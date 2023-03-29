Pixar'ın yeni animasyon filminden Türkçe fragman geldi

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Pixar ve Disney Studios yeni uzun metrajlı animasyon filmi Elemental: Doğanın Güçleri'nin Türkçe fragmanını yayınladı. Film ateş, su, toprak ve hava elementlerinden oluşan bireylerin birlikte yaşadığı Element Şehri'nde geçiyor.

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Film kıvrak zekâlı ve gösterişli bir kadın olan Ember (Ateş) ile eğlenceli, duygusal ve hayatı akışına bırakan Wade (Su) isimli genci merkezine alacak. Bu ikilinin sahip oldukları element özelliklerinden dolayı karşılaştıkları engellere rağmen yaşadıkları arkadaşlığı izleyeceğiz.

16 Haziran’da vizyona girecek

Elemental: Doğanın Güçleri, İyi Bir Dinozor (The Good Dinosaur) filmiyle tanınan Peter Sohn tarafından yönetildi. Sohn ayrıca birkaç Pixar yapımında seslendirme sanatçısı olarak yer almıştı. Filmin 16 Haziran 2023'te dünya çapında gösterime girmesi planlanıyor.

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