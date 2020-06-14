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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir

    Arama devi Google'ın yeni uygun fiyatlı Pixel telefonu daha da gecikecek gibi görünüyor. Son bilgilere göre Pixel 4a, Ekim ayının sonlarında piyasaya sürülecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir
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    Pixel 4a'nın akıbeti konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Akıllı telefonun şimdiye kadar piyasaya sürülmüş olması gerekiyordu ancak Google lansmanı birkaç kez erteledi.

    Ayrıca Bkz. "Vivo'dan orta seviye bir akıllı telefon: Vivo V19 Neo tanıtıldı!"

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    Son bilgilere göre cihaz 13 Temmuz'da tanıtılacak ancak daha önce belirtildiği gibi Ağustos ayında satışa sunulamayacak. Jon Prosser bu konuda yeni bilgiler paylaştı.

    Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir
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    Ucuz modeller satışları arttırıyor

    Teknoloji analisti Prosser'a göre duyurunun ertelenmesi söz konusu değil ancak cihazın çıkışı gecikebilir. Pixel 4a'nın 22 Ekim itibarıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    2019'da Pixel akıllı telefonlar iyi bir satış grafiği yakaladı. Tabii ki bunda Pixel 3a ve 3a XL gibi uygun fiyatlı modellerin payı büyüktü.

    Google'ın yeni "ucuz" akıllı telefonunu neden bu kadar geciktirdiği tam olarak bilinmiyor. Şirket Pixel 4a'yı Pixel 5 ile birlikte duyurma planı yapıyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1271856685943009281 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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