en küçük UFS çözümünü tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir hayatımızda olan UFS 4.0 depolama çözümleri, bildiğiniz gibi taşınabilir cihazlar için kritik bir öneme sahip. Zira günümüzde hem mobil oyunlar hem de akıllı telefonların artan büyük miktarda veri işleme gereksinimi, daha hızlı ve daha verimli depolama çözümüne ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Micron, MWC 2024 kapsamında akıllı telefonlar için tasarlanan en küçük UFS 4.0 depolama çipini duyurdu.

    Akıllı telefonlarda pil boyutları artacak

    Micron tarafından üretilecek yeni nesil UFS 4.0 bellekler, şirketin daha önceki çözümlerine benzer şekilde 232 katmanlı 3D NAND belleği üzerine inşa ediliyor ve 1TB'a kadar kapasite sunuyor. Ayrıca üç seviyeli hücreler (TLC) kullanarak 4.000MB/s sıralı yazma ve 4.300MB/s sıralı okuma hızlarına ulaşabiliyor.

    Pil kapasiteleri artacak: Micron en küçük UFS çözümünü tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Yeni yongaların en önemli özelliği ise, boyutları. Şirket yeni çözümün sadece 9 x 13 milimetre boyutlarıyla şimdiye kadarki en kompakt UFS 4.0 paketi olduğunu açıkladı. Bu da Haziran ayında piyasaya sürülen mevcut çözümden yüzde 20 oranında daha küçük. Böylece akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak ve daha büyük pil kapasitelere olanak tanıyacağı belirtiliyor. 

    Ancak, her şey hızdan ibaret değil. Yeni yongalar kararlılık ve enerji verimliliğinde konusunda da öne çıkıyor. Bu doğrultuda yonga devi, yoğun kullanımlarda performansı yüzde 25'e kadar artıracak HPM modunu (Yüksek Performans Modu) duyurdu. Aktarıldığı kadarıyla Micron, yeni UFS 4.0 depolama yongalarının seri üretimine başladı ve akıllı telefon üreticilerine üç depolama konfigürasyonu sunmayı vaat ediyor: 256GB, 512GB ve 1TB.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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