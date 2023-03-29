Pixar'ın yeni animasyon filminden Türkçe fragman geldi

Pixar ve Disney Studios yeni uzun metrajlı animasyon filmi Elemental: Doğanın Güçleri'nin Türkçe fragmanını yayınladı. Film ateş, su, toprak ve hava elementlerinden oluşan bireylerin birlikte yaşadığı Element Şehri'nde geçiyor.
Film kıvrak zekâlı ve gösterişli bir kadın olan Ember (Ateş) ile eğlenceli, duygusal ve hayatı akışına bırakan Wade (Su) isimli genci merkezine alacak. Bu ikilinin sahip oldukları element özelliklerinden dolayı karşılaştıkları engellere rağmen yaşadıkları arkadaşlığı izleyeceğiz.
16 Haziran’da vizyona girecek
Elemental: Doğanın Güçleri, İyi Bir Dinozor (The Good Dinosaur) filmiyle tanınan Peter Sohn tarafından yönetildi. Sohn ayrıca birkaç Pixar yapımında seslendirme sanatçısı olarak yer almıştı. Filmin 16 Haziran 2023'te dünya çapında gösterime girmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)