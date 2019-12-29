Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek

Geride bıraktığımız sene de Google, bir ilki gerçekleştirerek Pixel serisine orta seviye modeller ekledi. Pixel 3a ve Pixel 3a XL isimli bu modeller, seriyle özdeşleşen kamera yetenekleri ve hızlı güncelleme desteği gibi artılardan yararlanırken, orta seviye yonga seti ile fiyatını daha iddialı tutmayı başardı. Bugün ise aynı amacı devralmaya hazırlanan Pixel 4a’nın tasarımı sızdırıldı.

Ön kamera deliği ve kare arkada kare lens alanı

Pixel serisi genellikle kalın çerçevelerle anılır. Haberimiz içinde de inceleyebileceğiniz sızıntı görselde, ön kamera deliği sayesinde çerçevelerin çok daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Alt tarafta bir miktar çene çentik görme ihtimalimiz mevcut. Arka tarafa geçtiğimizde ise Pixel 4’ün sahip olduğu en büyük tasarımsal değişiklik olan kare lens alanının, Pixel 4a’da da yerini aldığını görüyoruz.

Tasarımlara bakarak 3.5 mm çıkışının yerini koruyacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Pixel 4a’nın 5.7-5.8 inç ekranı Pixel 3a’ya kıyasla daha küçük bir gövde içerisinde sunması bekleniyor. Arka taraftaki parmak izi sensörü de yerini korumuş.

Ayrıca Bkz.

"Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor"

Cihazlar hakkında elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Tanıtım tarihide henüz bilinmese de bahar aylarında gerçekleşecek Google I/O 2020 etkinliği, Pixel 4a ve Pixel 4a XL modellerini göreceğimiz etkinlik olabilir.

https://www.xda-developers.com/google-pixel-4a-leaked-renders-punch-hole-display-headphone-jack/