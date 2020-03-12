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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixar'ın yeni filmi Soul'dan etkileyici fragman

    Haziran ayında gösterime girecek olan Soul, müthiş görselliği ve 'yaşam ve ölümü' ele alan ilginç konusuyla dikkat çekiyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Pixar'ın yeni filmi Soul'dan etkileyici fragman
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    Animasyon sinemasının efsanevi stüdyosu Pixar yine enteresan bir filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Stüdyonun yeni filmi Soul için bugün çok güzel bir fragman yayınlandı. Soul, tam da Pixar'dan beklediğimiz gibi yedisinden yetmişine tüm sinemaseverleri etkileyecek özgün bir yapıma benziyor.

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    Soul filminin başrolünde Joe Gardner isimli, hayattaki asıl tutkusu caz müzisyeni olmak olan bir ortaokul müzik öğretmenini izliyoruz. Gardner, uzun uğraşları sonrasında nihayet arzu ettiği şekilde, gerçek bir sahnede müzik çalma teklifi alıyor. Ancak tam da bu mutlu anı sırasında, her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü anda, talihsiz bir şekilde, kapağı açık kalmış bir kanalizasyon deliğine düşüyor ve kendisini yukarıdaki fragmanda görmüş olduğunuz ilginç evrende buluyor. Gardner bu fantastik yerde, bir ruha sahip olmanın tam olarak ne demek olduğunu anlamaya çalışacak.

    Soul filmi; yaşam öncesini, yaşam sonrasını ve bir insanın 'var olmasını' çok enteresan bir şekilde ele alacak gibi. Baş karakterimiz Gardner, hayata geri dönmeye çalışırken Gardner'a eşlik eden 22 isimli ruh, "hayatın ölmeye değer olmadığını" düşünüyor. Fragman üzerinden konuşacak olursak filmin ele aldığı temalar belki çocuklar için biraz fazla bile olabilir.

    Pixar'ın efsanevi ismi Pete Docter sunar

    Up (2009), Inside Out (2015), WALL-E (2008) ve Monsters, Inc. (2001) gibi efsanevi Pixar yapımlarında imzası olan Pete Docter, Soul'un yapımcılığını üstlenen isim olarak dikkat çekiyor. İki Oscar ödülüne sahip olan Docter, filmde hem senarist hem de yönetmen olarak görev almış. 

    Soul'un hikayesini 23 yılda tamamladığını belirten Docter,"Her şey benim oğlumla başladı, o şu an 23 yaşında, ve doğar doğmaz bir kişiliğe sahipti. Bu nasıl oldu? Kişiliğinizin, hayatınız boyunca çevrenizdekilerle gerçekleştirdiğiniz etkileşimle geliştiğini düşünüyordum. Ancak şu kesin ki hepimiz kendimize özgün bir karakter, özel bir kişilik ile dünyaya geliyoruz." şeklinde konuştu.

    Seslendirme kısmında Jamie Foxx (Gardner) ve Tina Fey'in (22) rol aldığı Soul, koronavirüs nedeniyle ertelenmemesi durumunda 19 Haziran 2020'de vizyona girecek.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cngiz (Cengiz Çiftci) 1 hf.
    Disney ile birlikte Pixar tarafından ortaya koyulan başarılı bir işe benziyor. Görsel olarak oldukça güzel göründü bana.

    Görünüşe göre inançsızlığı baz alarak her şeyi konuşup, hayal edebildikleri bir dünya yaratmışlar. Öbür dünya algısını değiştirmek için iyi bir proje.
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Bana oldukça "Ters Yüz - Inside Out " filmini anımsattı. O film de konusu da gayet güzeldi. Yetişkin ve genç kuşağa hitap ettiği gibi zeki çocuklara da hitap eden ufuk açan animasyon filmleri bunlar. Soul'un konusunun da buna benzeyen bir iç konuşmalar ve duygular, hayatı sorgulamalar olarak geçeceği belli. Ben sevdim, merakla bekliyorum bu filmi.

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    WB 1 hf.
    Bana fail olacakmis gibi geldi..
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf.
    Baş karakter zenci. Bol bol zenci övmeli bir film olur. Ana teması da herkes eşittir vesaire. Bunun üstünden PR ve merhamet kasıp, yılın animasyonu seçilir.



    Edit: aynı Black Panther'in bir sürü ödülü alması gibi.
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