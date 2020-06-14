Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir

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Pixel 4a'nın akıbeti konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Akıllı telefonun şimdiye kadar piyasaya sürülmüş olması gerekiyordu ancak Google lansmanı birkaç kez erteledi.

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Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi

Son bilgilere göre cihaz 13 Temmuz'da tanıtılacak ancak daha önce belirtildiği gibi Ağustos ayında satışa sunulamayacak. Jon Prosser bu konuda yeni bilgiler paylaştı.

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Ucuz modeller satışları arttırıyor

Teknoloji analisti Prosser'a göre duyurunun ertelenmesi söz konusu değil ancak cihazın çıkışı gecikebilir. Pixel 4a'nın 22 Ekim itibarıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

2019'da Pixel akıllı telefonlar iyi bir satış grafiği yakaladı. Tabii ki bunda Pixel 3a ve 3a XL gibi uygun fiyatlı modellerin payı büyüktü.

Google'ın yeni "ucuz" akıllı telefonunu neden bu kadar geciktirdiği tam olarak bilinmiyor. Şirket Pixel 4a'yı Pixel 5 ile birlikte duyurma planı yapıyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1271856685943009281

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