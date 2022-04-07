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    Pinterest, iklim değişikliğiyle alakalı yanlış bilgi içeren içerikleri yasaklıyor

    Sosyal medya platformu Pinterest, iklim değişikliğiyle alakalı bilimle örtüşmeyen ve diğer kullanıcıları yanıltıcı bilgilere sahip içerikleri yasaklayacakları yeni politika değişikliğini duyurdu.
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    Pinterest, iklimle ilgili yanlış içerikleri yasaklıyor

    Pinterest, yanlış bilgiyle mücadele kapsamında politikalarında güncellemeye gittiklerini duyurdu. Platform, iklim değişikliğiyle alakalı yanlış bilgi ve yanıltıcı ifadeler içeren her türlü içeriği yasaklayacaklarını belirtiyor.

    Pinterest'ten iklim değişikliği hamlesi

    Pinterest'in yeni politikasıyla iklim değişikliğinin varlığını ve etkilerini reddeden içerikler kaldırılacak. Bilimsel verilerle örtüşmeyen ve diğer kullanıcıları yanıltabilecek 'potansiyel' yanlış içeriklere de platformda izin verilmeyecek. Ayrıca, doğal afetler ve aşırı hava olayları gibi durumlarda da hatalı bilgilere yer verilen içerikler de yasaklanıyor.

    Pinterest'ten yapılan açıklamada: "Pinterest, platformumuzu kullananlar için güvenilir ve gerçeğe uygun bir alan oluşturmaya inanıyor. Bu cesur hamle, halk sağlığıyla ilgili yanlış bilgileri ele almak için ilk olarak 2017'de geliştirdiğimiz ve o zamandan beri yeni ve ortaya çıkan sorunları ön plana çıktıkça ele almak için güncellediğimiz daha geniş yanlış bilgilendirme yönergelerimizin bir uzantısıdır. Genişletilmiş iklim yanlış bilgilendirme politikası, Pinterest'in yanlış bilgilerle mücadele ve çevrimiçi güvenli bir alan yaratma yolculuğunda bir başka adımdır." ifadeleri yer aldı.

    Mevcut politika değişikliklerini reklam politikalarına da uygulayacaklarını belirten Pinterest, kendilerinin hem içerik hem de reklamlar için iklim değişikliğiyle ilgili yanlış bilgilere karşı açıkça tanımlanmış yönergelere sahip ilk büyük dijital platform olduklarını söylüyor.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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