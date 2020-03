Pixar'ın yeni filmi Soul'dan etkileyici fragman

Tam Boyutta Gör

Animasyon sinemasının efsanevi stüdyosu Pixar yine enteresan bir filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Stüdyonun yeni filmi Soul için bugün çok güzel bir fragman yayınlandı. Soul, tam da Pixar'dan beklediğimiz gibi yedisinden yetmişine tüm sinemaseverleri etkileyecek özgün bir yapıma benziyor.

Soul filminin başrolünde Joe Gardner isimli, hayattaki asıl tutkusu caz müzisyeni olmak olan bir ortaokul müzik öğretmenini izliyoruz. Gardner, uzun uğraşları sonrasında nihayet arzu ettiği şekilde, gerçek bir sahnede müzik çalma teklifi alıyor. Ancak tam da bu mutlu anı sırasında, her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü anda, talihsiz bir şekilde, kapağı açık kalmış bir kanalizasyon deliğine düşüyor ve kendisini yukarıdaki fragmanda görmüş olduğunuz ilginç evrende buluyor. Gardner bu fantastik yerde, bir ruha sahip olmanın tam olarak ne demek olduğunu anlamaya çalışacak.

Soul filmi; yaşam öncesini, yaşam sonrasını ve bir insanın 'var olmasını' çok enteresan bir şekilde ele alacak gibi. Baş karakterimiz Gardner, hayata geri dönmeye çalışırken Gardner'a eşlik eden 22 isimli ruh, "hayatın ölmeye değer olmadığını" düşünüyor. Fragman üzerinden konuşacak olursak filmin ele aldığı temalar belki çocuklar için biraz fazla bile olabilir.

Pixar'ın efsanevi ismi Pete Docter sunar

Up (2009), Inside Out (2015), WALL-E (2008) ve Monsters, Inc. (2001) gibi efsanevi Pixar yapımlarında imzası olan Pete Docter, Soul'un yapımcılığını üstlenen isim olarak dikkat çekiyor. İki Oscar ödülüne sahip olan Docter, filmde hem senarist hem de yönetmen olarak görev almış.

Soul'un hikayesini 23 yılda tamamladığını belirten Docter,"Her şey benim oğlumla başladı, o şu an 23 yaşında, ve doğar doğmaz bir kişiliğe sahipti. Bu nasıl oldu? Kişiliğinizin, hayatınız boyunca çevrenizdekilerle gerçekleştirdiğiniz etkileşimle geliştiğini düşünüyordum. Ancak şu kesin ki hepimiz kendimize özgün bir karakter, özel bir kişilik ile dünyaya geliyoruz." şeklinde konuştu.

Seslendirme kısmında Jamie Foxx (Gardner) ve Tina Fey'in (22) rol aldığı Soul, koronavirüs nedeniyle ertelenmemesi durumunda 19 Haziran 2020'de vizyona girecek.

