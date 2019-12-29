Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek

    Google’ın orta seviyeye konumlandırdığı Pixel 3a serisi yerini Pixel 4a modeline bırakmaya hazırlanıyor. Yeni modele ait sızıntı, tasarımını her yönüyle ortaya çıkardı.
    43 dk.
    106
    8
    1
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Geride bıraktığımız sene de Google, bir ilki gerçekleştirerek Pixel serisine orta seviye modeller ekledi. Pixel 3a ve Pixel 3a XL isimli bu modeller, seriyle özdeşleşen kamera yetenekleri ve hızlı güncelleme desteği gibi artılardan yararlanırken, orta seviye yonga seti ile fiyatını daha iddialı tutmayı başardı. Bugün ise aynı amacı devralmaya hazırlanan Pixel 4a’nın tasarımı sızdırıldı.

    Ön kamera deliği ve kare arkada kare lens alanı

    Pixel serisi genellikle kalın çerçevelerle anılır. Haberimiz içinde de inceleyebileceğiniz sızıntı görselde, ön kamera deliği sayesinde çerçevelerin çok daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Alt tarafta bir miktar çene çentik görme ihtimalimiz mevcut. Arka tarafa geçtiğimizde ise Pixel 4’ün sahip olduğu en büyük tasarımsal değişiklik olan kare lens alanının, Pixel 4a’da da yerini aldığını görüyoruz.

    Tasarımlara bakarak 3.5 mm çıkışının yerini koruyacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Pixel 4a’nın 5.7-5.8 inç ekranı Pixel 3a’ya kıyasla daha küçük bir gövde içerisinde sunması bekleniyor. Arka taraftaki parmak izi sensörü de yerini korumuş.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor"

    Cihazlar hakkında elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Tanıtım tarihide henüz bilinmese de bahar aylarında gerçekleşecek Google I/O 2020 etkinliği, Pixel 4a ve Pixel 4a XL modellerini göreceğimiz etkinlik olabilir.



    https://www.xda-developers.com/google-pixel-4a-leaked-renders-punch-hole-display-headphone-jack/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 7 dk.
    Delikli olmasi berbat :/ Umarim vazgecerler. Soli Radar Sensorlu gelir ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Intel dizüstüler için yeni bir soğutma çözümü hazırlığında 43 dk. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek Sonraki Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu 9 sa. Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor 10 sa. 2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı 10 sa. Shadow Tactics bugün bedava 11 sa. 2019 yılının en iyi filmleri 12 sa. Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor 13 sa. Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi 13 sa. Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı 14 sa. Apple ve Sharp, Japan Display'in ekran üretim tesisini almak için harekete geçti 14 sa. NASA, Mars 2020 gezgini ile Kızıl Gezegenin antik dönemini araştıracak 15 sa. Spotify, 2020 yılından itibaren politik reklamları yayınlamayacağını açıkladı 16 sa. Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda 16 sa. Ripple'ın yatırım ve geliştirme kolu, Ripple'ın küresel ekonomiyi değiştireceğini iddia ediyor 17 sa. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: NovaBuds 17 sa. Bilim insanları 2050'ye kadar tamamen temiz enerjiye geçişi sağlayabilecek yöntem geliştirdiler 17 sa. Google'ın Mesajlar uygulamasına sohbet baloncukları geliyor 18 sa. Xiaomi Mi Mix 4 canlı olarak görüntülendi 18 sa. Bilişim Vadisi'nin açılış töreni yapıldı 19 sa. Samsung Galaxy Tab A4 S Bluetooth sertifikasını aldı 20 sa. Zen 3 mimarisi yüzde 17 performans artışı ile gelecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak?
    DonanımHaber
    Rivian, elektrikli araçlarının "tank dönüşü" özelliğini video ...
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim