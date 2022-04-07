Pinterest, iklim değişikliğiyle alakalı yanlış bilgi içeren içerikleri yasaklıyor

Pinterest, yanlış bilgiyle mücadele kapsamında politikalarında güncellemeye gittiklerini duyurdu. Platform, iklim değişikliğiyle alakalı yanlış bilgi ve yanıltıcı ifadeler içeren her türlü içeriği yasaklayacaklarını belirtiyor.

Pinterest'ten iklim değişikliği hamlesi

Pinterest'in yeni politikasıyla iklim değişikliğinin varlığını ve etkilerini reddeden içerikler kaldırılacak. Bilimsel verilerle örtüşmeyen ve diğer kullanıcıları yanıltabilecek 'potansiyel' yanlış içeriklere de platformda izin verilmeyecek. Ayrıca, doğal afetler ve aşırı hava olayları gibi durumlarda da hatalı bilgilere yer verilen içerikler de yasaklanıyor.

Pinterest'ten yapılan açıklamada: "Pinterest, platformumuzu kullananlar için güvenilir ve gerçeğe uygun bir alan oluşturmaya inanıyor. Bu cesur hamle, halk sağlığıyla ilgili yanlış bilgileri ele almak için ilk olarak 2017'de geliştirdiğimiz ve o zamandan beri yeni ve ortaya çıkan sorunları ön plana çıktıkça ele almak için güncellediğimiz daha geniş yanlış bilgilendirme yönergelerimizin bir uzantısıdır. Genişletilmiş iklim yanlış bilgilendirme politikası, Pinterest'in yanlış bilgilerle mücadele ve çevrimiçi güvenli bir alan yaratma yolculuğunda bir başka adımdır." ifadeleri yer aldı.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretimi 2021'de rekor kırdı 2 gün önce eklendi

Mevcut politika değişikliklerini reklam politikalarına da uygulayacaklarını belirten Pinterest, kendilerinin hem içerik hem de reklamlar için iklim değişikliğiyle ilgili yanlış bilgilere karşı açıkça tanımlanmış yönergelere sahip ilk büyük dijital platform olduklarını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Pinterest, iklimle ilgili yanlış içerikleri yasaklıyor